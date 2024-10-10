https://ukraina.ru/20241010/1057992390.html

Эксперт назвал четыре причины, почему Курахово — главная цель наших вооруженных сил

Эксперт назвал четыре причины, почему Курахово — главная цель наших вооруженных сил - 10.10.2024 Украина.ру

Эксперт назвал четыре причины, почему Курахово — главная цель наших вооруженных сил

Если мы возьмем Курахово, то мы сможем двигаться по запорожской трассе к Днепропетровской области, поскольку на ней нет крупных населенных пунктов. Мы также сможем выпрямить фланги и поддержать наши войска в Запорожской области

2024-10-10T04:20

2024-10-10T04:20

2024-10-10T04:20

курахово

днепропетровская область

вооруженные силы украины

сво

потери всу

илья мощанский

новости

россия

сергей полетаев

украина.ру

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный обозреватель Владислав Угольный, который хорошо знает места боевых действий и текущую обстановку.Он напомнил, что ВС РФ уже взяли Угледар, неплохо продвинулись к Курахово со стороны Максимильяновки. Кроме того, нависли над северным флангом Курахово."Если мы возьмем Курахово, то мы сможем двигаться по запорожской трассе к Днепропетровской области, поскольку на ней нет крупных населенных пунктов. Мы также сможем выпрямить фланги и поддержать наши войска в Запорожской области", — добавил Угольный.Далее эксперт обозначил свою позицию по поводу Цукурино."Самое главное, что мы контролируем жилую застройку и шахту с терриконами юго-восточнее Цукурино, которые позволяют наступать на Новоселидовку и окружить Горняк. Так что вопрос с Цукурино можно считать решенным.", — пояснил Угольный.Говоря про Селидово, он дал понять, что считает его отдельным направлением."На сражение за Курахово сейчас влияет взятие района Горняка. Селидово нам важно для прикрытия наступления южнее Красноармейска и как удобный плацдарм для накопления сил перед штурмом самого Красноармейска. Ту же самую функцию сейчас выполняет Новогродовка", — заключил эксперт.Ранее в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский назвал Курахово ключом к Днепропетровской области."Российские группировки "Центр" и "Восток" сейчас будут поворачивать на запад и идти параллельно. Курахово — это ключ к Днепропетровской области — колыбели украинской элиты еще с советских времен. А если "Восток" возьмет Великую Новоселку, она выйдет в Запорожскую область. Днепропетровск и Запорожье — два тыловых города-миллионника", — прокомментировал Мощанский.Подробнее об этом — Илья Мощанский: Россия после Угледара подчищает фланги, чтобы выйти в тыл к ВСУ и загнать их в ЗапорожьеСооснователь аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в интервью изданию Украина.ру озвучил проблемы, с которыми можно столкнуться на этом направлении.Он начал с того, что российское наступление ведется рывками, когда тяжелая работа по продавливанию украинской обороны дает результат: оборона локально сыплется, и мы продвигаемся. По словам эксперта, взятие Угледара — цель, достигнутая именно этой тактикой."Нам нужно будет снова накапливать этот эффект, чтобы он сработал в отношении Курахово. В чем тут сложности? Курахово находится в зоне ответственности нашей группировки "Восток". Красногоровка – это стык, а дальше начинается зона ответственности группировки "Центр". У "Центра" лучше всего отработаны штурмовые действия. Им удалось создать самую настоящую машину штурмов. А у "Востока" такого опыта еще нет. За последние полгода они лишь взяли два крупных населенных пункта: Константиновка (ее прогрызли) и Угледар (это уже было красиво)", — объяснил Полетаев.Чтобы взять Курахово, его нужно обложить с трех сторон: с фронта, с севера и с юга, заключил эксперт.Подробнее об этом в интервью — Сергей Полетаев: Когда Россия с трех сторон зажмет ВСУ в Курахово, ей придется думать о новой мобилизацииПолный текст интервью — Владислав Угольный: Россия в Дзержинске выбьет из-под ВСУ точку опоры и отрежет Курахово от Запорожья

https://ukraina.ru/20241009/1057962239.html

курахово

днепропетровская область

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курахово, днепропетровская область, вооруженные силы украины, сво, потери всу, илья мощанский, новости, россия, сергей полетаев , украина.ру, детали