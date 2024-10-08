ВСУ бросили раненых при отходе из Угледара, пожаловался украинский комбриг
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ВСУ бросили часть раненых при отходе из Угледара в ДНР. Об этом изданию "Главком" рассказал командир 72-й бригады украинских войск Александр Охрименко
"К сожалению, определенное количество людей мы не смогли забрать. Под огнем противника группы эвакуации, которые выходили, иногда даже не могли выйти к точке встречи. Во время маневренной обороны и выхода с боем действительно не удалось эвакуировать всех", - сказал Охрименко.
Он добавил, что у ВСУ уже не было сил держать Угледар, да и это оказалось ни к чему: удержание города уже утратило значение в свете изменившейся оперативной обстановки в Донбассе.
Ранее лейтенант ВСУ с позывным Алекс раскритиковал свое командование за поздний вывод войск из Угледара, заявив, что потеря города была очевидна еще неделю назад, однако спасти рядовых бойцов наверху не захотели.
2 октября, 11:28"Кипиш на флангах": лейтенант ВСУ раскритиковал командование за попытку "сложить всех пацанов"Лейтенант ВСУ с позывным Алекс раскритиковал свое командование за поздний вывод войск из Угледара. Он заявил, что потеря города была очевидна еще неделю назад, однако спасти рядовых бойцов наверху не захотели. Его слова 2 октября опубликовал украинский телеграм-канал "Страна.ua"
Чуть позже украинский военкор Юлия Кириенко-Меринова возмутилась, что 72-ой бригаде ВСУ, истощенной боями в Угледаре без ротаций, даже не дали отпуска и отправили на новые позиции вместо сбежавшей 123-ей бригады территориально обороны.
4 октября, 15:29Никакой ротации, а комбат покончил с собой: бригаде ВСУ, сдавшей Угледар, не дали отпускУкраинское издание "Страна.ua" опубликовала информацию, полученную от военкора Юлии Кириенко-Мериновой. Журналистка сообщает, что 72-ой бригаде ВСУ, истощенной боями в Угледаре без ротаций, не дали отдыха и отправили на новые позиции вместо сбежавшей 123-ей бригады территориально обороны (ТРО)
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в Донецкой Народной Республике они освободили Григоровку, Острое, Украинск, Мариновку, Нелеповку и Крутой Яр. Также российские военные взяли под контроль населённый пункт Макеевка и Верхнекаменское в Луганской Народной Республике, а также Вишневое в Харьковской области.
Также в среду, 2 октября, появилась информация о том, что украинские войска признают, что де-факто потеряли Покровск (Красноармейск).
"По словам солдат, разрушение железных дорог и мостов означает, что он фактически потерян, что вынуждает прокладывать более длинные и опасные маршруты через этот район", - сообщила американская газета Washington Post со ссылкой на солдат ВСУ.
В четверг, 3 октября, Министерство обороны России подтвердило освобождение Угледара. Контроль над ним установили военнослужащие группировки войск "Восток". Также уточнялось, что подземные укрытия и переходы ВСУ в Угледаре, которые создавались там 10 лет, также взяты под контроль российской Армией.
В ночь на 8 октября военкоры сообщили о глубоком прорыве ВС РФ в Торецке. В том числе писали о боях за административные здания в центре города.