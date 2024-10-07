https://ukraina.ru/20241007/1057920707.html

Украина в цифрах и фактах. Здравствуй, новый афроукраинец! Кем планирует заселить Украину её власть

Украина в цифрах и фактах. Здравствуй, новый афроукраинец! Кем планирует заселить Украину её власть - 07.10.2024 Украина.ру

Украина в цифрах и фактах. Здравствуй, новый афроукраинец! Кем планирует заселить Украину её власть

Украина - страна с постоянно меняющейся историей и неизвестным туманным будущим. Вплоть до того, будет ли вообще такая страна через полгода, два, три года. Поэтому трудно что-то про нее сказать определенное. Но есть цифры, которые очень точно характеризуют её настоящее

2024-10-07T12:09

2024-10-07T12:09

2024-10-07T12:09

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киев

европа

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Новые антирекорды УкраиныУкраина сегодня - самая бедная страна Европы. Такой "рекорд" был достигнут еще до 2022 года, благодаря правлению Порошенко и Зеленского.Но через пару лет может быть поставлен новый антирекорд: Украина войдёт в 20 самых бедных стран в мире.И это при том, что на Украину были потрачены за последние два с половиной года сотни миллиардов долларов.Просто эти миллиарды остались в основном на Западе и ушли на вооружение. А то, что до Украины дошло, было банально разворовано.По мнению экспертов ООН, сегодня 60 процентов населения Украины находится за чертой бедности.А в ближайшие два-три года, по их мнению, за чертой бедности окажутся 80 процентов населения.На самом деле, черту в 60 процентов "бедных" украинское общество перешагнуло еще в 2022 году, по сведениям Института демографии НАН Украины.Так что 80 процентов живущих за чертой бедности - это скорее всего, уже то, что есть сейчас.Каждый третий "верит в капитуляцию"Какое количество жителей Украины верит в "капитуляцию России"?На осень 2024 цифра такая - 32 процента.Год назад верили 42 процента.Это результат исследования Института социальной и политической психологии НАН Украины.Украинской социологии, конечно, верить никак нельзя.Но с другой стороны, комментаторы указывают на то, что в этих процентах - наверняка, немалая доля репрессивного, чиновничьего, около государственного, около военного и прочего аппарата.Областные и городские, поселковые чиновники, медкомиссии, министерства, высшие военные чины, депутаты всех уровней, полиция и СБУ, ТЦК, военкомы, волонтёры, блогеры.Короче, это те, кто наживается на войне, их семьи, их обслуга. Ну пускай их 10 процентов от общего количества сегодняшних жителей Украины.Плюс 10 процентов общества - инвалиды. Им воевать уже не надо, выплаты идут. А что там будет после войны, неизвестно. Лучше пусть уже другие воюют до той мифической "капитуляции".Плюс 5 процентов "местных сумасшедших" (их доля на Украине всегда была значительно выше, чем в других странах, учитывая склонность местного населения к распространению истерики).Так что может, и набирается 25-30 процентов тех, кто желает войны "до капитуляции, до пэрэмоги". Но это в большинстве своём те, кто на самом деле хочет, чтобы война не заканчивалась как можно дольше.Количество людей, которые наживаются на войне, для кого война - это самый прибыльный бизнес в их жизни - на Украине огромно.Расслоение общества невероятное. Какая может быть "единая Украина", с 80 процентами нищих и 5-10 процентами богатых и супер богатых?Радует то, что даже по официальной статистике, многие всё же начинают снимать очки, на которых написано большими буквами "ПЕРЕМОГА".Один миллиард 132 миллиона гривенНа столько за сентябрь увеличилось состояние Петра Порошенко, предыдущего президента Украины.Но каким же образом? Во время войны?Всё вполне легально. Порошенко что-то продал, какой-то очередной кусочек Украины. Деньги выгодно вложил в ценные бумаги за рубежом.Это доход от ценных бумаг, которые были куплены за выведенные с Украины средства.Учитесь, неудачники!"А что, у нас такое большое состояние?"Так отреагировала "знаменитость недели" на Украине, главный врач медицинской комиссии в Хмельницкой области Татьяна Крупа.Дома во время обыска у неё нашли шесть миллионов долларов наличными. Деньги в квартире находили в каждом уголке - в шкафах, ящиках, нишах.