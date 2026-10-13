https://ukraina.ru/20261013/intensivnost-naltov-na-rossiyu-rezko-sokratilas-dannye-za-sutki-1083767610.html

Интенсивность налётов на Россию резко сократилась: данные за сутки

Интенсивность налётов на Россию резко сократилась: данные за сутки - 13.10.2026 Украина.ру

Интенсивность налётов на Россию резко сократилась: данные за сутки

Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 33 украинских беспилотника, за сутки — 184, что значительно меньше показателей предыдущих дней. Об этом Минобороны РФ вечером 12 октября сообщило в своём телеграм-канале

2026-10-13T00:40

2026-10-13T00:40

2026-10-13T00:40

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Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью. Однако интенсивность налётов за последние сутки оказалась более чем в три раза ниже, чем накануне."В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Курской, Орловской и Брянской областей.По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 11 октября до 8:00 мск 12 октября, дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 151 украинский БПЛА самолётного типа над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона и над акваторией Чёрного моря.Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами были уничтожены 184 украинских ударных БПЛА дальнего действия.Ранее сообщалось, что силы ПВО за предыдущий день перехватили и уничтожили над регионами России 112 украинских беспилотников, за сутки — 591.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261012/zelenskogo--na-vynos-kak-budut-menyat-prezidenta-na-ukraine-1083759218.html

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