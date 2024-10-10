Пианист Лосев: "Политическая повестка в любом случае людей разъединяет, а музыка – наоборот" - 10.10.2024 Украина.ру
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Пианист Лосев: "Политическая повестка в любом случае людей разъединяет, а музыка – наоборот"
Пианист Лосев: "Политическая повестка в любом случае людей разъединяет, а музыка – наоборот" - 10.10.2024 Украина.ру
Пианист Лосев: "Политическая повестка в любом случае людей разъединяет, а музыка – наоборот"
Музыка объединяет людей и помогает хорошо общаться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский пианист и композитор Александр Лосев
2024-10-10T05:20
2024-10-10T05:20
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Пианист и композитор, москвич Александр Лосев не только ведёт популярный YouTube-канал, но также в онлайн чат-рулетке общается с людьми из разных стран. Чаще всего общение происходит с украинцами, но бывают также собеседники из Литвы, Германии и других стран. Лосев поёт и играет для них.За почти два года на канале Лосева вышло уже больше 150-ти видео. Большинство из них дарят надежду: диалог между обычными людьми возможен всегда, даже если внешние обстоятельства делают их врагами. Многие собеседники музыканта, украинцы, находящиеся на Родине или в Европе, с начала разговора знают, что Александр – москвич и записывает трансляцию разговора.Случаются, конечно, и неудачные разговоры, отмечает Александр в беседе с корреспондентом издания Украина.ру, – с руганью и непониманием друг друга, но, во-первых, не так уж часто, а во-вторых, публиковать их в YouTube не имеет смысла: канал могут удалить, а политических скандалов на площадке и так более чем достаточно.По словам Лосева, в 2022 году многие пребывали в растерянности и не понимали причин происходящего. Он говорил на YouTube не о музыке, а о политике - тогда его канал назывался "Лосев Live"."Это была политика в чистом виде, – рассказал Лосев. – Я обсуждал со своими собеседниками уставы ООН, принадлежность территорий, "Минск-1" и "Минск-2". Было это примерно с мая по декабрь, то есть девять месяцев".YouTube-канал Лосева начал пользоваться популярностью и за первый месяц набрал 100 тысяч подписчиков."Потом, где-то в начале января уже 2023 года мне попался один одессит. Это первый ролик у меня на канале, который называется: "Русский играет украинцам". Как-то мы с ним так душевно пообщались, и, хотя у него буквально через слово был мат, мы поговорили очень хорошо, ни слова о политике, - поведал Лосев. - И я подумал, что политическая повестка в любом случае людей разъединяет, а музыка – наоборот, объединяет. Музыка – моя профессиональная деятельность. А кроме того, в этом есть определенная эксклюзивность."Полный текст интервью Пианист Александр Лосев: Музыка объединяет людей, разъединенных политикой читайте на сайте Украина.руРанее о первой симфонии, посвященной Донбассу и российским военным, участникам СВО Мария Нестерова рассказала в публикации Композитор Алексей Сергунин: Художник в России – жрец, а не шоумен на сайте Украина.ру.
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новости, европа, youtube, музыкант, музыка, культура, русская культура, сво, постсоветское пространство, детали
Новости, Европа, Youtube, музыкант, музыка, культура, русская культура, СВО, постсоветское пространство, детали

Пианист Лосев: "Политическая повестка в любом случае людей разъединяет, а музыка – наоборот"

05:20 10.10.2024
 
Фото: Вконтакте, Александр Лосев
Фото: Вконтакте, Александр Лосев
Читать в
Музыка объединяет людей и помогает хорошо общаться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский пианист и композитор Александр Лосев
Пианист и композитор, москвич Александр Лосев не только ведёт популярный YouTube-канал, но также в онлайн чат-рулетке общается с людьми из разных стран. Чаще всего общение происходит с украинцами, но бывают также собеседники из Литвы, Германии и других стран. Лосев поёт и играет для них.
За почти два года на канале Лосева вышло уже больше 150-ти видео. Большинство из них дарят надежду: диалог между обычными людьми возможен всегда, даже если внешние обстоятельства делают их врагами. Многие собеседники музыканта, украинцы, находящиеся на Родине или в Европе, с начала разговора знают, что Александр – москвич и записывает трансляцию разговора.
Случаются, конечно, и неудачные разговоры, отмечает Александр в беседе с корреспондентом издания Украина.ру, – с руганью и непониманием друг друга, но, во-первых, не так уж часто, а во-вторых, публиковать их в YouTube не имеет смысла: канал могут удалить, а политических скандалов на площадке и так более чем достаточно.
По словам Лосева, в 2022 году многие пребывали в растерянности и не понимали причин происходящего. Он говорил на YouTube не о музыке, а о политике - тогда его канал назывался "Лосев Live".
"Это была политика в чистом виде, – рассказал Лосев. – Я обсуждал со своими собеседниками уставы ООН, принадлежность территорий, "Минск-1" и "Минск-2". Было это примерно с мая по декабрь, то есть девять месяцев".
YouTube-канал Лосева начал пользоваться популярностью и за первый месяц набрал 100 тысяч подписчиков.
"Потом, где-то в начале января уже 2023 года мне попался один одессит. Это первый ролик у меня на канале, который называется: "Русский играет украинцам". Как-то мы с ним так душевно пообщались, и, хотя у него буквально через слово был мат, мы поговорили очень хорошо, ни слова о политике, - поведал Лосев. - И я подумал, что политическая повестка в любом случае людей разъединяет, а музыка – наоборот, объединяет. Музыка – моя профессиональная деятельность. А кроме того, в этом есть определенная эксклюзивность."
Полный текст интервью Пианист Александр Лосев: Музыка объединяет людей, разъединенных политикой читайте на сайте Украина.ру
Ранее о первой симфонии, посвященной Донбассу и российским военным, участникам СВО Мария Нестерова рассказала в публикации Композитор Алексей Сергунин: Художник в России – жрец, а не шоумен на сайте Украина.ру.
 
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