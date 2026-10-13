https://ukraina.ru/20261013/scht-poshl-na-chetvrtyy-desyatok-sily-pvo-otrazhayut-ataku-bpla-na-moskvu-1083768260.html

Счёт пошёл на четвёртый десяток: силы ПВО отражают атаку БПЛА на Москву

Счёт пошёл на четвёртый десяток: силы ПВО отражают атаку БПЛА на Москву - 13.10.2026 Украина.ру

Счёт пошёл на четвёртый десяток: силы ПВО отражают атаку БПЛА на Москву

Силы ПВО столичного региона в ходе отражения ночной атаки сбили уже 35 украинских беспилотников, пытавшихся прорваться к Москве. Об этом мэр Сергей Собянин в ночь на 13 октября сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-10-13T02:56

2026-10-13T02:56

2026-10-13T02:56

украина.ру

москва

подмосковье

сергей собянин

московская область

минобороны рф

пво

внуково

домодедово

бпла

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В Подмосковье сбиваются те вражеские дроны, которые смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к российской столице.Незадолго до полуночи зенитчики "приземлили" под Москвой 25 украинских беспилотников."Десять беспилотников, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — говорится в сообщении Собянина от 2:18 мск.В настоящее время в Московском регионе действует режим тревоги по БПЛА.Подмосковный аэропорт Внуково закрыт для полётов, Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы "по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261013/vrag-aktiviziroval-nalty-bpla-svodka-po-regionam-rossii-i-aeroportam-k-etomu-chasu-1083768011.html

москва

подмосковье

московская область

домодедово

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