Меньше, но так же подло: ВСУ ударили по Курской и Белгородской областям - 13.10.2026 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20261013/menshe-no-tak-zhe-podlo-vsu-udarili-po-kurskoy-i-belgorodskoy-oblastyam-1083767800.html
Меньше, но так же подло: ВСУ ударили по Курской и Белгородской областям
Меньше, но так же подло: ВСУ ударили по Курской и Белгородской областям - 13.10.2026 Украина.ру
Меньше, но так же подло: ВСУ ударили по Курской и Белгородской областям
Атак украинских БПЛА на Россию в последние сутки было значительно меньше, но это не отменило их бесчеловечности — в приграничных областях так же гибнут и получают ранения мирные жители, дроны ВСУ бьют по автомобилям скорой помощи. Об этом вечером 12 октября сообщают власти регионов
2026-10-13T01:26
2026-10-13T01:28
украина.ру
россия
белгородская область
белгород
курская область
курск
хинштейн
сво
спецоперация
удары
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По данным оперштаба Белгородской области, при атаках БПЛА ВСУ на семь муниципалитетов один человек погиб, четверо пострадали."В Белгородском округе на автодороге в районе села Крутой Лог от удара БПЛА по грузовому автомобилю мужчина получил тяжёлые травмы и скончался на месте", — говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".В результате атак дронов ранения получили три женщины — в Белгороде, в селе Белянка Шебекинского округа и в посёлке Ракитное Ракитянского округа. В Шебекино из-за атаки БПЛА пострадал мужчина.Вражеские беспилотники повредили легковые и грузовые автомобили, частные дома, различные гражданские и социальные объекты.В Курской области ВСУ "отметились" ударом дрона по реанимобилю, который ехал за пострадавшим."Подлые удары укронацистов. Вражеский дрон ударил по реанимобилю в Беловском районе, который ехал за пострадавшим. Ранен фельдшер. У него слепое осколочное ранение правого бедра, правого плеча, правого предплечья", — сообщил губернатор Александр Хинштейн в канале на платформе "Макс"."По уточнённой информации, при ударе по "скорой" в Беловском районе также пострадал врач. У 65-летнего мужчины акубаротравма. Вместе с раненым фельдшером их доставили в Курскую областную больницу", — добавил глава региона, пожелав героическим медикам скорейшего выздоровления.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 33 украинских беспилотника, за сутки — 184, что значительно меньше показателей предыдущих дней.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261012/taynye-motivy-stali-yavnymi-zachem-germaniya-na-samom-dele-vkladyvaet-milliardy-v-ukrainu-1083756624.html
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украина.ру, россия, белгородская область, белгород, курская область, курск, хинштейн, сво, спецоперация, удары, удары по россии, удары дронами, бпла, бпла сегодня, атака бпла, атака украины сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, военные преступления, вооруженные силы украины, киевский режим, скорая помощь, убитые, раненые, мирные жители, медики
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Меньше, но так же подло: ВСУ ударили по Курской и Белгородской областям

01:26 13.10.2026 (обновлено: 01:28 13.10.2026)
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкРабота скорой помощи с антидроновой защитой в Белгородском районе
Работа скорой помощи с антидроновой защитой в Белгородском районе - РИА Новости, 1920, 13.10.2026
© РИА Новости . Антон Вергун
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Атак украинских БПЛА на Россию в последние сутки было значительно меньше, но это не отменило их бесчеловечности — в приграничных областях так же гибнут и получают ранения мирные жители, дроны ВСУ бьют по автомобилям скорой помощи. Об этом вечером 12 октября сообщают власти регионов
По данным оперштаба Белгородской области, при атаках БПЛА ВСУ на семь муниципалитетов один человек погиб, четверо пострадали.
"В Белгородском округе на автодороге в районе села Крутой Лог от удара БПЛА по грузовому автомобилю мужчина получил тяжёлые травмы и скончался на месте", — говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
В результате атак дронов ранения получили три женщины — в Белгороде, в селе Белянка Шебекинского округа и в посёлке Ракитное Ракитянского округа. В Шебекино из-за атаки БПЛА пострадал мужчина.
Вражеские беспилотники повредили легковые и грузовые автомобили, частные дома, различные гражданские и социальные объекты.
В Курской области ВСУ "отметились" ударом дрона по реанимобилю, который ехал за пострадавшим.
"Подлые удары укронацистов. Вражеский дрон ударил по реанимобилю в Беловском районе, который ехал за пострадавшим. Ранен фельдшер. У него слепое осколочное ранение правого бедра, правого плеча, правого предплечья", — сообщил губернатор Александр Хинштейн в канале на платформе "Макс".
"По уточнённой информации, при ударе по "скорой" в Беловском районе также пострадал врач. У 65-летнего мужчины акубаротравма. Вместе с раненым фельдшером их доставили в Курскую областную больницу", — добавил глава региона, пожелав героическим медикам скорейшего выздоровления.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 33 украинских беспилотника, за сутки — 184, что значительно меньше показателей предыдущих дней.
- РИА Новости, 1920, 12.10.2026
Вчера, 17:21
Тайные мотивы стали явными: зачем Германия на самом деле вкладывает миллиарды в УкраинуЗападные союзники продолжают вливать в Украину десятки миллиардов долларов, но денег Киеву всё равно катастрофически не хватает. Причём теперь речь идет не только о перспективах следующего года, а о необходимости срочно закрывать дополнительные военные расходы в году нынешнем.
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