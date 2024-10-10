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Три мирных жительницы ранены после обстрела ВСУ – Следком
Три мирных жительницы ранены после обстрела ВСУ – Следком - 10.10.2024 Украина.ру
Три мирных жительницы ранены после обстрела ВСУ – Следком
Следователи СК России зафиксировали преступления украинских военнослужащих в отношении мирного населения ДНР. Об этом 10 октября сообщило российское следственное ведомство
2024-10-10T10:47
2024-10-10T10:47
2024-10-10T10:47
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"Артиллерийскому обстрелу подвергся Петровский район Донецка, н.п. Александровка и н.п. Владимировка Волновахского муниципального округа, в результате чего ранено три женщины 1977, 1950 и 1949 г.р.", - констатировали российские следователи.В официальном сообщении также отмечено, что из-за обстрелов вооружённых формирований Украины повреждения получили два жилых домостроения и три автомобиля.Петровский район столицы ДНР постоянно подвергается обстрелам и фигурирует в сводках. Согласно официальным отчётам и сообщениям журналистов, из-за обстрела этого района гибнут и получают увечья гражданские лица.Больше новостей на начало дня в обзоре Предупреждение об атаке, налёт на Адыгею. Главное на Украине на утро 10 октября
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, донецкая народная республика, украина, ск рф, всу, военные преступления, обстрелы, новые регионы, днр
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, СК РФ, ВСУ, Военные преступления, обстрелы, Новые регионы, ДНР
Три мирных жительницы ранены после обстрела ВСУ – Следком
Следователи СК России зафиксировали преступления украинских военнослужащих в отношении мирного населения ДНР. Об этом 10 октября сообщило российское следственное ведомство