Эксперт Юрков раскрыл, что добьет киевский режим быстрее, чем фронтовые потери - 13.10.2026 Украина.ру
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Эксперт Юрков раскрыл, что добьет киевский режим быстрее, чем фронтовые потери
Эксперт Юрков раскрыл, что добьет киевский режим быстрее, чем фронтовые потери - 13.10.2026 Украина.ру
Эксперт Юрков раскрыл, что добьет киевский режим быстрее, чем фронтовые потери
Исход спецоперации решит полное истощение экономики Украины, после которого Киев физически потеряет возможность снабжать фронт, рассказал специалист в области гражданской обороны Дмитрий Юрков в интервью изданию Украина.ру
2026-10-13T04:30
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украина
киев
вооруженные силы украины
новости
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По словам основателя музея-убежища "Подземная Москва", в текущем противостоянии экономический фактор гораздо важнее, чем классическая "война городов" или сиюминутные потери Вооруженных сил Украины на передовой. Коллапс наступит тогда, когда у Киева закончатся ресурсы для продолжения боевых действий.Полный текст интервью Дмитрий Юрков: Если Россия решится изолировать ВСУ на Левобережье, ей придется бить по плотинам на Днепре на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, киев, вооруженные силы украины, новости, украина.ру
Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Новости, Украина.ру

Эксперт Юрков раскрыл, что добьет киевский режим быстрее, чем фронтовые потери

04:30 13.10.2026
 
© REUTERS / Oleksandr Ratushniak
- РИА Новости, 1920, 13.10.2026
© REUTERS / Oleksandr Ratushniak
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Исход спецоперации решит полное истощение экономики Украины, после которого Киев физически потеряет возможность снабжать фронт, рассказал специалист в области гражданской обороны Дмитрий Юрков в интервью изданию Украина.ру
По словам основателя музея-убежища "Подземная Москва", в текущем противостоянии экономический фактор гораздо важнее, чем классическая "война городов" или сиюминутные потери Вооруженных сил Украины на передовой.
Коллапс наступит тогда, когда у Киева закончатся ресурсы для продолжения боевых действий.
"В войне на истощение важнее экономика. Когда Украине на фронт нечего будет вести, потому что это не на что и негде купить, тогда и состоится наша победа", — резюмировал Юрков.
Полный текст интервью Дмитрий Юрков: Если Россия решится изолировать ВСУ на Левобережье, ей придется бить по плотинам на Днепре на сайте Украина.ру.
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