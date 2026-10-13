https://ukraina.ru/20261013/dizelya-na-dorogu-ne-khvatit-voevat-nekem-bavyrin-o-shansakh-evropy-protiv-rf-1083757132.html

"Дизеля на дорогу не хватит, воевать некем": Бавырин о шансах Европы против РФ

"Дизеля на дорогу не хватит, воевать некем": Бавырин о шансах Европы против РФ - 13.10.2026 Украина.ру

"Дизеля на дорогу не хватит, воевать некем": Бавырин о шансах Европы против РФ

Европейские страны НАТО физически не способны пойти на Россию прямой войной из-за тотального дефицита оружия и неспособности справиться даже с минимальными угрозами, рассказал в интервью изданию Украина.ру политтехнолог, политолог-американист, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин

2026-10-13T06:15

2026-10-13T06:15

2026-10-13T06:15

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По его словам, реальные военные возможности Запада наглядно проявились во время летней украинской операции. Когда на территорию Латвии случайно залетело всего несколько беспилотников, альянсу пришлось поднимать всю авиацию, что в итоге закончилось политическим скандалом и падением местного правительства. На этом фоне Россия за осень успешно отразила налеты около 10 тысяч дронов, сбив практически все цели.Бавырин подчеркнул, что европейские элиты сейчас заняты внутренними кризисами и уличными противостояниями с мигрантами и оппозицией, поэтому воевать с Москвой им просто некем. Максимум, на что они способны, — это продолжать тайно вредить России руками Киева.Полный текст интервью Дмитрий Бавырин: Зеленский провоцирует Трампа на то, чтобы этой зимой он точно перекрыл Украине кислород на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, владимир зеленский, дональд трамп, запад, украина.ру, нато