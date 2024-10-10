https://ukraina.ru/20241010/1057992692.html

Эксперт рассказал, что у ВСУ на черный день есть бригада, которую можно отправить в Богоявленку

Эксперт рассказал, что у ВСУ на черный день есть бригада, которую можно отправить в Богоявленку - 10.10.2024 Украина.ру

Эксперт рассказал, что у ВСУ на черный день есть бригада, которую можно отправить в Богоявленку

Враг потеряет на Запорожском направлении, но может прибавить под Красноармейском. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный обозреватель Владислав Угольный, который хорошо знает места боевых действий и текущую обстановку

2024-10-10T05:50

2024-10-10T05:50

2024-10-10T05:50

курахово

запорожье

угледар

вооруженные силы украины

всу

новости

сергей полетаев

украина.ру

нацгвардия

детали

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Он добавил, что в этом случае враг серьезно ослабит Запорожское направление, которое и так ослаблено после того, как он снял оттуда четыре бригады.Затрагивая тему о наших возможностях в контексте боев за Курахово, эксперт кратко прокомментировал:"Проблема группировки "Восток" заключается в том, что при своей малочисленности ей приходится держать довольно широкий фронт. Но была информация, что в боях Угледар частично участвовала 8-я армия. Возможно, эту группировку усилят какими-то другими частями".Ранее в интервью изданию Украина.ру сооснователь аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев назвал трудности, с которыми можно столкнуться на этом направлении.Он начал с того, что российское наступление ведется рывками, когда тяжелая работа по продавливанию украинской обороны дает результат: оборона локально сыплется, и мы продвигаемся. По словам эксперта, взятие Угледара — цель, достигнутая именно этой тактикой."Нам нужно будет снова накапливать этот эффект, чтобы он сработал в отношении Курахово. В чем тут сложности? Курахово находится в зоне ответственности нашей группировки "Восток". Красногоровка – это стык, а дальше начинается зона ответственности группировки "Центр". У "Центра" лучше всего отработаны штурмовые действия. Им удалось создать самую настоящую машину штурмов. А у "Востока" такого опыта еще нет. За последние полгода они лишь взяли два крупных населенных пункта: Константиновка (ее прогрызли) и Угледар (это уже было красиво)", — объяснил Полетаев.Чтобы взять Курахово, его нужно обложить с трех сторон: с фронта, с севера и с юга, заключил эксперт.Подробнее об этом в интервью — Сергей Полетаев: Когда Россия с трех сторон зажмет ВСУ в Курахово, ей придется думать о новой мобилизацииПолный текст интервью — Владислав Угольный: Россия в Дзержинске выбьет из-под ВСУ точку опоры и отрежет Курахово от Запорожья

https://ukraina.ru/20241009/1057988289.html

курахово

запорожье

угледар

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

курахово, запорожье, угледар, вооруженные силы украины, всу, новости, сергей полетаев , украина.ру, нацгвардия, детали