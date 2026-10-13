https://ukraina.ru/20261013/ekspert-yurkov-raskryl-chto-dobet-kievskiy-rezhim-bystree-chem-frontovye-poteri-1083755343.html
Эксперт Юрков раскрыл, что добьет киевский режим быстрее, чем фронтовые потери
Эксперт Юрков раскрыл, что добьет киевский режим быстрее, чем фронтовые потери - 13.10.2026 Украина.ру
Эксперт Юрков раскрыл, что добьет киевский режим быстрее, чем фронтовые потери
Исход спецоперации решит полное истощение экономики Украины, после которого Киев физически потеряет возможность снабжать фронт, рассказал специалист в области гражданской обороны Дмитрий Юрков в интервью изданию Украина.ру
2026-10-13T04:30
2026-10-13T04:30
2026-10-13T04:30
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киев
вооруженные силы украины
новости
украина.ру
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По словам основателя музея-убежища "Подземная Москва", в текущем противостоянии экономический фактор гораздо важнее, чем классическая "война городов" или сиюминутные потери Вооруженных сил Украины на передовой. Коллапс наступит тогда, когда у Киева закончатся ресурсы для продолжения боевых действий.Полный текст интервью Дмитрий Юрков: Если Россия решится изолировать ВСУ на Левобережье, ей придется бить по плотинам на Днепре на сайте Украина.ру.
украина
киев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, киев, вооруженные силы украины, новости, украина.ру
Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Новости, Украина.ру
Эксперт Юрков раскрыл, что добьет киевский режим быстрее, чем фронтовые потери
Исход спецоперации решит полное истощение экономики Украины, после которого Киев физически потеряет возможность снабжать фронт, рассказал специалист в области гражданской обороны Дмитрий Юрков в интервью изданию Украина.ру