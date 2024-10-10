"Это и есть кусочек агонии": Полетаев рассказал, как освободили Угледар - 10.10.2024 Украина.ру
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"Это и есть кусочек агонии": Полетаев рассказал, как освободили Угледар
"Это и есть кусочек агонии": Полетаев рассказал, как освободили Угледар - 10.10.2024 Украина.ру
"Это и есть кусочек агонии": Полетаев рассказал, как освободили Угледар
Истощение ВСУ может произойти по сценарию Угледара. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2024-10-10T04:40
2024-10-10T04:40
новости
угледар
россия
курахово
сергей полетаев
всу
потери всу
сво
днр
новые регионы
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Он отметил, что 72-я бригада ВСУ два года занимала позиции в Угледаре и, в конечном итоге, была вынуждена оставить его российской армии. Несмотря на то, что украинская бригада была истощена, в ней оставались кадровые военные, которые сохраняли её костяк. Заменить её было некем."То есть враг выводил истощенное соединение, заводит туда якобы свежую часть, а свежая часть оказывается дико не стойкой, потому что она в основном состоит из тероборонщиков и насильно мобилизованных. И когда 72-ю бригаду под Угледаром все же попытались вывести, туда для прикрытия отправили 123-ю бригаду теробороны, которая фактически побежала, - рассказал Полетаев. - Часть людей просто отказалась идти в бой, часть разбежалась, а один из комбатов застрелился чуть ли не перед строем. Это и есть кусочек агонии".По оценке аналитика, старые кадровые бригады ВСУ заканчиваются. Добровольцы туда не идут, а новые бригады не проявляют стойкости."Пока противник фронт держит. Пока в плен массово не сдается. Для этого нужно, чтобы командир отдал приказ всему своему подразделению сложить оружие. Но кое-где враг уже бежит. Чем больше таких случаев будет происходить, тем скорее наступит системная деградация ВСУ, из которой они уже не выберутся, - отметил Полетаев. - Главное, чтобы у нас хватило сил воспользоваться этой деградацией".Полный текст интервью Сергей Полетаев: Когда Россия с трех сторон зажмет ВСУ в Курахово, ей придется думать о новой мобилизации читайте на сайте Украина.руРанее в новостях: ВСУ бросили раненых при отходе из Угледара, пожаловался украинский комбриг
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курахово
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новости, угледар, россия, курахово, сергей полетаев , всу, потери всу, сво, днр, новые регионы, стратегии, тероборона, мобилизация, детали
Новости, Угледар, Россия, Курахово, Сергей Полетаев , ВСУ, потери ВСУ, СВО, ДНР, Новые регионы, стратегии, тероборона, мобилизация, детали

"Это и есть кусочек агонии": Полетаев рассказал, как освободили Угледар

04:40 10.10.2024
 
© Фото : скриншот видео из соцсетейУгледар
Угледар - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© Фото : скриншот видео из соцсетей
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Истощение ВСУ может произойти по сценарию Угледара. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Он отметил, что 72-я бригада ВСУ два года занимала позиции в Угледаре и, в конечном итоге, была вынуждена оставить его российской армии. Несмотря на то, что украинская бригада была истощена, в ней оставались кадровые военные, которые сохраняли её костяк. Заменить её было некем.
"То есть враг выводил истощенное соединение, заводит туда якобы свежую часть, а свежая часть оказывается дико не стойкой, потому что она в основном состоит из тероборонщиков и насильно мобилизованных. И когда 72-ю бригаду под Угледаром все же попытались вывести, туда для прикрытия отправили 123-ю бригаду теробороны, которая фактически побежала, - рассказал Полетаев. - Часть людей просто отказалась идти в бой, часть разбежалась, а один из комбатов застрелился чуть ли не перед строем. Это и есть кусочек агонии".
По оценке аналитика, старые кадровые бригады ВСУ заканчиваются. Добровольцы туда не идут, а новые бригады не проявляют стойкости.
"Пока противник фронт держит. Пока в плен массово не сдается. Для этого нужно, чтобы командир отдал приказ всему своему подразделению сложить оружие. Но кое-где враг уже бежит. Чем больше таких случаев будет происходить, тем скорее наступит системная деградация ВСУ, из которой они уже не выберутся, - отметил Полетаев. - Главное, чтобы у нас хватило сил воспользоваться этой деградацией".
Полный текст интервью Сергей Полетаев: Когда Россия с трех сторон зажмет ВСУ в Курахово, ей придется думать о новой мобилизации читайте на сайте Украина.ру
Ранее в новостях: ВСУ бросили раненых при отходе из Угледара, пожаловался украинский комбриг
 
НовостиУгледарРоссияКураховоСергей ПолетаевВСУпотери ВСУСВОДНРНовые регионыстратегиитероборонамобилизациядетали
 
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