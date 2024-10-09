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Экономика Украины и война: мысли о Чернороссии, новые налоги и дунайский экономический кризис

Экономика Украины и война: мысли о Чернороссии, новые налоги и дунайский экономический кризис - 09.10.2024 Украина.ру

Экономика Украины и война: мысли о Чернороссии, новые налоги и дунайский экономический кризис

В начале октября МФВ опубликовал свою оценку объёма бюджетного дефицита Украины на следующий год, а депутаты поделились планами по введению новых налогов. Одновременно стало известно об экономическом кризисе в районе Дуная и размышлениях социологов о заселении Украины африканцами и афганцами.

2024-10-09T06:15

2024-10-09T06:15

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Об этих и иных события из сферы украинской экономики читайте в традиционном обзоре по средам.Ещё больше налоговМВФ прогнозирует, что "дыра" в украинском бюджете в 2025 году составит 26 млрд долларов. Это значительно меньше показателей прошлых лет (42 млрд в 2023 году и 37 млрд долларов в 2024 году). Как видно, после провала контрнаступа летом 2023 года киевской власти из года в год режут финансирование, снижая издержки на поддержку безнадёжного геополитического проекта, который пока что невозможно закрыть по политическим причинам.Законопроект об увеличении налогов для латания дыры в 500 млрд гривен ещё не успел стать законом, а бизнес уже принялся подсчитывать убытки. 55% компаний не смогут компенсировать своим работникам повышение военного сбора с1,5% до 5%, что приведет к снижению реальных доходов украинцев, заявляет Европейская Бизнес-Ассоциация. Полностью готовы его компенсировать 14%, частично — 13%. Еще 6% готовы полностью компенсировать прибавку после отмены военного положения. Как следствие, зарплата граждан Украины за октябрь станет меньше так как закон — вне зависимости от того, когда его примут — заработает задним числом, то есть с 1 октября.А глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев на форуме "Бизнес и война" сообщил, что решить финансовые проблемы Украины можно лишь путём повышения ставок НДС и военного сбора. Но этим власти, по всей видимости, займутся ближе к середине весны следующего года, тогда же будут повышать и тариф на электроэнергию с 4,32 гривен до 6,5–7 гривен за киловатт. А пока чиновники всерьёз задумались о налогообложении посылок из-за рубежа стоимостью менее 150 евро, снизив порог беспошлинного ввоза до 45 евро.Решение логичное — оно укладывается в политику по изысканию денег любыми возможными способами — но заработать на нём не получится. Максимум, удастся облегчить жизнь торговым сетям, убрав с рынка конкурентов. Всё дело в том, что стоимость администрирования такого нововведения превысит поступления в бюджет. Об этом уже заявил сооснователь "Новой почты" Владимир Поперешнюк. Он утверждает, что государство и сейчас не зарабатывает на налогообложении посылок стоимостью свыше 150 евро, а снижение порога беспошлинного ввоза приведёт к коллапсу на таможне, где сейчас растаможку проходит лишь 2% посылок и на эту процедуру в среднем уходят сутки. В общем, как не реформировали украинскую таможню чиновники-реформаторы, а она как была архаичной, так и остаётся такой. Впрочем, никто всерьёз не ставил в качестве цели модернизацию таможни, напротив борьба все годы шла за денежные потоки от неё. А теперь, когда властям нужны деньги на войну, оказывается, что взять их особо неоткуда.Дунайский экономический кризисНе так давно украинское Дунайское пароходство жаловалось на кризис, вызванный перетоком грузов в заработавшие с октября прошлого года порты "Большой Одессы". На этом фоне предприятие сократило продолжительность рабочего дня до 6 часов, поставило большинство флота в отстой и начало сокращение рабочих.Теперь на кризис пожаловались транспортники стран Евросоюза. Дунайское пароходство распространило совместное заявление участников 66-ой Конференции директоров судоходных компаний, которая прошла в Румынии. В заявлении отмечается ряд интересных моментов.1. Компании работают в убыток из-за падения объёмов перевозок и стоимости фрахта. Проблемы в отрасли сильнее кризиса 2008 года, а финансовые резервы 2022/23 годов исчерпаны.2. Дунайский промышленный кластер деградирует из-за кризиса в металлургии, вызванного закрытием метзаводов, а также общим сокращением их загрузки. В Венгрии закрылся меткомбинат ISD Dunaferr, в Словакии завод US Steel в Кошице работает не на полную мощность, комбинат Liberty Galati в Румынии в кризисе, Voestalpine в австрийском Линце останавливает одну из доменных печей. Естественно, всё это потянуло за собой и грузоперевозки. А контейнеры подхватила железная дорога — на неё приходится 95% грузооборота.3. Дунайские порты вынуждены замораживать инвестиционные проекты и повышать стоимость услуг, а судоходные компании режут штат или набирают на работу трудовых мигрантов из Азии.В качестве выхода из этого кризиса участники конференции видят поддержку отрасли на уровне Евросоюза. Что по этому поводу думают евробюрократы — не ясно, но очевидно, что на купирование всех кризисов одновременно денег у них точно не хватит. Чем-то жертвовать всё равно придётся — им ещё Volkswagen предстоит спасать.