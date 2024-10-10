Эксперт рассказал, что у ВСУ на черный день есть бригада, которую можно отправить в Богоявленку - 10.10.2024 Украина.ру
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Эксперт рассказал, что у ВСУ на черный день есть бригада, которую можно отправить в Богоявленку
Эксперт рассказал, что у ВСУ на черный день есть бригада, которую можно отправить в Богоявленку - 10.10.2024 Украина.ру
Эксперт рассказал, что у ВСУ на черный день есть бригада, которую можно отправить в Богоявленку
Враг потеряет на Запорожском направлении, но может прибавить под Красноармейском. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный обозреватель Владислав Угольный, который хорошо знает места боевых действий и текущую обстановку
2024-10-10T05:50
2024-10-10T05:50
курахово
запорожье
угледар
вооруженные силы украины
всу
новости
сергей полетаев
украина.ру
нацгвардия
детали
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Он добавил, что в этом случае враг серьезно ослабит Запорожское направление, которое и так ослаблено после того, как он снял оттуда четыре бригады.Затрагивая тему о наших возможностях в контексте боев за Курахово, эксперт кратко прокомментировал:"Проблема группировки "Восток" заключается в том, что при своей малочисленности ей приходится держать довольно широкий фронт. Но была информация, что в боях Угледар частично участвовала 8-я армия. Возможно, эту группировку усилят какими-то другими частями".Ранее в интервью изданию Украина.ру сооснователь аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев назвал трудности, с которыми можно столкнуться на этом направлении.Он начал с того, что российское наступление ведется рывками, когда тяжелая работа по продавливанию украинской обороны дает результат: оборона локально сыплется, и мы продвигаемся. По словам эксперта, взятие Угледара — цель, достигнутая именно этой тактикой."Нам нужно будет снова накапливать этот эффект, чтобы он сработал в отношении Курахово. В чем тут сложности? Курахово находится в зоне ответственности нашей группировки "Восток". Красногоровка – это стык, а дальше начинается зона ответственности группировки "Центр". У "Центра" лучше всего отработаны штурмовые действия. Им удалось создать самую настоящую машину штурмов. А у "Востока" такого опыта еще нет. За последние полгода они лишь взяли два крупных населенных пункта: Константиновка (ее прогрызли) и Угледар (это уже было красиво)", — объяснил Полетаев.Чтобы взять Курахово, его нужно обложить с трех сторон: с фронта, с севера и с юга, заключил эксперт.Подробнее об этом в интервью — Сергей Полетаев: Когда Россия с трех сторон зажмет ВСУ в Курахово, ей придется думать о новой мобилизацииПолный текст интервью — Владислав Угольный: Россия в Дзержинске выбьет из-под ВСУ точку опоры и отрежет Курахово от Запорожья
https://ukraina.ru/20241009/1057988289.html
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запорожье
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курахово, запорожье, угледар, вооруженные силы украины, всу, новости, сергей полетаев , украина.ру, нацгвардия, детали
Курахово, Запорожье, Угледар, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Новости, Сергей Полетаев , Украина.ру, Нацгвардия, детали

Эксперт рассказал, что у ВСУ на черный день есть бригада, которую можно отправить в Богоявленку

05:50 10.10.2024
 
Фото: mil.gov.ua, украинский военнослужащий
Фото: mil.gov.ua, украинский военнослужащий
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Враг потеряет на Запорожском направлении, но может прибавить под Красноармейском. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный обозреватель Владислав Угольный, который хорошо знает места боевых действий и текущую обстановку
"Дело в том, что Украина уже перебрасывала 178-ю бригаду и 15-ю бригаду Нацгвардии с Запорожского направления под Красноармейск. А, учитывая, что мы начали двигаться к Каменскому вдоль берега Каховского водохранилища, не знаю, что они еще могут оттуда отправить. У противника в резерве на Запорожье есть 118-я бригада. Возможно, ее отправят в Богоявленку", — объяснил Угольный.
Он добавил, что в этом случае враг серьезно ослабит Запорожское направление, которое и так ослаблено после того, как он снял оттуда четыре бригады.
Затрагивая тему о наших возможностях в контексте боев за Курахово, эксперт кратко прокомментировал:
"Проблема группировки "Восток" заключается в том, что при своей малочисленности ей приходится держать довольно широкий фронт. Но была информация, что в боях Угледар частично участвовала 8-я армия. Возможно, эту группировку усилят какими-то другими частями".
Фото: соцсеть Х, афроамериканцы
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Ранее в интервью изданию Украина.ру сооснователь аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев назвал трудности, с которыми можно столкнуться на этом направлении.
Он начал с того, что российское наступление ведется рывками, когда тяжелая работа по продавливанию украинской обороны дает результат: оборона локально сыплется, и мы продвигаемся. По словам эксперта, взятие Угледара — цель, достигнутая именно этой тактикой.
"Нам нужно будет снова накапливать этот эффект, чтобы он сработал в отношении Курахово. В чем тут сложности? Курахово находится в зоне ответственности нашей группировки "Восток". Красногоровка – это стык, а дальше начинается зона ответственности группировки "Центр". У "Центра" лучше всего отработаны штурмовые действия. Им удалось создать самую настоящую машину штурмов. А у "Востока" такого опыта еще нет. За последние полгода они лишь взяли два крупных населенных пункта: Константиновка (ее прогрызли) и Угледар (это уже было красиво)", — объяснил Полетаев.
Чтобы взять Курахово, его нужно обложить с трех сторон: с фронта, с севера и с юга, заключил эксперт.
Подробнее об этом в интервью — Сергей Полетаев: Когда Россия с трех сторон зажмет ВСУ в Курахово, ей придется думать о новой мобилизации
Полный текст интервью — Владислав Угольный: Россия в Дзержинске выбьет из-под ВСУ точку опоры и отрежет Курахово от Запорожья
 
КураховоЗапорожьеУгледарВооруженные силы УкраиныВСУНовостиСергей ПолетаевУкраина.руНацгвардиядетали
 
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