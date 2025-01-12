Почему в России уже не будет Белого движения и кто мог выиграть гражданскую войну: Ищенко об истории - 12.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250112/1060212419.html
Почему в России уже не будет Белого движения и кто мог выиграть гражданскую войну: Ищенко об истории
Почему в России уже не будет Белого движения и кто мог выиграть гражданскую войну: Ищенко об истории - 12.01.2025 Украина.ру
Почему в России уже не будет Белого движения и кто мог выиграть гражданскую войну: Ищенко об истории
Этой зимой исполняется 105 лет с момента ареста и расстрела Верховного правителя России в период гражданской войны Александра Колчака. Личность белого адмирала... Украина.ру, 12.01.2025
2025-01-12T17:07
2025-01-12T17:07
видео
россия
украина
ростислав ищенко
гражданская война
история
политика
красная армия
белая армия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0c/1060211942_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4e604a0ee0d3609a67b041901994acdb.jpg.webp
Этой зимой исполняется 105 лет с момента ареста и расстрела Верховного правителя России в период гражданской войны Александра Колчака. Личность белого адмирала и сегодня вызывает дискуссии среди россиян. Какова роль Колчака в отечественной истории и есть ли перспективы у распространения идей Белого движения в современной России? Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко. #Колчак #История #ГражданскаяВойна #БелоеДвижение #Россия #РостиславИщенко #Политика #Обсуждение #АдмиралКолчак #УкраинаРу #Ищенко #Влог #Белые #Дискуссия #РусскаяИстория #РФ #Арктика #Деникин #генерал #конфликт #война #левые #правые #красные ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0c/1060211942_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5e6612396215953dba5f11cfe77be0a9.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, россия, украина, ростислав ищенко, гражданская война, история, политика, красная армия, белая армия, видео
Видео, Россия, Украина, Ростислав Ищенко, гражданская война, История, политика, Красная Армия, Белая Армия

Почему в России уже не будет Белого движения и кто мог выиграть гражданскую войну: Ищенко об истории

17:07 12.01.2025
 
Почему в России уже не будет Белого движения и кто мог выиграть гражданскую войну: Ищенко об истории
Читать в
ДзенTelegram
Этой зимой исполняется 105 лет с момента ареста и расстрела Верховного правителя России в период гражданской войны Александра Колчака. Личность белого адмирала и сегодня вызывает дискуссии среди россиян.
Какова роль Колчака в отечественной истории и есть ли перспективы у распространения идей Белого движения в современной России? Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.
#Колчак #История #ГражданскаяВойна #БелоеДвижение #Россия #РостиславИщенко #Политика #Обсуждение #АдмиралКолчак #УкраинаРу #Ищенко #Влог #Белые #Дискуссия #РусскаяИстория #РФ #Арктика #Деникин #генерал #конфликт #война #левые #правые #красные
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
Наш сайт: https://ukraina.ru
 
ВидеоРоссияУкраинаРостислав Ищенкогражданская войнаИсторияполитикаКрасная АрмияБелая Армия
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:07Почему в России уже не будет Белого движения и кто мог выиграть гражданскую войну: Ищенко об истории
15:20Санкции США угрожают повышением цен в ЕС - МИД Венгрии
13:56Армия России освободила Янтарное в ДНР и Калиново в Харьковской области
13:40Большая беда – большая ответственность: волонтёр Бобкова о потребностях людей и фронта в Донбассе
13:32Зеленский "только попрошайничает и шантажирует" - Фицо
13:11На Украине планируют сделать необязательными для школьников физику, химию, географию
12:42В Польше снова заявили об усталости от украинцев в пятизвездочных отелях
12:18"Мракобесное лицемерие": в МИД России присмотрелись к пожарам на юге Калифорнии
12:06Швейцарская народная партия призвала к отставке главы Минобороны
12:00"Вокруг Булгакова": масонство
11:19Украинские генералы погорели в Лос-Анджелесе - "Военный обозреватель"
11:06Экс-президента Грузии подозревают в подготовке конфликта с Россией
10:39Экс-посол США назвал позорной уплату налогов американскими фирмами в России
10:03США запретили дипломатам России участвовать в мемориальной церемонии в Элизабет-Сити
09:30АдГ определилась с отношением к СВО и будущему Украины
07:26"Оставил всё и голый пошел за кордон". О чем говорят на Западе, в США и на Украине
07:18Миграция в Мелитополь и бунт в ТЦК. Что происходит в Запорожье
07:15Владимир Брутер: Россия сделает Трампу предложение по Гренландии, чтобы получить в итоге еще и Харьков
07:07О ТЦК и "беглых рабах". Неонацисты просят передышки, а ПЦУ советуют молитву, помогающую ловить уклонистов
07:00Захлопнули Кураховский котел и срезают Времевский выступ: Алехин рассказал про новые успехи ВС России
Лента новостейМолния