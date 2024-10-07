Александр Лосев: кто он
Фото: Вконтакте, Александр Лосев
Пианист
Александр Александрович Лосев родился 1984 году. Окончив школу, поступает в РАМ им. Гнесиных, выбирает специальность джазовое фортепиано.
Работает со знаменитостями шоу-бизнеса: с Басковым, Руссо, Зарой, Пьехой и др.
В 2011 г. композитор создает этно-джаз-поп программу Beriashvili-Losev Group вместе с Этери Бериашвили. Проект моментально набрал популярность.
Уже больше 6 лет Лосев развивает этно-джазовую группу. Репертуар коллектива основывается на сочинениях композитора, его солисткой является Этери Бериашвили.
За эти годы состав объездил большинство городов как по России, так и иным странам, в том числе были в Швейцарии, Израиле, Америке, Германии, Гонконге.
Александр создал канал на YouTube, подписал его "Лосев Music". Музыкальные шедевры композитора интересны фанатам фортепианного исполнения, а также слушателям, которые желают по-новому посмотреть на некогда любимые мелодии и хиты.
Кроме этого канала, у музыканта имеется аккаунт "Лосев Live", там он в 2022 году обсуждал свежие новостные сведения о спецоперации России. В комментариях многие интересуются, для чего это ему нужно, на что Александр уверенно говорит — это тот же фронт, но в информационном стиле.
Сейчас он публикует видео трансляций общения с людьми из разных стран в чат-рулетке на своем канале "Пианист Александр Лосев".
В 2017 г. Александр Александрович был награжден дипломом за помощь в подготовке XIX всемирного концерта молодежи в Сочи; участвовал в проектах "Голос дети", "Щас спою", а также "Голос 60+" и не только.