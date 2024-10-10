Стивен Сигал посетил пленных азовцев* в Донбассе. Они пожаловались, что хотят домой
09:56 10.10.2024 (обновлено: 09:57 10.10.2024)
© Вести
© Вести
Американский актер и режиссер Стивен Сигал, занимающий пост специального представителя МИД России по гуманитарным связям РФ и США, посетил пленных бойцов батальона "Азов"* в поселке Еленовка Донецкой народной республики (ДНР). Соответствующее видео опубликовали "Вести"
У пленных спросили, знают ли они, кто перед ними. Они ответили положительно и рассказали Сигалу об условиях содержания в колонии.
"К нам относятся хорошо, достаточно хорошо. Не на что жаловаться. Я считаю, что условия приемлемы", - сказал один из азовцев*.
На уточняющий вопрос режиссера, хочет ли он вернуться домой, тот сказал, что мечтает об этом.
Эти азовцы* находятся в плену с 2022 года. В мае того года Минобороны РФ сообщило о полном контроле над территорией завода "Азовсталь" в Мариуполе, где было уничтожено порядка четырех тысяч украинских военных. Еще 2439 участников "Азова"* и военнослужащих ВСУ прямо из подвалов предприятия отправились в плен.
По последним данным, в плену до сих пор находятся более 900 членов нацформирования.
22 августа, 07:53Американские наемники обучали нацбат "Азов"* извращенным способам убийства — РоговАмериканская частная военная компания Forward Observation Group занималась подготовкой украинского нацбата "Азов". Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости
Осенью 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме Стивена Сигала в российское гражданство. В 2018 году режиссер стал спецпредставителем МИД РФ по гуманитарным связям между Москвой и Вашингтоном. Путин также наградил актера Орденом Дружбы.
В марте прошлого года Сигал заявил, что он на сто процентов русофил и на миллион процентов русский
"Мой отец был русским, и я вырос в русской семье, моя мать также была погружена в русскую культуру... Мой отец был образованным человеком, и мы знали русскую литературу, культуру и традиции, всех великих авторов. Я на сто процентов русофил и на миллион процентов русский", - сказал режиссер.
Как утверждал Сигал в одном из интервью, его дед по отцовской линии родился в одном из буддистских районов России и в первой половине XX века переехал в США. Он также упоминал, что его бабушка родом из Владивостока и что некоторые его предки происходят из Санкт-Петербурга и Белоруссии.
Также Сигал объявлял, что готовит документальный фильм о событиях в зоне специальной военной операции на Украине.
"Это большая задача - показать нам и всему миру, что на самом деле происходит там, показать всю правду", - отметил Сигал.
9 августа 2022, 20:04Стивен Сигал посетил Еленовку и хочет снять фильм о ДонбассеИзвестный американский актер и спортсмен Стивен Сигал посетил обстрелянный ВСУ следственный изолятор в Еленовке, в котором погибли в результате обстрела ВСУ украинские военнопленные, сообщил 9 августа российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев.
*Запрещенная в РФ террористическая организация.