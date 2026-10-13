https://ukraina.ru/20261013/menshe-no-tak-zhe-podlo-vsu-udarili-po-kurskoy-i-belgorodskoy-oblastyam-1083767800.html
Меньше, но так же подло: ВСУ ударили по Курской и Белгородской областям
Меньше, но так же подло: ВСУ ударили по Курской и Белгородской областям - 13.10.2026 Украина.ру
Меньше, но так же подло: ВСУ ударили по Курской и Белгородской областям
Атак украинских БПЛА на Россию в последние сутки было значительно меньше, но это не отменило их бесчеловечности — в приграничных областях так же гибнут и получают ранения мирные жители, дроны ВСУ бьют по автомобилям скорой помощи. Об этом вечером 12 октября сообщают власти регионов
2026-10-13T01:26
2026-10-13T01:26
2026-10-13T01:28
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россия
белгородская область
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курск
хинштейн
сво
спецоперация
удары
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По данным оперштаба Белгородской области, при атаках БПЛА ВСУ на семь муниципалитетов один человек погиб, четверо пострадали."В Белгородском округе на автодороге в районе села Крутой Лог от удара БПЛА по грузовому автомобилю мужчина получил тяжёлые травмы и скончался на месте", — говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".В результате атак дронов ранения получили три женщины — в Белгороде, в селе Белянка Шебекинского округа и в посёлке Ракитное Ракитянского округа. В Шебекино из-за атаки БПЛА пострадал мужчина.Вражеские беспилотники повредили легковые и грузовые автомобили, частные дома, различные гражданские и социальные объекты.В Курской области ВСУ "отметились" ударом дрона по реанимобилю, который ехал за пострадавшим."Подлые удары укронацистов. Вражеский дрон ударил по реанимобилю в Беловском районе, который ехал за пострадавшим. Ранен фельдшер. У него слепое осколочное ранение правого бедра, правого плеча, правого предплечья", — сообщил губернатор Александр Хинштейн в канале на платформе "Макс"."По уточнённой информации, при ударе по "скорой" в Беловском районе также пострадал врач. У 65-летнего мужчины акубаротравма. Вместе с раненым фельдшером их доставили в Курскую областную больницу", — добавил глава региона, пожелав героическим медикам скорейшего выздоровления.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 33 украинских беспилотника, за сутки — 184, что значительно меньше показателей предыдущих дней.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261012/taynye-motivy-stali-yavnymi-zachem-germaniya-na-samom-dele-vkladyvaet-milliardy-v-ukrainu-1083756624.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Меньше, но так же подло: ВСУ ударили по Курской и Белгородской областям
01:26 13.10.2026 (обновлено: 01:28 13.10.2026)
Атак украинских БПЛА на Россию в последние сутки было значительно меньше, но это не отменило их бесчеловечности — в приграничных областях так же гибнут и получают ранения мирные жители, дроны ВСУ бьют по автомобилям скорой помощи. Об этом вечером 12 октября сообщают власти регионов
По данным оперштаба Белгородской области, при атаках БПЛА ВСУ на семь муниципалитетов один человек погиб, четверо пострадали.
"В Белгородском округе на автодороге в районе села Крутой Лог от удара БПЛА по грузовому автомобилю мужчина получил тяжёлые травмы и скончался на месте", — говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
В результате атак дронов ранения получили три женщины — в Белгороде, в селе Белянка Шебекинского округа и в посёлке Ракитное Ракитянского округа. В Шебекино из-за атаки БПЛА пострадал мужчина.
Вражеские беспилотники повредили легковые и грузовые автомобили, частные дома, различные гражданские и социальные объекты.
В Курской области ВСУ "отметились" ударом дрона по реанимобилю, который ехал за пострадавшим.
"Подлые удары укронацистов. Вражеский дрон ударил по реанимобилю в Беловском районе, который ехал за пострадавшим. Ранен фельдшер. У него слепое осколочное ранение правого бедра, правого плеча, правого предплечья", — сообщил губернатор Александр Хинштейн в канале на платформе "Макс".
"По уточнённой информации, при ударе по "скорой" в Беловском районе также пострадал врач. У 65-летнего мужчины акубаротравма. Вместе с раненым фельдшером их доставили в Курскую областную больницу", — добавил глава региона, пожелав героическим медикам скорейшего выздоровления.
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