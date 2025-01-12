Почему в России уже не будет Белого движения и кто мог выиграть гражданскую войну: Ищенко об истории
Этой зимой исполняется 105 лет с момента ареста и расстрела Верховного правителя России в период гражданской войны Александра Колчака. Личность белого адмирала и сегодня вызывает дискуссии среди россиян.
Какова роль Колчака в отечественной истории и есть ли перспективы у распространения идей Белого движения в современной России? Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.
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