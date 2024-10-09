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Владислав Угольный: Россия в Дзержинске выбьет из-под ВСУ точку опоры и отрежет Курахово от Запорожья

Владислав Угольный: Россия в Дзержинске выбьет из-под ВСУ точку опоры и отрежет Курахово от Запорожья - 09.10.2024 Украина.ру

Владислав Угольный: Россия в Дзержинске выбьет из-под ВСУ точку опоры и отрежет Курахово от Запорожья

Мы неплохо продвинулись к Курахово со стороны Максимильяновки (половина села уже за нами). Кроме того, мы нависаем над северным флангом Курахово. Судя по всему, сейчас будет взята в оперативное окружение 59-я бригада ВСУ, которая будет вынуждена отходить из агломерации Горняк-Кураховка-Зоряное

2024-10-09T06:20

2024-10-09T06:20

2024-10-09T06:20

интервью

курахово

вооруженные силы украины

угледар

дзержинск (торецк)

нацгвардия

сво

покровск/красноармейск

запорожская область

центр

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Если мы возьмем Курахово, то мы сможем двигаться по запорожской трассе к Днепропетровской области, поскольку на ней нет крупных населенных пунктов. Мы также сможем выпрямить фланги и поддержать наши войска в Запорожской области, считает военный обозреватель Владислав Угольный, который хорошо знает места боевых действий и текущую обстановку.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Владислав, у себя в телеграм-канале, комментируя освобождение Гродовки на Красноармейском (Покровском) направлении, вы написали, что теперь мы можем попытаться решить две тактических задачи: или попытаться зацепиться за окраины Мирнограда, или попытаться взять Воздвиженку, чтобы перерезать трассу на Константиновку. Почему вы думаете, что мы можем взяться за них именно сейчас?- В ближайшее время мы за них браться не будем. Это был мой прогноз на будущее.Сейчас наши усилия сконцентрированы на Курахово. Мы почти освободили Цукурино, берем Горняк и по флангам окружаем Селидово. Красноармейский участок, несмотря на некоторые наши успехи, остается второстепенным направлением. У нас не хватит возможностей делать все сразу.Но в перспективе нам нужно будет брать Воздвиженку, чтобы как следует обхватить Мирноград. И нам надо будет выйти к самому Мирнограду, чтобы помешать ВСУ выстроить оборонительные линии, которые они сейчас спешно пытаются возвести.- А почему Курахово стало нашей главной целью?- По многим причинам.Во-первых, Курахово по-прежнему остается важным логистическим хабом ВСУ.Во-вторых, Курахово у противника остаются удобные оборонительные позиции в промзоне и на ТЭЦ, которые он возводил с 2014 года.В-третьих, район Курахово – это последняя точка, откуда враг может обстреливать Донецк из ствольной артиллерии.Наконец, это наиболее простая цель.Мы уже взяли Угледар. Мы неплохо продвинулись к Курахово со стороны Максимильяновки (половина села уже за нами). Кроме того, мы нависаем над северным флангом Курахово. Судя по всему, сейчас будет взята в оперативное окружение 59-я бригада ВСУ, которая будет вынуждена отходить из агломерации Горняк-Кураховка-Зоряное.Если мы возьмем Курахово, то мы сможем двигаться по запорожской трассе к Днепропетровской области, поскольку на ней нет крупных населенных пунктов. Мы также сможем выпрямить фланги и поддержать наши войска в Запорожской области.- Вы сказали, что Цукурино почти взято. Но я встречал оценки, что ВСУ там еще долго могут сидеть на птицефабрике, которую они превратили в неплохой укрепрайон.- Это будет зависеть от количества и качества украинской пехоты, которая там засела. Самое главное, что мы контролируем жилую застройку и шахту с терриконами юго-восточнее Цукурино, которые позволяют наступать на Новоселидовку и окружить Горняк. Так что вопрос с Цукурино можно считать решенным.- Ранее вы говорили, что мы не сможем взять Курахово без взятия Селидово. Сохраняется ли этот прогноз в силе?