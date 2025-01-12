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Польша запретила пролёт делегации Словакии на переговоры в Россию

Польша запретила пролёт делегации Словакии на переговоры в Россию - 12.01.2025 Украина.ру

Польша запретила пролёт делегации Словакии на переговоры в Россию

Официальная делегация Словакии полетит на переговоры в Россию окружным маршрутом из-за запрета пролетать над территорией Польши. Об этом в опубликованном 12 июня видеообращении заявил вице-спикер словацкого парламента, глава партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко

2025-01-12T18:16

2025-01-12T18:16

2025-01-12T18:16

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По словам словацкого парламентария, из-за запрета одной страны Евросоюза для другой страны – члена этого же союза, официальная делегация Словакии полетит на переговоры в Россию через Германию и Чехию.Данко сообщил о плотном графике переговоров словацкой делегации. По его словам, она прибудет в Москву лишь вечером и продолжит дипломатические усилия, которые предпринял в декабре премьер-министр Словакии Роберт Фицо.Также на эту тему: Санкции США угрожают повышением цен в ЕС - МИД Венгрии

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