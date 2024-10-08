ВСУ бросили раненых при отходе из Угледара, пожаловался украинский комбриг - 08.10.2024 Украина.ру
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ВСУ бросили раненых при отходе из Угледара, пожаловался украинский комбриг
ВСУ бросили раненых при отходе из Угледара, пожаловался украинский комбриг - 08.10.2024 Украина.ру
ВСУ бросили раненых при отходе из Угледара, пожаловался украинский комбриг
ВСУ бросили часть раненых при отходе из Угледара в ДНР. Об этом изданию "Главком" рассказал командир 72-й бригады украинских войск Александр Охрименко
2024-10-08T12:46
2024-10-08T12:46
новости
угледар
россия
донбасс
вооруженные силы украины
раненые
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Он добавил, что у ВСУ уже не было сил держать Угледар, да и это оказалось ни к чему: удержание города уже утратило значение в свете изменившейся оперативной обстановки в Донбассе.Ранее лейтенант ВСУ с позывным Алекс раскритиковал свое командование за поздний вывод войск из Угледара, заявив, что потеря города была очевидна еще неделю назад, однако спасти рядовых бойцов наверху не захотели.Чуть позже украинский военкор Юлия Кириенко-Меринова возмутилась, что 72-ой бригаде ВСУ, истощенной боями в Угледаре без ротаций, даже не дали отпуска и отправили на новые позиции вместо сбежавшей 123-ей бригады территориально обороны.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в Донецкой Народной Республике они освободили Григоровку, Острое, Украинск, Мариновку, Нелеповку и Крутой Яр. Также российские военные взяли под контроль населённый пункт Макеевка и Верхнекаменское в Луганской Народной Республике, а также Вишневое в Харьковской области.Также в среду, 2 октября, появилась информация о том, что украинские войска признают, что де-факто потеряли Покровск (Красноармейск)."По словам солдат, разрушение железных дорог и мостов означает, что он фактически потерян, что вынуждает прокладывать более длинные и опасные маршруты через этот район", - сообщила американская газета Washington Post со ссылкой на солдат ВСУ.В четверг, 3 октября, Министерство обороны России подтвердило освобождение Угледара. Контроль над ним установили военнослужащие группировки войск "Восток". Также уточнялось, что подземные укрытия и переходы ВСУ в Угледаре, которые создавались там 10 лет, также взяты под контроль российской Армией.В ночь на 8 октября военкоры сообщили о глубоком прорыве ВС РФ в Торецке. В том числе писали о боях за административные здания в центре города.Еще по теме - Спустя месяц: Deepstate признал, что донецкая Красногоровка освобождена ВС РФ.
https://ukraina.ru/20241002/1057833956.html
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новости, угледар, россия, донбасс, вооруженные силы украины, раненые
Новости, Угледар, Россия, Донбасс, Вооруженные силы Украины, раненые

ВСУ бросили раненых при отходе из Угледара, пожаловался украинский комбриг

12:46 08.10.2024
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские войска освободили Угледар в ДНР
Российские войска освободили Угледар в ДНР
© Пресс-служба Минобороны РФ
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ВСУ бросили часть раненых при отходе из Угледара в ДНР. Об этом изданию "Главком" рассказал командир 72-й бригады украинских войск Александр Охрименко
"К сожалению, определенное количество людей мы не смогли забрать. Под огнем противника группы эвакуации, которые выходили, иногда даже не могли выйти к точке встречи. Во время маневренной обороны и выхода с боем действительно не удалось эвакуировать всех", - сказал Охрименко.
Он добавил, что у ВСУ уже не было сил держать Угледар, да и это оказалось ни к чему: удержание города уже утратило значение в свете изменившейся оперативной обстановки в Донбассе.
Ранее лейтенант ВСУ с позывным Алекс раскритиковал свое командование за поздний вывод войск из Угледара, заявив, что потеря города была очевидна еще неделю назад, однако спасти рядовых бойцов наверху не захотели.
Угледар. Фото: Facebook (запрещен в РФ) /Павел Кириленко.
2 октября, 11:28
"Кипиш на флангах": лейтенант ВСУ раскритиковал командование за попытку "сложить всех пацанов"Лейтенант ВСУ с позывным Алекс раскритиковал свое командование за поздний вывод войск из Угледара. Он заявил, что потеря города была очевидна еще неделю назад, однако спасти рядовых бойцов наверху не захотели. Его слова 2 октября опубликовал украинский телеграм-канал "Страна.ua"
Чуть позже украинский военкор Юлия Кириенко-Меринова возмутилась, что 72-ой бригаде ВСУ, истощенной боями в Угледаре без ротаций, даже не дали отпуска и отправили на новые позиции вместо сбежавшей 123-ей бригады территориально обороны.
Фото: bloomberg. Угледар
4 октября, 15:29
Никакой ротации, а комбат покончил с собой: бригаде ВСУ, сдавшей Угледар, не дали отпускУкраинское издание "Страна.ua" опубликовала информацию, полученную от военкора Юлии Кириенко-Мериновой. Журналистка сообщает, что 72-ой бригаде ВСУ, истощенной боями в Угледаре без ротаций, не дали отдыха и отправили на новые позиции вместо сбежавшей 123-ей бригады территориально обороны (ТРО)
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в Донецкой Народной Республике они освободили Григоровку, Острое, Украинск, Мариновку, Нелеповку и Крутой Яр. Также российские военные взяли под контроль населённый пункт Макеевка и Верхнекаменское в Луганской Народной Республике, а также Вишневое в Харьковской области.
Также в среду, 2 октября, появилась информация о том, что украинские войска признают, что де-факто потеряли Покровск (Красноармейск).
"По словам солдат, разрушение железных дорог и мостов означает, что он фактически потерян, что вынуждает прокладывать более длинные и опасные маршруты через этот район", - сообщила американская газета Washington Post со ссылкой на солдат ВСУ.
В четверг, 3 октября, Министерство обороны России подтвердило освобождение Угледара. Контроль над ним установили военнослужащие группировки войск "Восток". Также уточнялось, что подземные укрытия и переходы ВСУ в Угледаре, которые создавались там 10 лет, также взяты под контроль российской Армией.
В ночь на 8 октября военкоры сообщили о глубоком прорыве ВС РФ в Торецке. В том числе писали о боях за административные здания в центре города.
Еще по теме - Спустя месяц: Deepstate признал, что донецкая Красногоровка освобождена ВС РФ.
 
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