https://ukraina.ru/20261013/intensivnost-naltov-na-rossiyu-rezko-sokratilas-dannye-za-sutki-1083767610.html
Интенсивность налётов на Россию резко сократилась: данные за сутки
Интенсивность налётов на Россию резко сократилась: данные за сутки - 13.10.2026 Украина.ру
Интенсивность налётов на Россию резко сократилась: данные за сутки
Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 33 украинских беспилотника, за сутки — 184, что значительно меньше показателей предыдущих дней. Об этом Минобороны РФ вечером 12 октября сообщило в своём телеграм-канале
2026-10-13T00:40
2026-10-13T00:40
2026-10-13T00:40
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Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью. Однако интенсивность налётов за последние сутки оказалась более чем в три раза ниже, чем накануне."В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Курской, Орловской и Брянской областей.По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 11 октября до 8:00 мск 12 октября, дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 151 украинский БПЛА самолётного типа над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона и над акваторией Чёрного моря.Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами были уничтожены 184 украинских ударных БПЛА дальнего действия.Ранее сообщалось, что силы ПВО за предыдущий день перехватили и уничтожили над регионами России 112 украинских беспилотников, за сутки — 591.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261012/zelenskogo--na-vynos-kak-budut-menyat-prezidenta-na-ukraine-1083759218.html
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украина.ру, россия, крым, брянская область, курская область, белгородская область, орловская область, калужская область, ростовская область, смоленск, тверь, ярославль, московская область, черное море, сво, пво, спецоперация, бпла, бпла сегодня, атака бпла, атака украины сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины
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Интенсивность налётов на Россию резко сократилась: данные за сутки
Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 33 украинских беспилотника, за сутки — 184, что значительно меньше показателей предыдущих дней. Об этом Минобороны РФ вечером 12 октября сообщило в своём телеграм-канале
Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью. Однако интенсивность налётов за последние сутки оказалась более чем в три раза ниже, чем накануне.
"В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.
Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Курской, Орловской и Брянской областей.
По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 11 октября до 8:00 мск 12 октября, дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 151 украинский БПЛА самолётного типа над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона и над акваторией Чёрного моря.
Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами были уничтожены 184 украинских ударных БПЛА дальнего действия.
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