https://ukraina.ru/20241007/1057939222.html

Александр Лосев: кто он

Александр Лосев: кто он - 07.10.2024 Украина.ру

Александр Лосев: кто он

Пианист

2024-10-07T16:38

2024-10-07T16:38

2024-10-07T16:38

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/07/1057937791_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_0705e9f6597a50de145b50d66c267b7b.jpg

Александр Александрович Лосев родился 1984 году. Окончив школу, поступает в РАМ им. Гнесиных, выбирает специальность джазовое фортепиано. Работает со знаменитостями шоу-бизнеса: с Басковым, Руссо, Зарой, Пьехой и др. В 2011 г. композитор создает этно-джаз-поп программу Beriashvili-Losev Group вместе с Этери Бериашвили. Проект моментально набрал популярность.Уже больше 6 лет Лосев развивает этно-джазовую группу. Репертуар коллектива основывается на сочинениях композитора, его солисткой является Этери Бериашвили.За эти годы состав объездил большинство городов как по России, так и иным странам, в том числе были в Швейцарии, Израиле, Америке, Германии, Гонконге.Александр создал канал на YouTube, подписал его "Лосев Music". Музыкальные шедевры композитора интересны фанатам фортепианного исполнения, а также слушателям, которые желают по-новому посмотреть на некогда любимые мелодии и хиты.Кроме этого канала, у музыканта имеется аккаунт "Лосев Live", там он в 2022 году обсуждал свежие новостные сведения о спецоперации России. В комментариях многие интересуются, для чего это ему нужно, на что Александр уверенно говорит — это тот же фронт, но в информационном стиле.Сейчас он публикует видео трансляций общения с людьми из разных стран в чат-рулетке на своем канале "Пианист Александр Лосев".В 2017 г. Александр Александрович был награжден дипломом за помощь в подготовке XIX всемирного концерта молодежи в Сочи; участвовал в проектах "Голос дети", "Щас спою", а также "Голос 60+" и не только.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости