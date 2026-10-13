https://ukraina.ru/20261013/vrag-aktiviziroval-nalty-bpla-svodka-po-regionam-rossii-i-aeroportam-k-etomu-chasu-1083768011.html

Враг активизировал налёты БПЛА. Сводка по регионам России и аэропортам к этому часу

Враг активизировал налёты БПЛА. Сводка по регионам России и аэропортам к этому часу - 13.10.2026 Украина.ру

Враг активизировал налёты БПЛА. Сводка по регионам России и аэропортам к этому часу

Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 2:30 мск 13 октября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов

2026-10-13T02:35

2026-10-13T02:35

2026-10-13T02:35

украина.ру

россия

лнр

днр

волгоградская область

ростовская область

курская область

запорожская область

крым

краснодарский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/06/0a/1080035279_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_3e8abdd107e35ca6943ba5defd6b7db9.jpg

Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 12 октября объявлялась в Волгоградской, Ростовской, Курской, Запорожской областях, в ЛНР и ДНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) вечером 12 октября и в ночь на 13 октября объявлялась в Крыму, в Краснодарском и Ставропольском краях, в Ростовской, Ярославской, Белгородской, Орловской, Брянской, Липецкой, Тамбовской, Смоленской, Запорожской, Курской, Московской, Калужской, Тульской, Воронежской, Вологодской, Тверской, Волгоградской областях, в ЛНР и ДНР, по всему Северному Кавказу, в Адыгее."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Рязанской, Нижегородской, Пензенской, Саратовской областях.Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрывалось из-за угрозы БПЛА в прилегающих районах.Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером 12 октября и в ночь на 13 октября вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (21:12 мск), Внуково, Тамбова (22:17 мск), Пензы (22:40 мск), Краснодара (дополнительные, 23:43 мск), Череповца (23:49 мск), Ярославля (23:51 мск).В настоящее время ограничения в аэропорту Пензы сняты. Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы "по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 33 украинских беспилотника, за сутки — 184, что значительно меньше показателей предыдущих дней.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

лнр

днр

волгоградская область

ростовская область

курская область

запорожская область

крым

краснодарский край

ставропольский край

ярославль

белгородская область

орловская область

брянская область

липецк

смоленск

московская область

калужская область

воронежская область

северный кавказ

домодедово

пенза

краснодар

череповец

крымский мост

аэропорт

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, россия, лнр, днр, волгоградская область, ростовская область, курская область, запорожская область, крым, краснодарский край, ставропольский край, ярославль, белгородская область, орловская область, брянская область, липецк, смоленск, московская область, калужская область, воронежская область, северный кавказ, внуково, домодедово, пенза, краснодар, череповец, крымский мост, росавиация, аэропорт, аэропорты, бпла, бпла сегодня, атака бпла, атака украины сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы россии сегодня, пво, сво, спецоперация, всу, вооруженные силы украины