https://ukraina.ru/20241010/1057992692.html
Эксперт рассказал, что у ВСУ на черный день есть бригада, которую можно отправить в Богоявленку
Эксперт рассказал, что у ВСУ на черный день есть бригада, которую можно отправить в Богоявленку - 10.10.2024 Украина.ру
Эксперт рассказал, что у ВСУ на черный день есть бригада, которую можно отправить в Богоявленку
Враг потеряет на Запорожском направлении, но может прибавить под Красноармейском. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный обозреватель Владислав Угольный, который хорошо знает места боевых действий и текущую обстановку
2024-10-10T05:50
2024-10-10T05:50
2024-10-10T05:50
курахово
запорожье
угледар
вооруженные силы украины
всу
новости
сергей полетаев
украина.ру
нацгвардия
детали
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/08/1057954133_0:4:650:370_1920x0_80_0_0_e99b2e2e32c0d7a93ca1e7ee3b925a7a.jpg
Он добавил, что в этом случае враг серьезно ослабит Запорожское направление, которое и так ослаблено после того, как он снял оттуда четыре бригады.Затрагивая тему о наших возможностях в контексте боев за Курахово, эксперт кратко прокомментировал:"Проблема группировки "Восток" заключается в том, что при своей малочисленности ей приходится держать довольно широкий фронт. Но была информация, что в боях Угледар частично участвовала 8-я армия. Возможно, эту группировку усилят какими-то другими частями".Ранее в интервью изданию Украина.ру сооснователь аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев назвал трудности, с которыми можно столкнуться на этом направлении.Он начал с того, что российское наступление ведется рывками, когда тяжелая работа по продавливанию украинской обороны дает результат: оборона локально сыплется, и мы продвигаемся. По словам эксперта, взятие Угледара — цель, достигнутая именно этой тактикой."Нам нужно будет снова накапливать этот эффект, чтобы он сработал в отношении Курахово. В чем тут сложности? Курахово находится в зоне ответственности нашей группировки "Восток". Красногоровка – это стык, а дальше начинается зона ответственности группировки "Центр". У "Центра" лучше всего отработаны штурмовые действия. Им удалось создать самую настоящую машину штурмов. А у "Востока" такого опыта еще нет. За последние полгода они лишь взяли два крупных населенных пункта: Константиновка (ее прогрызли) и Угледар (это уже было красиво)", — объяснил Полетаев.Чтобы взять Курахово, его нужно обложить с трех сторон: с фронта, с севера и с юга, заключил эксперт.Подробнее об этом в интервью — Сергей Полетаев: Когда Россия с трех сторон зажмет ВСУ в Курахово, ей придется думать о новой мобилизацииПолный текст интервью — Владислав Угольный: Россия в Дзержинске выбьет из-под ВСУ точку опоры и отрежет Курахово от Запорожья
https://ukraina.ru/20241009/1057988289.html
курахово
запорожье
угледар
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/08/1057954133_103:0:650:410_1920x0_80_0_0_36b5ee1b1edae7361391ce9d3d4cce7f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
курахово, запорожье, угледар, вооруженные силы украины, всу, новости, сергей полетаев , украина.ру, нацгвардия, детали
Курахово, Запорожье, Угледар, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Новости, Сергей Полетаев , Украина.ру, Нацгвардия, детали
Эксперт рассказал, что у ВСУ на черный день есть бригада, которую можно отправить в Богоявленку
Враг потеряет на Запорожском направлении, но может прибавить под Красноармейском. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный обозреватель Владислав Угольный, который хорошо знает места боевых действий и текущую обстановку
"Дело в том, что Украина уже перебрасывала 178-ю бригаду и 15-ю бригаду Нацгвардии с Запорожского направления под Красноармейск. А, учитывая, что мы начали двигаться к Каменскому вдоль берега Каховского водохранилища, не знаю, что они еще могут оттуда отправить. У противника в резерве на Запорожье есть 118-я бригада. Возможно, ее отправят в Богоявленку", — объяснил Угольный.
Он добавил, что в этом случае враг серьезно ослабит Запорожское направление, которое и так ослаблено после того, как он снял оттуда четыре бригады.
Затрагивая тему о наших возможностях в контексте боев за Курахово
, эксперт кратко прокомментировал:
"Проблема группировки "Восток" заключается в том, что при своей малочисленности ей приходится держать довольно широкий фронт. Но была информация, что в боях Угледар частично участвовала 8-я армия. Возможно, эту группировку усилят какими-то другими частями".
Ранее в интервью изданию Украина.ру сооснователь аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев назвал трудности, с которыми можно столкнуться на этом направлении.
Он начал с того, что российское наступление ведется рывками, когда тяжелая работа по продавливанию украинской обороны дает результат: оборона локально сыплется, и мы продвигаемся. По словам эксперта, взятие Угледара — цель, достигнутая именно этой тактикой.
"Нам нужно будет снова накапливать этот эффект, чтобы он сработал в отношении Курахово. В чем тут сложности? Курахово находится в зоне ответственности нашей группировки "Восток". Красногоровка – это стык, а дальше начинается зона ответственности группировки "Центр". У "Центра" лучше всего отработаны штурмовые действия. Им удалось создать самую настоящую машину штурмов. А у "Востока" такого опыта еще нет. За последние полгода они лишь взяли два крупных населенных пункта: Константиновка (ее прогрызли) и Угледар (это уже было красиво)", — объяснил Полетаев.
Чтобы взять Курахово, его нужно обложить с трех сторон: с фронта, с севера и с юга, заключил эксперт.