https://ukraina.ru/20241010/1058000873.html

Предупреждение об атаке, налёт на Адыгею. Главное на Украине на утро 10 октября

Предупреждение об атаке, налёт на Адыгею. Главное на Украине на утро 10 октября - 10.10.2024 Украина.ру

Предупреждение об атаке, налёт на Адыгею. Главное на Украине на утро 10 октября

Посольство России в США предупредило об украинских провокациях с химическим оружием в зоне боевых действий. Украинские беспилотники атаковали пригород Майкопа

2024-10-10T09:06

2024-10-10T09:06

2024-10-10T09:06

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Посольство РФ в США сообщило, что Украина при поддержке Запада готовит провокацию с применением химического оружия."У нас есть достоверная информация о том, что при поддержке Запада Украина планирует провести серию антироссийских провокаций с применением химического оружия в зоне проведения специальной военной операции. В настоящее время киевским режимом и его кураторами осуществляется подготовка к фальсификации доказательной базы с целью обвинения России в нарушении положений Конвенции о запрещении химического оружия", — отметило посольство в комментарии изданию Newsweek.По информации диппредставительства, для осуществления провокации страны НАТО поставили на Украину 70 единиц современных устройств выявления и фиксации токсичных веществ, а сотрудники украинских силовых ведомств прошли обучение на Украине и в центрах НАТО по фальсификации доказательной базы с целью дальнейшего ее представления в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).До этого постпред России при ОЗХО и посол РФ в Нидерландах Владимир Тарабрин заявил, что Россия передала Организации по запрещению химического оружия результаты расследования случаев применения Украиной химоружия и просит максимально серьёзно отнестись к этой информации. По его словам, российская сторона регулярно информирует ОЗХО о фактах применения Киевом химического оружия.Ещё до заявления Тарабина и посольства РФ в США начальник войск радиационной, химической и биологической ВС РФ защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге 7 октября детально описал готовящуюся провокацию Украины с применением химоружия.План Украины, по его словам, заключается в следующем: представить материалы сфабрикованных "доказательств" применения Россией отравляющих веществ на 107-й сессии Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая начнется 8 октября; передать "доказательства" представителям ОЗХО для составления якобы "независимого" отчета; лишить представителей России должностей в Техсекретариате ОЗХО."Сообщения о закупках Украиной токсичных химикатов, включенных в списки Конвенции, и молчание ОЗХО по данным фактам вызывают ещё больше вопросов. Речь идет о поставках Киеву триэтаноламина — соединения, которое используется для производства азотистого иприта. Основными импортёрами этого химиката на территорию Украины являются украинские компании "Реагент" и "Реалаб". Только в июле 2024 года компания "Реагент" импортировала более 160 тонн триэтаноламина. При этом в открытом доступе отсутствуют сведения. Для каких целей он был закуплен. В ежегодных объявлениях Украины в ОЗХО информация об этом тоже отсутствует", — рассказывал генерал-лейтенант.Если провокация удастся, будет вынесено решение о поражении России в правах в качестве участника Конвенции о запрещении химического оружия. При этом материалы о якобы применении Россией отравляющих веществ будут направлены в Совбез ООН, как это сделали в отношении Сирии.Кириллов рассказал, что к готовящейся провокации причастны США — об этом свидетельствует заявление их представителя в ОЗХО Николь Шампейн."Соединённые Штаты намерены поднять вопрос привлечения Российской Федерации к ответственности в ходе Конференции государств-участников в ноябре", — заявляла последняя.Ещё одно свидетельство готовящейся провокации — поставки на Украину средств индивидуальной защиты в чрезмерных объёмах.Таким образом, на базе ОЗХО сформирована ещё одна площадка, которая контролируется США и используется для сведения счетов с неугодными странами, подытожил генерал-лейтенант.