ЧернороссияСоциолог Владимир Паниотто в комментарии изданию "Фокус" заявил, что по окончании войны Украину могут начать заселять африканцами и афганцами, чтобы спасти демографию. Социолог посетовал, что на адаптацию таких мигрантов может уйти много времени и ресурсов, и лучше бы попытаться вернуть уехавших украинцев. Мысль для украинского социолога смелая и дерзкая, но реализация замысла столкнётся с массой проблем.Украина не та стана, в которую стремились бы переехать африканцы и афганцы — менять шило на мыло мало кому захочется. Тем более, с учётом климата, отсутствия социалки, сформированных землячеств и каких-либо перспектив, не говоря уже крайне высоком уровне нацификации общества, в штыки воспринимающего чужаков. Завлечь африканцев на Украину до начала СВО можно было разве что образованием, но после начала пандемии коронавируса его качество сильно просело, а после начала СВО так и подавно.Поэтому скорее заселять, точнее подселять, африканцев будет Россия. В тыловых районах, освобождённых территории с экономикой дела обстоят куда лучше, чем на неосвобождённых, не говоря уже о доступности коммунальных благ, работе государственных органов и социальной сфере. Поэтому жителям подконтрольной киевской власти территорий не стоит опасаться африканцев — им Руина не интересна, а Чернороссию в составе Новороссии Россия может создать сама, если ей это потребуется.Мастер-классы по воровствуНе успели привезти и выпустить на линии киевского метро первые польские б/у вагоны, как разразился скандал. Как установила Госаудиторская служба Украины, стоимость перевозки одного вагона должна была составить примерно 0,5 млн грн, но за каждый вагон было заплачено 3,15 млн грн. В результате на поставку 60 вагонов было потрачено 189,34 млн гривен, хотя она могла бы обойтись всего 30 млн гривен. Таким образом, переплата составила около 160 млн гривен. И это неудивительно: украинский чиновник не может не воровать, особенно на таком уровне.Продолжается мастер-класс по воровству от компании "Энергоатом": там решили закупить материалы для ремонта фасада Хмельницкой АЭС по цене в 2,5 раза выше рынка, но после скандала закупки отменили.Укрпочта в преддверии энергетического кризиса, о котором без умолку говорят украинские и международные эксперты последние пару недель, решила закупить для своих почтальонов 1745 электрических почтовых трициклов с сопутствующими услугами в рамках своей программы по развитию логистики в 2024 году. Закрыть сделку планируют к 18 ноября, а оплатит гешефт ЕБРР. И если в освобождённой части Запорожской области почтальонам в начале текущего года выдали велосипеды, то их украинским коллегам они, по словам гендиректора "Укрпочты" Игоря Смилянского, не подходят из-за сократившейся доли корреспонденции и возросшей доли посылок, в частности лекарств. Как почтальоны будут обслуживать и заряжать свои модные байки — не ясно.Полиция провела обыски у крупнейшего подрядчика программы "Большое строительство", которую ещё на начальных этапах реализации — до СВО — называли не иначе как "Велике крадiвництво" (большое разворовывание). "Компания Автомагистраль-Юг" преуспела в нарушении тендерных правил и самовольном установлении цен, что обернулось убытками для госбюджета на сумму в 1 млрд гривен. Руководство компании, выигравшей в 2020 году тендеров на 28,8 млрд гривен, обвинения полиции отрицает, сетуя на отсутствие задокументированных претензий со стороны полиции и проведение массовых обысков, называемых в народе "маски-шоу". В общем, столкнулись два вида коррупционеров: в погонах и без оных.Прочие новостиС октября на Украине началось введение бесплатного горячего питания для школьников 1–4 классов. Под это выделено 2 млрд гривен в виде субвенции, которую передадут органам местного самоуправления. Как оно будет — непонятно. В России младшеклассников кормить горячим начали ещё в 2020 году.В транспортно-логистической сфере Украины из-за мобилизации не хватает 25% водителей, а в сфере внутригородских пассажирских перевозок и вовсе 30%. В отдельных компаниях не хватает 50% водителей. Компании выкручиваются как могут, а USAID даже реализует проект по подготовке женщин-водителей, в котором пока участвуют 100 человек. Сколько из них реально станут дальнобоями покажет лишь время. Однако компаниям легче не станет. Пресса пишет, что до конца года планируется мобилизовать 200 тыс. человек, но в Одессе план удаётся выполнить лишь на 20%.В ночь с 5 на 6 октября в порту "Южный" в ходе ракетно-дроновой атаки досталось сухогрузу Paresa под флагом Сент-Китс и Невис. Экипаж судна — 15 граждан Египта и Сирии — не пострадал, в отличие от кукурузы на борту. Киевская власть сходу стала рассказывать об акте морского терроризма и покушении России на голодомор в мировом масштабе, но МО РФ быстро опубликовало видео с разгрузкой боеприпасов в порту. После этого о сухогрузе забыли.О том, как на Украину могут завезти мигрантов с Африки и другие забавные идеи власти - в статье Елены Мурзиной "Украина в цифрах и фактах. Здравствуй, новый афроукраинец! Кем планирует заселить Украину её власть"

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украина, россия, румыния, энергоатом, мвф, ес, эксклюзив