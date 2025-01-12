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Почему в России уже не будет Белого движения и кто мог выиграть гражданскую войну: Ищенко об истории

Почему в России уже не будет Белого движения и кто мог выиграть гражданскую войну: Ищенко об истории - 12.01.2025 Украина.ру

Почему в России уже не будет Белого движения и кто мог выиграть гражданскую войну: Ищенко об истории

Этой зимой исполняется 105 лет с момента ареста и расстрела Верховного правителя России в период гражданской войны Александра Колчака. Личность белого адмирала... Украина.ру, 12.01.2025

2025-01-12T17:07

2025-01-12T17:07

2025-01-12T17:07

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ростислав ищенко

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красная армия

белая армия

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Этой зимой исполняется 105 лет с момента ареста и расстрела Верховного правителя России в период гражданской войны Александра Колчака. Личность белого адмирала и сегодня вызывает дискуссии среди россиян. Какова роль Колчака в отечественной истории и есть ли перспективы у распространения идей Белого движения в современной России? Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко. #Колчак #История #ГражданскаяВойна #БелоеДвижение #Россия #РостиславИщенко #Политика #Обсуждение #АдмиралКолчак #УкраинаРу #Ищенко #Влог #Белые #Дискуссия #РусскаяИстория #РФ #Арктика #Деникин #генерал #конфликт #война #левые #правые #красные ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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