https://ukraina.ru/20261013/ekspert-yurkov-raskryl-chto-dobet-kievskiy-rezhim-bystree-chem-frontovye-poteri-1083755343.html

Эксперт Юрков раскрыл, что добьет киевский режим быстрее, чем фронтовые потери

Эксперт Юрков раскрыл, что добьет киевский режим быстрее, чем фронтовые потери - 13.10.2026 Украина.ру

Эксперт Юрков раскрыл, что добьет киевский режим быстрее, чем фронтовые потери

Исход спецоперации решит полное истощение экономики Украины, после которого Киев физически потеряет возможность снабжать фронт, рассказал специалист в области гражданской обороны Дмитрий Юрков в интервью изданию Украина.ру

2026-10-13T04:30

2026-10-13T04:30

2026-10-13T04:30

украина

киев

вооруженные силы украины

новости

украина.ру

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По словам основателя музея-убежища "Подземная Москва", в текущем противостоянии экономический фактор гораздо важнее, чем классическая "война городов" или сиюминутные потери Вооруженных сил Украины на передовой. Коллапс наступит тогда, когда у Киева закончатся ресурсы для продолжения боевых действий.Полный текст интервью Дмитрий Юрков: Если Россия решится изолировать ВСУ на Левобережье, ей придется бить по плотинам на Днепре на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, киев, вооруженные силы украины, новости, украина.ру