Он также заявил, что сама Украина за время специальной военной операции более 400 раз применяла такие химические средства, как хлорпикрин, Би-Зет, синильная кислота, хлорциан, в Донецке, Богдановке, Горловке, Кременной, Артемовске, на Краснолиманском и Богуславском направлениях, подчеркнул генерал. Кириллов также описал случай в Судже."Так, 11 августа в городе Суджа Курской области украинскими бандформированиями были использованы 155-мм кассетные боеприпасы DM-105, в результате пострадало более 20 человек. Анализ отобранных проб, проведенный в аккредитованной ОЗХО лаборатории 27 Научного центра Минобороны России, показал, что причиной поражения личного состава стало поступление в организм через дыхательные пути большого количества аэрозоля, содержащего хлор, а также отравляющих веществ удушающего действия. При этом металлохлоридная смесь являлась лишь средством маскировки. Хотел бы отметить, что указанные боеприпасы в количестве 3800 штук были поставлены Украине в сентябре 2023 года в рамках пакета военной помощи", — отметил Кириллов.Примечательно, что на следующий день после этого брифинга Великобритания ввела санкции против начальника войск РХБЗ Кириллова.В обоснованиях санкций утверждалось, что они были введены против Кириллова за "ответственность и/или участие, оказание поддержки, содействие в запрещённой деятельности, связанной с химическим оружием".Такая болезненная реакция на слова Кириллова может свидетельствовать о том, что в провокации ВСУ задействованы британские специалисты.Тем временем с фронта продолжили поступать сведения о применении Украиной химического оружия."Два раза были атакованы газом на позициях, с тяжёлыми отравлениями ребята были доставлены. Один из моих бойцов, когда надышался, оказался в реанимации с остановкой сердца, откачали, 21 год (бойцу. - Ред.), реабилитацию проходит", - рассказал РИА Новости командир одной из групп спецназа "Ахмад" с позывным "Аид".Один из бойцов описал атаку подробно."Сбрасывали какой-то газ с "Бабы-Яги" (агродрон, используемый ВСУ в военных целях. – Ред.). Нас было шесть человек на позициях, началось непонятное жжение в глазах, на лице, пришлось быстро покидать позицию", - отметил боец.По его словам, восстановление заняло около пяти дней. Сам же "Аид" заявил, что отравляющие вещества уже распознаны, это промышленный хлор, хлорциан и фосген.Атака на АдыгеюОб атаке украинских беспилотников на Адыгею сообщил глава республики Мурат Кумпилов."Минувшей ночью пригород Майкопа подвергся атаке вражеских беспилотников. Обошлось без жертв, без пострадавших. На месте находятся представители спецслужб, спасатели. Возгорание ликвидируют огнеборцы МЧС", - написал он в своём телеграм-канале в 07:39.Кумпилов рассказал, что идёт организованная эвакуация жителей посёлка Родникового."Пункт временного размещения граждан развернут в ст. Ханской. Люди будут обеспечены всем необходимым. На месте координирую работу всех служб и ведомств", - сообщил глава республики.Тем временем Украина заявила об ударе по Ейску, что в Краснодарском крае. Позднее Минобороны РФ в утренней сводке рассказало о работе ПВО в регионе."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 92 украинских БПЛА самолётного типа. 47 БПЛА перехвачены и уничтожены над территорией Краснодарского края, 12 – над территорией Курской области, 9 - над территорией Ростовской, 4 – над территорией Брянской, по два над территориями Белгородской области и Республики Крым, один – над территорией Воронежской области и 15 БПЛА над акваторией Азовского моря", - указывалось в сообщении Минобороны РФ.Таким образом, Украина не сбавляет темп атак БПЛА на те регионы России, которые находятся в отдалении от линии фронта.О происходящем вокруг Украины — в статье Татьяны Стоянович ""Рамштайн" откладывается, американцы требуют обратно их деньги. Украина в международном контексте".

https://ukraina.ru/20241009/1057993469.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, озхо, нато, посольство, россия, сша, украина, дроны, бпла, беспилотники