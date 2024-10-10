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Три мирных жительницы ранены после обстрела ВСУ – Следком

Три мирных жительницы ранены после обстрела ВСУ – Следком - 10.10.2024 Украина.ру

Три мирных жительницы ранены после обстрела ВСУ – Следком

Следователи СК России зафиксировали преступления украинских военнослужащих в отношении мирного населения ДНР. Об этом 10 октября сообщило российское следственное ведомство

2024-10-10T10:47

2024-10-10T10:47

2024-10-10T10:47

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"Артиллерийскому обстрелу подвергся Петровский район Донецка, н.п. Александровка и н.п. Владимировка Волновахского муниципального округа, в результате чего ранено три женщины 1977, 1950 и 1949 г.р.", - констатировали российские следователи.В официальном сообщении также отмечено, что из-за обстрелов вооружённых формирований Украины повреждения получили два жилых домостроения и три автомобиля.Петровский район столицы ДНР постоянно подвергается обстрелам и фигурирует в сводках. Согласно официальным отчётам и сообщениям журналистов, из-за обстрела этого района гибнут и получают увечья гражданские лица.Больше новостей на начало дня в обзоре Предупреждение об атаке, налёт на Адыгею. Главное на Украине на утро 10 октября

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новости, россия, донецкая народная республика, украина, ск рф, всу, военные преступления, обстрелы, новые регионы, днр