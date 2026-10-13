Враг активизировал налёты БПЛА. Сводка по регионам России и аэропортам к этому часу - 13.10.2026 Украина.ру
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Враг активизировал налёты БПЛА. Сводка по регионам России и аэропортам к этому часу
Враг активизировал налёты БПЛА. Сводка по регионам России и аэропортам к этому часу - 13.10.2026 Украина.ру
Враг активизировал налёты БПЛА. Сводка по регионам России и аэропортам к этому часу
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 2:30 мск 13 октября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
2026-10-13T02:35
2026-10-13T02:35
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волгоградская область
ростовская область
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крым
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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 12 октября объявлялась в Волгоградской, Ростовской, Курской, Запорожской областях, в ЛНР и ДНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) вечером 12 октября и в ночь на 13 октября объявлялась в Крыму, в Краснодарском и Ставропольском краях, в Ростовской, Ярославской, Белгородской, Орловской, Брянской, Липецкой, Тамбовской, Смоленской, Запорожской, Курской, Московской, Калужской, Тульской, Воронежской, Вологодской, Тверской, Волгоградской областях, в ЛНР и ДНР, по всему Северному Кавказу, в Адыгее."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Рязанской, Нижегородской, Пензенской, Саратовской областях.Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрывалось из-за угрозы БПЛА в прилегающих районах.Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером 12 октября и в ночь на 13 октября вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (21:12 мск), Внуково, Тамбова (22:17 мск), Пензы (22:40 мск), Краснодара (дополнительные, 23:43 мск), Череповца (23:49 мск), Ярославля (23:51 мск).В настоящее время ограничения в аэропорту Пензы сняты. Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы "по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 33 украинских беспилотника, за сутки — 184, что значительно меньше показателей предыдущих дней.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, лнр, днр, волгоградская область, ростовская область, курская область, запорожская область, крым, краснодарский край, ставропольский край, ярославль, белгородская область, орловская область, брянская область, липецк, смоленск, московская область, калужская область, воронежская область, северный кавказ, внуково, домодедово, пенза, краснодар, череповец, крымский мост, росавиация, аэропорт, аэропорты, бпла, бпла сегодня, атака бпла, атака украины сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы россии сегодня, пво, сво, спецоперация, всу, вооруженные силы украины
Украина.ру, Россия, ЛНР, ДНР, Волгоградская область, Ростовская область, Курская область, Запорожская область, Крым, краснодарский край, Ставропольский край, Ярославль, Белгородская область, Орловская область, Брянская область, Липецк, Смоленск, Московская область, Калужская область, Воронежская область, Северный Кавказ, Внуково, Домодедово, Пенза, Краснодар, Череповец, Крымский мост, Росавиация, аэропорт, аэропорты, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, атака Украины сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы России сегодня, ПВО, СВО, Спецоперация, ВСУ, Вооруженные силы Украины

Враг активизировал налёты БПЛА. Сводка по регионам России и аэропортам к этому часу

02:35 13.10.2026
 
© РИА НовостиВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 13.10.2026
© РИА Новости
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Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 2:30 мск 13 октября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 12 октября объявлялась в Волгоградской, Ростовской, Курской, Запорожской областях, в ЛНР и ДНР.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) вечером 12 октября и в ночь на 13 октября объявлялась в Крыму, в Краснодарском и Ставропольском краях, в Ростовской, Ярославской, Белгородской, Орловской, Брянской, Липецкой, Тамбовской, Смоленской, Запорожской, Курской, Московской, Калужской, Тульской, Воронежской, Вологодской, Тверской, Волгоградской областях, в ЛНР и ДНР, по всему Северному Кавказу, в Адыгее.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Рязанской, Нижегородской, Пензенской, Саратовской областях.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрывалось из-за угрозы БПЛА в прилегающих районах.
Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.
Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером 12 октября и в ночь на 13 октября вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (21:12 мск), Внуково, Тамбова (22:17 мск), Пензы (22:40 мск), Краснодара (дополнительные, 23:43 мск), Череповца (23:49 мск), Ярославля (23:51 мск).
В настоящее время ограничения в аэропорту Пензы сняты. Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы "по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".
Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 33 украинских беспилотника, за сутки — 184, что значительно меньше показателей предыдущих дней.
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