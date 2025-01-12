Экс-представитель Госдепа США Волкер предложил разделить Украину - 12.01.2025 Украина.ру
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Экс-представитель Госдепа США Волкер предложил разделить Украину
Экс-представитель Госдепа США Волкер предложил разделить Украину - 12.01.2025 Украина.ру
Экс-представитель Госдепа США Волкер предложил разделить Украину
Бывший специальный представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил о разделе Украины как лучшем варианте окончания СВО. Об этом он рассказал YouTube-каналу The Cipher Brief
2025-01-12T18:35
2025-01-12T18:36
новости
украина
германия
сша
курт волкер
владимир зеленский
новые регионы
россия
сво
спецоперация
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Курт Волкер выразил уверенность, что военного решения украинской проблемы нет. По мнению отставного высокопоставленного дипломата США, лучшим вариантом урегулирования украинской проблемы стал бы раздел Украины по примеру Германии после окончания Второй мировой войны."Лучший пример — это Восточная Германия", - сказал Волкер.При этом он заметил, что в конституции Западной Германии (ФРГ) содержались нормы, предусматривавшие перспективу объединения всех немецких земель."В то же время все были согласны с тем, что это не будет сделано военным путем", — заметил бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине.Волкер посоветовал Зеленскому принять реальность и учесть опыт мирного сосуществования ГДР и ФРГ, впоследствии объединившихся мирным путём. Таким же, по его словам, может быть и сосуществование Украины с бывшими украинскими регионами, ставшими новыми регионами России.Тем временем немецкое издание Tagesschau отметило, что канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о готовности Германии оставаться крупнейшим сторонником Владимира Зеленского в Европе. Он также заметил, что большинство немцев сочли правильным, что канцлер разговаривал с Владимиром Путиным по телефону и "позвонит еще раз"."В этом отношении это неплохая новость, если американский президент и российский президент тоже захотят встретиться", — сказал Шольц, приветствуя грядущую встречу Путина с Трампом.Также на эту тему интервью Владимир Брутер: Россия сделает Трампу предложение по Гренландии, чтобы получить в итоге еще и Харьковчитайте на сайте Украина.ру
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новости, украина, германия, сша, курт волкер, владимир зеленский, новые регионы, россия, сво, спецоперация, международные отношения, международное право, международная политика, геополитика, европа, восточная европа, гдр, фрг, вторая мировая война
Новости, Украина, Германия, США, Курт Волкер, Владимир Зеленский, Новые регионы, Россия, СВО, Спецоперация, международные отношения, международное право, Международная политика, геополитика, Европа, Восточная Европа, ГДР, ФРГ, Вторая мировая война

Экс-представитель Госдепа США Волкер предложил разделить Украину

18:35 12.01.2025 (обновлено: 18:36 12.01.2025)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости . Стрингер
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Бывший специальный представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил о разделе Украины как лучшем варианте окончания СВО. Об этом он рассказал YouTube-каналу The Cipher Brief
Курт Волкер выразил уверенность, что военного решения украинской проблемы нет. По мнению отставного высокопоставленного дипломата США, лучшим вариантом урегулирования украинской проблемы стал бы раздел Украины по примеру Германии после окончания Второй мировой войны.
"Лучший пример — это Восточная Германия", - сказал Волкер.
При этом он заметил, что в конституции Западной Германии (ФРГ) содержались нормы, предусматривавшие перспективу объединения всех немецких земель.
"В то же время все были согласны с тем, что это не будет сделано военным путем", — заметил бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине.
Волкер посоветовал Зеленскому принять реальность и учесть опыт мирного сосуществования ГДР и ФРГ, впоследствии объединившихся мирным путём. Таким же, по его словам, может быть и сосуществование Украины с бывшими украинскими регионами, ставшими новыми регионами России.
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Тем временем немецкое издание Tagesschau отметило, что канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о готовности Германии оставаться крупнейшим сторонником Владимира Зеленского в Европе. Он также заметил, что большинство немцев сочли правильным, что канцлер разговаривал с Владимиром Путиным по телефону и "позвонит еще раз".
"В этом отношении это неплохая новость, если американский президент и российский президент тоже захотят встретиться", — сказал Шольц, приветствуя грядущую встречу Путина с Трампом.
Также на эту тему интервью Владимир Брутер: Россия сделает Трампу предложение по Гренландии, чтобы получить в итоге еще и Харьковчитайте на сайте Украина.ру
 
НовостиУкраинаГерманияСШАКурт ВолкерВладимир ЗеленскийНовые регионыРоссияСВОСпецоперациямеждународные отношениямеждународное правоМеждународная политикагеополитикаЕвропаВосточная ЕвропаГДРФРГВторая мировая война
 
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Заголовок открываемого материала
18:35Экс-представитель Госдепа США Волкер предложил разделить Украину
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