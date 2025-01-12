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Польша запретила пролёт делегации Словакии на переговоры в Россию
Польша запретила пролёт делегации Словакии на переговоры в Россию - 12.01.2025 Украина.ру
Польша запретила пролёт делегации Словакии на переговоры в Россию
Официальная делегация Словакии полетит на переговоры в Россию окружным маршрутом из-за запрета пролетать над территорией Польши. Об этом в опубликованном 12 июня видеообращении заявил вице-спикер словацкого парламента, глава партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко
2025-01-12T18:16
2025-01-12T18:16
2025-01-12T18:16
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По словам словацкого парламентария, из-за запрета одной страны Евросоюза для другой страны – члена этого же союза, официальная делегация Словакии полетит на переговоры в Россию через Германию и Чехию.Данко сообщил о плотном графике переговоров словацкой делегации. По его словам, она прибудет в Москву лишь вечером и продолжит дипломатические усилия, которые предпринял в декабре премьер-министр Словакии Роберт Фицо.Также на эту тему: Санкции США угрожают повышением цен в ЕС - МИД Венгрии
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Украина.ру
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Украина.ру
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новости, словакия, польша, россия, роберт фицо, ес, дипломатия, дипломатические отношения, евросоюз, шенген, евроинтеграция, санкции, авиасообщение, переговоры, парламент
Новости, Словакия, Польша, Россия, Роберт Фицо, ЕС, дипломатия, дипломатические отношения, Евросоюз, Шенген, евроинтеграция, санкции, авиасообщение, переговоры, парламент
Польша запретила пролёт делегации Словакии на переговоры в Россию
Официальная делегация Словакии полетит на переговоры в Россию окружным маршрутом из-за запрета пролетать над территорией Польши. Об этом в опубликованном 12 июня видеообращении заявил вице-спикер словацкого парламента, глава партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко
По словам словацкого парламентария, из-за запрета одной страны Евросоюза для другой страны – члена этого же союза, официальная делегация Словакии полетит на переговоры в Россию через Германию и Чехию.
"Не понимаю этого подхода Польши, но в любом случае воспринимаю это как реальность", — сказал вице-спикер парламента Словакии.
Данко сообщил о плотном графике переговоров словацкой делегации. По его словам, она прибудет в Москву
лишь вечером и продолжит дипломатические усилия, которые предпринял в декабре премьер-министр Словакии Роберт Фицо
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