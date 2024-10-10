Украинского военного, рассказавшего о своей самоволке прессе, задержали
Украинский военнослужащий 56 отдельной мотопехотной бригады Сергей Гнездилов, который пару недель назад заявил, что самовольно оставил воинскую часть и раскритиковал украинское командование, задержан. Об этом сообщило украинское издание УНИАН
В Государственном бюро расследований (ГБР) отметили, что военный скрывался от правоохранителей, меняя места и города проживания.
Уголовный кодекс Украины предусматривает наказание за самовольное оставление части - до 10 лет лишения свободы. Однако недавно Верховная Рада поддержала законопроект, согласно которому за первую самоволку "условно" прощают, если нарушитель готов вернуться в окопы.
26 сентября, 15:53Пока комбриг не видел: стало известно, сколько боевиков ВСУ ушло в самоволкуБолее 100 тысяч украинских военных ушли в самоволку с начала конфликта. Об этом 26 сентября написало издание "Страна.ua" со ссылкой на военного юриста Центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Романа Лихачева
В сентябре Гнездилов сообщил в своих соцсетях, что уходит в самоволку (СОЧ), поскольку командование так и не соизволило установить сроки службы военнослужащих, фактически "взяв их в рабство".
Он потребовал командование ввести демобилизацию для тех, кто давно в армии, заявив, что масштабное уклонение от мобилизации - следствие отсутствия четких сроков службы. Гнездилов резюмировал, что не понимает, почему бойцов на передовой не меняют, хотя в стране "пять миллионов военнообязанных".
Все это позже Гнездилов повторил и ряду украинских СМИ.
23 сентября, 15:50"Крепостное право не отменено": на Украине разгорелся скандал вокруг самоволкиУкраинский военнослужащий Сергей Гнездилов на днях сообщил в своих соцсетях, что уходит в самоволку (СОЧ), поскольку командование так и не соизволило установить сроки службы военнослужащих, фактически "взяв их в рабство". Это сообщение вызвало споры не только в информационном пространстве страны, но и на уровне Верховной Рады
В начале октября бывший депутат Верховной Рады, а ныне командир подразделения ударных беспилотников "Орден Сантьяго" Игорь Луценко заявил, что самовольно покинуть украинские части могли более 100 тысяч человек.
"Если так посчитать, то это около... 20-ти бригад", - сказал он.
Луценко уверен, что украинское командование фактически вынуждает военнослужащих бежать с фронта, так как не дает им права на демобилизацию.
"Проблема же с привлечением человека в войну - где-то 95% людей не готовы к тому, чтобы сразу пойти на "ноль". И нам нужно создавать механизм для постепенного, плавного привлечения", - заявил Луценко.
1 октября, 15:56Командир "Ордена Сантьяго" Луценко пожаловался на масштабы украинской самоволкиБывший депутат Верховной Рады, а ныне командир подразделения ударных беспилотников "Орден Сантьяго" Игорь Луценко рассказал изданию "Громадське", что самовольно покинуть украинские части могли более 100 тысяч человек
Подробнее о мобилизации - в материале Василия Стоякина Только отсутствие мобилизации сможет ее спасти. Стоякин о демографической яме, которая ожидает Украину на сайте Украина.ру.