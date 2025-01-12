Экс-представитель Госдепа США Волкер предложил разделить Украину

Как Горбачёв позволил аннексировать ГДР и ничего за это не получил

Чаще всего говоря о нарушении послевоенных границ в Европе вспоминают Косово. Однако в действительности этот прецедент находился в ряду многих других, первый из которых был согласован с СССР - 3 октября 1990 года Федеративная республика Германия аннексировала Германскую демократическую республику