- Нет. Селидово стало отдельным тактическим направлением. На сражение за Курахово сейчас влияет взятие района Горняка. Селидово нам важно для прикрытия наступления южнее Красноармейска и как удобный плацдарм для накопления сил перед штурмом самого Красноармейска. Ту же самую функцию сейчас выполняет Новогродовка.- Еще хотел спросить про южную клешню наступления на Курахово. Как быть с районом Катериновки/Елизаветовки, который удерживают две боеспособные бригады ВСУ?- Я не вижу смысла наступать по полям, которые находятся между речкой Сухие Ялы и Курахово. Это огромное пространство, которое ВСУ укрепили и заминировали. Гораздо более перспективным будет наше продвижение от Угледара на Богоявленку. То есть мы, прикрывая фланг этой речкой, продолжим двигаться в сторону запорожской трассы.Было бы идеально, если бы наша группировка "Восток" объединилась с группировкой "Центр" где-то в районе этой трассы, чтобы окружить Курахово с запада.- Во-первых, ВСУ серьезно укрепили Богоявленку. Во-вторых, речь идет об очень широком охвате Курахово.- Да, риски есть. Но в этом случае мы устроим противнику серьезные проблемы с логистикой. Нам до запорожской трассы осталось пройти пять километров. Надеюсь, что еще в октябре мы возьмем ее под огневой контроль. Тем более, скоро распутица. Когда Украины лишится этой хорошей трассы, у них останутся только полевые дороги, по которым ей будет трудно снабжать эти две бригады с артиллерией и приданными частями.Кстати, я так и не понял, что произошло с 72-й бригадой ВСУ, которая отходила из Угледара с тяжелейшими потерями. На днях было видео, как мы накрыли эшелон в Днепропетровской области, который якобы перевозил ее личный состав. Похоже, что противник побатальонно отводит ее в тыл на восстановление.И я не знаю, есть ли у киевского режима силы для прикрытия Богоявленки.- Вы ранее писали, что Украина может перебросить под Угледар что-то с Запорожского направления.- Дело в том, что Украина уже перебрасывала 178-ю бригаду и 15-ю бригаду Нацгвардии с Запорожского направления под Красноармейск. А, учитывая, что мы начали двигаться к Каменскому вдоль берега Каховского водохранилища, не знаю, что они еще могут оттуда отправить. У противника в резерве на Запорожье есть 118-я бригада. Возможно, ее отправят в Богоявленку. Но в этом случае враг серьезно ослабит Запорожское направление, которое и так ослаблено после того, как он снял оттуда четыре бригады.- Если говорить о наших возможностях в контексте боев за Курахово. Как мы будем решать проблему дисбаланса сил между группировками "Центр" и "Восток"?- Проблема группировки "Восток" заключается в том, что при своей малочисленности ей приходится держать довольно широкий фронт. Но была информация, что в боях Угледар частично участвовала 8-я армия. Возможно, эту группировку усилят какими-то другими частями.- Последний вопрос будет про второстепенное направление. На днях украинские СМИ стали выпускать панические комментарии по поводу резко ухудшившейся для них ситуации в Дзержинске (Торецке). Почему они так переволновались?- Эта паника связана с тем, что у Украины осталось мало точек внутри самого города, на которые она может опереться.Во-первых, мы приближаемся к шахте с терриконами на западе Дзержинска. Во-вторых, мы постепенно берем под контроль высотную застройку. ВСУ еще контролируют несколько школ, городскую администрацию и совсем небольшой участок многоэтажек. Если враг потеряет эти позиции, сидеть в городе ему будет бессмысленно.Одним словом, половину Дзержинска мы уже контролируем.Бои за всю эту агломерацию идут уже несколько месяцев. Темпы нашего наступления замедлились только потому, что ВСУ перебросили туда пять бригад. Но мы их дожмем. Просто для этого потребуется какое-то время.О других деталях боевых действий в Донбассе - в интервью Сергея Полетаева: Когда Россия с трех сторон зажмет ВСУ в Курахово, ей придется думать о новой мобилизации

https://ukraina.ru/20240720/1056371781.html

курахово

угледар

дзержинск (торецк)

покровск/красноармейск

запорожская область

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, курахово, вооруженные силы украины, угледар, дзержинск (торецк), нацгвардия, сво, покровск/красноармейск, запорожская область, центр, восток, бригада