"Дизеля на дорогу не хватит, воевать некем": Бавырин о шансах Европы против РФ - 13.10.2026 Украина.ру
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"Дизеля на дорогу не хватит, воевать некем": Бавырин о шансах Европы против РФ
"Дизеля на дорогу не хватит, воевать некем": Бавырин о шансах Европы против РФ - 13.10.2026 Украина.ру
"Дизеля на дорогу не хватит, воевать некем": Бавырин о шансах Европы против РФ
Европейские страны НАТО физически не способны пойти на Россию прямой войной из-за тотального дефицита оружия и неспособности справиться даже с минимальными угрозами, рассказал в интервью изданию Украина.ру политтехнолог, политолог-американист, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин
2026-10-13T06:15
2026-10-13T06:15
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По его словам, реальные военные возможности Запада наглядно проявились во время летней украинской операции. Когда на территорию Латвии случайно залетело всего несколько беспилотников, альянсу пришлось поднимать всю авиацию, что в итоге закончилось политическим скандалом и падением местного правительства. На этом фоне Россия за осень успешно отразила налеты около 10 тысяч дронов, сбив практически все цели.Бавырин подчеркнул, что европейские элиты сейчас заняты внутренними кризисами и уличными противостояниями с мигрантами и оппозицией, поэтому воевать с Москвой им просто некем. Максимум, на что они способны, — это продолжать тайно вредить России руками Киева.Полный текст интервью Дмитрий Бавырин: Зеленский провоцирует Трампа на то, чтобы этой зимой он точно перекрыл Украине кислород на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, владимир зеленский, дональд трамп, запад, украина.ру, нато
Новости, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Запад, Украина.ру, НАТО

"Дизеля на дорогу не хватит, воевать некем": Бавырин о шансах Европы против РФ

06:15 13.10.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 13.10.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Европейские страны НАТО физически не способны пойти на Россию прямой войной из-за тотального дефицита оружия и неспособности справиться даже с минимальными угрозами, рассказал в интервью изданию Украина.ру политтехнолог, политолог-американист, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин
По его словам, реальные военные возможности Запада наглядно проявились во время летней украинской операции. Когда на территорию Латвии случайно залетело всего несколько беспилотников, альянсу пришлось поднимать всю авиацию, что в итоге закончилось политическим скандалом и падением местного правительства. На этом фоне Россия за осень успешно отразила налеты около 10 тысяч дронов, сбив практически все цели.
Бавырин подчеркнул, что европейские элиты сейчас заняты внутренними кризисами и уличными противостояниями с мигрантами и оппозицией, поэтому воевать с Москвой им просто некем.
Максимум, на что они способны, — это продолжать тайно вредить России руками Киева.

"Я даже сомневаюсь, что у них дизеля хватит до российской границы доехать. Конечно, Европа будет гадить через Украину. Но в то, что они людно и оружно на нас пойдут, не верю", — резюмировал политолог.

Полный текст интервью Дмитрий Бавырин: Зеленский провоцирует Трампа на то, чтобы этой зимой он точно перекрыл Украине кислород на сайте Украина.ру.
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