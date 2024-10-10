https://ukraina.ru/20241010/1057992190.html

Угольный: В перспективе нужно брать Воздвиженку, чтобы как следует обхватить Мирноград

Угольный: В перспективе нужно брать Воздвиженку, чтобы как следует обхватить Мирноград - 10.10.2024 Украина.ру

Угольный: В перспективе нужно брать Воздвиженку, чтобы как следует обхватить Мирноград

За Покровское направление пока браться не стоит, сосредотачивая усилия на других участках. Следует помешать ВСУ выстроить оборонительные линии, которые они сейчас спешно пытаются возвести

2024-10-10T04:05

2024-10-10T04:05

2024-10-10T04:05

россия

курахово

селидово

вооруженные силы украины

покровск/красноармейск

новости

ростислав ищенко

сергей полетаев

тарас шевченко

украина.ру

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный обозреватель Владислав Угольный, который хорошо знает места боевых действий и текущую обстановку.Комментируя освобождение Гродовки на Красноармейском (Покровском) направлении, эксперт заявил, что теперь мы можем попытаться решить две тактических задачи: или попытаться зацепиться за окраины Мирнограда, или попытаться взять Воздвиженку, чтобы перерезать трассу на Константиновку.По его словам, в ближайшее время ВС РФ за них браться не будем. Это лишь прогноз на будущее.Но в перспективе нам нужно будет брать Воздвиженку, чтобы как следует обхватить Мирноград. И нам надо будет выйти к самому Мирнограду, чтобы помешать ВСУ выстроить оборонительные линии, которые они сейчас спешно пытаются возвести", — объяснил Угольный.Ранее в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко дал свой прогноз на будущее, опираясь на нынешнюю ситуацию."Противник еще не бежит, но он отступает под Купянском, под Покровском и под Угледаром. Медленно, но отступает. И чем южнее, тем быстрее. Сейчас на юге ВСУ будут отступать еще быстрее. И сейчас у нас есть шанс закончить боевые действия в районе Селидово и Курахово. А потом для полного обрушения украинского фронта нам останется взять Покровск", — пояснил Ищенко.Более подробно о выводах эксперта в интервью — Ростислав Ищенко: Украина требует ставить памятники Шевченко в Африке, а Россия готовит прорыв к ДнепруСооснователь аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев отметил, что если мы будем просто стрелять в ВСУ, они не будут истощаться. Именно эффективное продвижение вперед с минимальными потерями истощает врага гораздо быстрее, добавил эксперт."Конечно, взятие Покровска будет иметь стратегическое значение, потому что это огромная городская агломерация и важный транспортный узел. Когда мы им овладеем, мы ослабим Украину за десятки километров в каждую из сторон. Но взять его нужно так, чтобы противник истощился гораздо быстрее нас", — прокомментировал Полетаев.Истощение вражеской армии может произойти по такому же сценарию, какой был в Угледаре, заявил эксперт.Подробнее об этом сценарии в интервью — Сергей Полетаев: Когда Россия с трех сторон зажмет ВСУ в Курахово, ей придется думать о новой мобилизацииПолный текст интервью — Владислав Угольный: Россия в Дзержинске выбьет из-под ВСУ точку опоры и отрежет Курахово от Запорожья

https://ukraina.ru/20241009/1057959926.html

россия

курахово

селидово

покровск/красноармейск

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россия, курахово, селидово, вооруженные силы украины, покровск/красноармейск, новости, ростислав ищенко, сергей полетаев , тарас шевченко, украина.ру, миа "россия сегодня", детали