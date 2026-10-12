"Вся столица встанет": Юрков объяснил, как Россия может обрушить мосты в Киеве - 12.10.2026 Украина.ру
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"Вся столица встанет": Юрков объяснил, как Россия может обрушить мосты в Киеве
"Вся столица встанет": Юрков объяснил, как Россия может обрушить мосты в Киеве - 12.10.2026 Украина.ру
"Вся столица встанет": Юрков объяснил, как Россия может обрушить мосты в Киеве
Российская армия способна одновременно уничтожить сразу несколько мостов через Днепр и нанести противнику колоссальный экономический ущерб из-за критического дефицита систем противовоздушной обороны в Киеве, рассказал специалист в области гражданской обороны и фортификационных сооружений Дмитрий Юрков в интервью изданию Украина.ру
2026-10-12T20:30
2026-10-12T20:30
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По словам основателя музея-убежища "Подземная Москва", текущие налеты "Гераней" по Южному мосту и другим переправам — это демонстрация уязвимости ключевой логистики Украины в ответ на ее действия. При этом Юрков отметил, что для реального долгосрочного выведения объектов из строя нужно бить не по дорожному полотну, а прицельно по пилонам, опорам или вантам.Также отметил, что полностью изолировать Левобережье крайне затруднительно, так как под контролем Киева остается около 25 мостов, пять из которых являются плотинами. Разрушение плотины Киевского водохранилища баллистическими ракетами спровоцирует масштабную техногенную катастрофу и затопление густонаселенных территорий, что явно не входит в прагматичные планы России, резюмировал специалист.Полный текст интервью Дмитрий Юрков: Если Россия решится изолировать ВСУ на Левобережье, ей придется бить по плотинам на Днепре на сайте Украина.ру.
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Новости, Киев, Украина, Днепр, Украина.ру, мост

"Вся столица встанет": Юрков объяснил, как Россия может обрушить мосты в Киеве

20:30 12.10.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкГорода мира. Киев
Города мира. Киев - РИА Новости, 1920, 12.10.2026
© РИА Новости . Стрингер
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Российская армия способна одновременно уничтожить сразу несколько мостов через Днепр и нанести противнику колоссальный экономический ущерб из-за критического дефицита систем противовоздушной обороны в Киеве, рассказал специалист в области гражданской обороны и фортификационных сооружений Дмитрий Юрков в интервью изданию Украина.ру
По словам основателя музея-убежища "Подземная Москва", текущие налеты "Гераней" по Южному мосту и другим переправам — это демонстрация уязвимости ключевой логистики Украины в ответ на ее действия.
При этом Юрков отметил, что для реального долгосрочного выведения объектов из строя нужно бить не по дорожному полотну, а прицельно по пилонам, опорам или вантам.
"Киев слабо прикрыт ПВО. Значит, теоретически мы можем уничтожить сразу несколько мостов. Это нанесет колоссальный экономический ущерб, потому что вся столица встанет в пробках", — подчеркнул эксперт.
Также отметил, что полностью изолировать Левобережье крайне затруднительно, так как под контролем Киева остается около 25 мостов, пять из которых являются плотинами. Разрушение плотины Киевского водохранилища баллистическими ракетами спровоцирует масштабную техногенную катастрофу и затопление густонаселенных территорий, что явно не входит в прагматичные планы России, резюмировал специалист.
Полный текст интервью Дмитрий Юрков: Если Россия решится изолировать ВСУ на Левобережье, ей придется бить по плотинам на Днепре на сайте Украина.ру.
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