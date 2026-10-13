Счёт пошёл на четвёртый десяток: силы ПВО отражают атаку БПЛА на Москву - 13.10.2026 Украина.ру
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Счёт пошёл на четвёртый десяток: силы ПВО отражают атаку БПЛА на Москву
Счёт пошёл на четвёртый десяток: силы ПВО отражают атаку БПЛА на Москву - 13.10.2026 Украина.ру
Счёт пошёл на четвёртый десяток: силы ПВО отражают атаку БПЛА на Москву
Силы ПВО столичного региона в ходе отражения ночной атаки сбили уже 35 украинских беспилотников, пытавшихся прорваться к Москве. Об этом мэр Сергей Собянин в ночь на 13 октября сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-10-13T02:56
2026-10-13T02:56
украина.ру
москва
подмосковье
сергей собянин
московская область
минобороны рф
пво
внуково
домодедово
бпла
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В Подмосковье сбиваются те вражеские дроны, которые смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к российской столице.Незадолго до полуночи зенитчики "приземлили" под Москвой 25 украинских беспилотников."Десять беспилотников, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — говорится в сообщении Собянина от 2:18 мск.В настоящее время в Московском регионе действует режим тревоги по БПЛА.Подмосковный аэропорт Внуково закрыт для полётов, Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы "по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261013/vrag-aktiviziroval-nalty-bpla-svodka-po-regionam-rossii-i-aeroportam-k-etomu-chasu-1083768011.html
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украина.ру, москва, подмосковье, сергей собянин, московская область, минобороны рф, пво, внуково, домодедово, бпла, бпла сегодня, атака бпла, атака украины сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины, сво, спецоперация
Украина.ру, Москва, Подмосковье, Сергей Собянин, Московская область, Минобороны РФ, ПВО, Внуково, Домодедово, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, атака Украины сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы России сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация

Счёт пошёл на четвёртый десяток: силы ПВО отражают атаку БПЛА на Москву

02:56 13.10.2026
 
© РИА Новости . Станислав КрасильниковВоеннослужащий ведет огонь из зенитной установки ЗУ-23
Военнослужащий ведет огонь из зенитной установки ЗУ-23 - РИА Новости, 1920, 13.10.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Силы ПВО столичного региона в ходе отражения ночной атаки сбили уже 35 украинских беспилотников, пытавшихся прорваться к Москве. Об этом мэр Сергей Собянин в ночь на 13 октября сообщил в канале на платформе "Макс"
В Подмосковье сбиваются те вражеские дроны, которые смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к российской столице.
Незадолго до полуночи зенитчики "приземлили" под Москвой 25 украинских беспилотников.
"Десять беспилотников, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — говорится в сообщении Собянина от 2:18 мск.
В настоящее время в Московском регионе действует режим тревоги по БПЛА.
Подмосковный аэропорт Внуково закрыт для полётов, Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы "по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 13.10.2026
02:35
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