Главный врач медкомиссии (её подозревают в выдаче липовых справок об инвалидности) объяснила такое количество денег очень просто:"Вложил копейку - получил 10, вложил 100 - получил 1000. Это накопленные деньги".Сын её - глава отделения Пенсионного фонда в том же городе, муж ранее был многолетним главой Фининспекции в Хмельницком.Именно супруг Татьяны Крупы стал героем фото дня. Он сам, по доброй воле, лёг рядом с любимыми миллионами на кровать, трогал их, гладил, шелестел ими. Не мог наглядеться. Прощался.У семейства Круп - множество недвижимости и другой собственности: 30 квартир в Киеве и Львове, есть недвижимость в Австрии, Испании и Турции, диско клуб и гостиница, десятки участков, машин, драгоценности и миллионы и дома, и на зарубежных счетах.Вложили "копеечки".Пятнадцать миллиардов на автомобилиВот еще один рекорд.Украинцы потратили в августе 2024 года на автомобили 15 миллиардов гривен. На 45 процентов больше, чем в прошлогоднем августе.Что ж, возможно, это машины для фронта?Но нет, лидируют в продажах пять брендов: БМВ, Тойота, Мерседес, Фольксваген и Ауди.А всего с начала года на Украине в автосалонах купили на 23 процента больше машин, чем за тот же период 2023 года.Конечно, нет статистики, кто же покупатели. Но это понятно и так. Военкомы, чиновники, "волонтёры". Список наживающихся на войне огромен.В Полтаве арестован "волонтёр", который продал 230 автомобилей из гуманитарки "налево".Возле Ирпеня (под Киевом) нашли склад новой японской тяжелой техники. Гуманитарка, продавали втихаря всем желающим.Всех "волонтёров" крышует СБУ. Ну а всех кто "очень умный" и перестали делиться, сдают и выявляют внезапно как "злостных коррупционеров".Четыре миллиона инвалидовОфициально на Украине сейчас проживает 2,8 миллиона людей с ограниченными возможностями. Такие данные страна предоставила Комитету по делам инвалидов в Женеве.Министерство социальной политики ещё год назад давало другую цифру: уже тогда инвалидов на Украине было 3 миллиона.И это при том, что не меньше 10 миллионов человек Украину покинуло, в том числе массово уезжали люди с ограниченными возможностями. Просто потому, что им можно было уехать. И вывезти кого-то из членов семьи.Блогеры приводят другие цифры: 4 миллиона инвалидов на Украине на осень 2024 года. Это огромная цифра. Даже если этих людей, пускай, 3 миллиона.Каким образом страна будет находить финансирование на эти цели в будущем?Впереди прогнозируют страшное: бунты инвалидов.ДемографияКакое количество жителей на Украине сейчас, не сможет ответить никто.Ведь перепись населения не проводилась больше 20 лет. Таких стран в мире только две: Судан и Украина.Поэтому все подсчёты очень приблизительные.Примерная цифра различных экспертов: от 25 до 30 миллионов человек.Как говорит социолог Владимир Паниотто, главная причина резкого снижения количества населения - миграция.Все в будущем зависит именно от того, вернутся ли на Украину те, кто уехал в 2022 году и не вернулся (сегодня их число оценивается примерно в 8 миллионов).Или наоборот, после окончания военного положения, из Украины выедут мужчины, которые хотят воссоединиться со своими семьями.Многие эксперты прогнозируют именно последнее.Вплоть до того, что в Раде предлагается принять закон, который запретит выезжать из Украины гражданам после снятия военного положения ещё несколько лет.Это уже рабство какое-то?В итоге, в самом лучшем случае, если треть сегодняшних эмигрантов (возможно) вернётся на Украину, то примерно столько же мужчин покинет страну, как только откроют границы.Украинские афганцы и африканцыДля повышения численности населения предлагается приглашать в страну граждан африканских стран и Афганистана.Владимир Паниотто рассказал об этих планах, но подчеркнул, что адаптация африканцев на Украине - это проблема, она займет много времени.Гораздо лучше было бы вернуть своих.Но как?Если как минимум два миллиона мужчин готовятся рвануть через границу, как только её откроют.А на самом деле, сколько, кто и в каком количестве "рванёт" из страны, не знает никто.О том, какие самые громкие скандалы сотрясали Украину и ее медиапространство на прошедшей неделе - в статье Елены Мурзиной "Самые громкие скандалы прошедшей недели. Экс-главкома Залужного пытался убить офис президента Украины?"

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

украина, киев, европа, михаил порошенко, владимир зеленский, сбу, оон, рада, эксклюзив