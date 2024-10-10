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Стивен Сигал посетил пленных азовцев* в Донбассе. Они пожаловались, что хотят домой

Стивен Сигал посетил пленных азовцев* в Донбассе. Они пожаловались, что хотят домой - 10.10.2024 Украина.ру

Стивен Сигал посетил пленных азовцев* в Донбассе. Они пожаловались, что хотят домой

Американский актер и режиссер Стивен Сигал, занимающий пост специального представителя МИД России по гуманитарным связям РФ и США, посетил пленных бойцов батальона "Азов"* в поселке Еленовка Донецкой народной республики (ДНР). Соответствующее видео опубликовали "Вести"

2024-10-10T09:56

2024-10-10T09:56

2024-10-10T09:57

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У пленных спросили, знают ли они, кто перед ними. Они ответили положительно и рассказали Сигалу об условиях содержания в колонии.На уточняющий вопрос режиссера, хочет ли он вернуться домой, тот сказал, что мечтает об этом.Эти азовцы* находятся в плену с 2022 года. В мае того года Минобороны РФ сообщило о полном контроле над территорией завода "Азовсталь" в Мариуполе, где было уничтожено порядка четырех тысяч украинских военных. Еще 2439 участников "Азова"* и военнослужащих ВСУ прямо из подвалов предприятия отправились в плен.По последним данным, в плену до сих пор находятся более 900 членов нацформирования.Осенью 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме Стивена Сигала в российское гражданство. В 2018 году режиссер стал спецпредставителем МИД РФ по гуманитарным связям между Москвой и Вашингтоном. Путин также наградил актера Орденом Дружбы.В марте прошлого года Сигал заявил, что он на сто процентов русофил и на миллион процентов русский"Мой отец был русским, и я вырос в русской семье, моя мать также была погружена в русскую культуру... Мой отец был образованным человеком, и мы знали русскую литературу, культуру и традиции, всех великих авторов. Я на сто процентов русофил и на миллион процентов русский", - сказал режиссер.Как утверждал Сигал в одном из интервью, его дед по отцовской линии родился в одном из буддистских районов России и в первой половине XX века переехал в США. Он также упоминал, что его бабушка родом из Владивостока и что некоторые его предки происходят из Санкт-Петербурга и Белоруссии.Также Сигал объявлял, что готовит документальный фильм о событиях в зоне специальной военной операции на Украине."Это большая задача - показать нам и всему миру, что на самом деле происходит там, показать всю правду", - отметил Сигал.Другие темы: Украинского военного, рассказавшего о своей самоволке прессе, задержали.*Запрещенная в РФ террористическая организация.

https://ukraina.ru/20240822/1056985074.html

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новости, россия, донбасс, сша, владимир путин, "азов", азовсталь, вооруженные силы украины, плен