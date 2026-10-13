НАТО планирует "лавинообразно" насыщать свои войска дешёвым наступательным оружием - 13.10.2026 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20261013/nato-planiruet-lavinoobrazno-nasyschat-svoi-voyska-deshvym-nastupatelnym-oruzhiem-1083769084.html
НАТО планирует "лавинообразно" насыщать свои войска дешёвым наступательным оружием
НАТО планирует "лавинообразно" насыщать свои войска дешёвым наступательным оружием - 13.10.2026 Украина.ру
НАТО планирует "лавинообразно" насыщать свои войска дешёвым наступательным оружием
Страны НАТО кардинально меняют подход к военно-технической стратегии, планируя лавинообразное оснащение войск дешёвым наступательным оружием большой дальности. Об этом со ссылкой на доклад фонда "Росконгресс" утром 13 октября пишет РИА Новости
2026-10-13T05:46
2026-10-13T05:49
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Агентство ознакомилось с докладом фонда "Масштабируемость и доступность: новый подход к милитаризации НАТО и союзников"."Анализ планов закупки вооружений США и международной выставки Eurosatory 2026 в Париже выявляет признаки приближающегося слома устоявшейся военно-технической стратегии стран НАТО", — говорится в документе.Эксперты фонда поясняют, что вместо штучных, дорогостоящих и высокотехнологичных средств поражения в североатлантическом альянсе делают ставку на упрощение всех комплектующих, включая активное использование гражданских технологий и изделий двойного назначения."Такой подход не только удешевляет конечное изделие и сокращает время на его производство, но и, что более важно, позволяет быстро масштабировать объёмы выпуска. В перспективе это ведет к лавинообразному насыщению войск наступательным вооружением большой дальности наземного, морского и воздушного базирования", — подчёркивается в докладе.Россия все последние годы отмечает у своих западных границ беспрецедентную активность блока НАТО, который расширяет "оборонные" инициативы и называет это сдерживанием "русской агрессии". Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе и подчёркивала, что не собирается ни на кого нападать. Все её действия являются лишь ответом на враждебные действия недружественных стран.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261012/prikryvayas-gibridnymi-atakami-rossii-v-nato-prizvali-evropu-naraschivat-podderzhku-kieva-1083757428.html
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НАТО планирует "лавинообразно" насыщать свои войска дешёвым наступательным оружием

05:46 13.10.2026 (обновлено: 05:49 13.10.2026)
 
© NATO
- РИА Новости, 1920, 13.10.2026
© NATO
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Страны НАТО кардинально меняют подход к военно-технической стратегии, планируя лавинообразное оснащение войск дешёвым наступательным оружием большой дальности. Об этом со ссылкой на доклад фонда "Росконгресс" утром 13 октября пишет РИА Новости
Агентство ознакомилось с докладом фонда "Масштабируемость и доступность: новый подход к милитаризации НАТО и союзников".
"Анализ планов закупки вооружений США и международной выставки Eurosatory 2026 в Париже выявляет признаки приближающегося слома устоявшейся военно-технической стратегии стран НАТО", — говорится в документе.
Эксперты фонда поясняют, что вместо штучных, дорогостоящих и высокотехнологичных средств поражения в североатлантическом альянсе делают ставку на упрощение всех комплектующих, включая активное использование гражданских технологий и изделий двойного назначения.
"Такой подход не только удешевляет конечное изделие и сокращает время на его производство, но и, что более важно, позволяет быстро масштабировать объёмы выпуска. В перспективе это ведет к лавинообразному насыщению войск наступательным вооружением большой дальности наземного, морского и воздушного базирования", — подчёркивается в докладе.
Россия все последние годы отмечает у своих западных границ беспрецедентную активность блока НАТО, который расширяет "оборонные" инициативы и называет это сдерживанием "русской агрессии". Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе и подчёркивала, что не собирается ни на кого нападать. Все её действия являются лишь ответом на враждебные действия недружественных стран.
- РИА Новости, 1920, 12.10.2026
Вчера, 13:57
Прикрываясь "гибридными атаками" России: в НАТО призвали Европу наращивать поддержку КиеваГлавнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич призвал европейские страны усилить поддержку Украины, в очередной раз сославшись на некие "гибридные атаки" со стороны России. Об этом 12 октября он заявил в интервью агентству Bloomberg.
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