https://ukraina.ru/20261013/menshe-no-tak-zhe-podlo-vsu-udarili-po-kurskoy-i-belgorodskoy-oblastyam-1083767800.html

Меньше, но так же подло: ВСУ ударили по Курской и Белгородской областям

Меньше, но так же подло: ВСУ ударили по Курской и Белгородской областям - 13.10.2026 Украина.ру

Меньше, но так же подло: ВСУ ударили по Курской и Белгородской областям

Атак украинских БПЛА на Россию в последние сутки было значительно меньше, но это не отменило их бесчеловечности — в приграничных областях так же гибнут и получают ранения мирные жители, дроны ВСУ бьют по автомобилям скорой помощи. Об этом вечером 12 октября сообщают власти регионов

2026-10-13T01:26

2026-10-13T01:26

2026-10-13T01:28

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россия

белгородская область

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хинштейн

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спецоперация

удары

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По данным оперштаба Белгородской области, при атаках БПЛА ВСУ на семь муниципалитетов один человек погиб, четверо пострадали."В Белгородском округе на автодороге в районе села Крутой Лог от удара БПЛА по грузовому автомобилю мужчина получил тяжёлые травмы и скончался на месте", — говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".В результате атак дронов ранения получили три женщины — в Белгороде, в селе Белянка Шебекинского округа и в посёлке Ракитное Ракитянского округа. В Шебекино из-за атаки БПЛА пострадал мужчина.Вражеские беспилотники повредили легковые и грузовые автомобили, частные дома, различные гражданские и социальные объекты.В Курской области ВСУ "отметились" ударом дрона по реанимобилю, который ехал за пострадавшим."Подлые удары укронацистов. Вражеский дрон ударил по реанимобилю в Беловском районе, который ехал за пострадавшим. Ранен фельдшер. У него слепое осколочное ранение правого бедра, правого плеча, правого предплечья", — сообщил губернатор Александр Хинштейн в канале на платформе "Макс"."По уточнённой информации, при ударе по "скорой" в Беловском районе также пострадал врач. У 65-летнего мужчины акубаротравма. Вместе с раненым фельдшером их доставили в Курскую областную больницу", — добавил глава региона, пожелав героическим медикам скорейшего выздоровления.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 33 украинских беспилотника, за сутки — 184, что значительно меньше показателей предыдущих дней.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261012/taynye-motivy-stali-yavnymi-zachem-germaniya-na-samom-dele-vkladyvaet-milliardy-v-ukrainu-1083756624.html

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