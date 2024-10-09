https://ukraina.ru/20241009/1057962239.html
"Туда заходят русские и берут их тепленькими": Полетаев рассказал о методах взятия укреплений ВСУ
"Туда заходят русские и берут их тепленькими": Полетаев рассказал о методах взятия укреплений ВСУ - 09.10.2024 Украина.ру
"Туда заходят русские и берут их тепленькими": Полетаев рассказал о методах взятия укреплений ВСУ
ВСУ после потери Угледара выстроили новую линию обороны, к которой у российской армии тоже есть отработанные подходы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь аналитического проекта "Ватфор", аналитик и публицист Сергей Полетаев
2024-10-09T05:30
2024-10-09T05:30
2024-10-09T05:30
новости
россия
курахово
украина
сергей полетаев
днр
эксперты
сво
всу
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101343/86/1013438689_0:201:2925:1846_1920x0_80_0_0_e546e87afc1954eacf7a9f721aa65fe3.jpg.webp
"Взятие Угледара действительно было важно, - констатировал Полетаев. - Это был украинский бастион на стыке двух фронтов. Да, его падение ослабило противника. Но это не значит, что у него там дыра образовалась. Киевский режим, понимая, к чему все идет, выстроил новую оборону по линии Новоукраинка-Богоявленка-Успеновка. Все будет зависеть от того, насколько эти опорники прочные и насколько быстро их удастся взять".Армии России после тяжёлых боев тоже нужна перегруппировка, отметил Полетаев. Войска подошли к Богоявленке, но дальше не продвинулись. Через Богоявленку можно выйти в тыл Курахово - это путь в 22 километра, там ещё нет мощных укреплений ВСУ."За год, мы его точно пройдем, потому что ВСУ не успеют тут выстроить мощные укрепления и потому что у нас уже появилась методика их взятия, - уверен Полетаев. - Я уже говорил об этом: они выбамбливаются корректируемыми авиабомбами, оставшиеся в живых вражеские солдаты попадают под удар дронов, а потом идут наши штурмовые группы".По словам Полетаева, сами украинские военные говорят: "Мы врага не видим. На нас много дней подряд сыплются чемоданы чугуния, пока в опорнике не останутся два контуженных человека. Туда заходят русские и берут их тепленькими"."Понятно, что это утрированная картина. Не все происходит так, как в компьютерной игре. Но мы системно начинаем использовать эту штурмовую машину, которая с каждым разом начинает ход.С другой стороны, эта штурмовая машина может дать сбой", - добавил эксперт.Полный текст интервью Сергей Полетаев: Когда Россия с трех сторон зажмет ВСУ в Курахово, ей придется думать о новой мобилизации читайте на сайте Украина.руРазвитие темы российской СВО на Украине представлено в интервью Алексей Самойлов: Россия пропустила ВСУ через Курско-Волчанскую мясорубку, чтобы спокойно пожить сто лет Также на эту тему интервью Илья Мощанский: Россия после Угледара подчищает фланги, чтобы выйти в тыл к ВСУ и загнать их в Запорожье
россия
курахово
украина
днр
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101343/86/1013438689_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_d96753feccc4bf19a2bea6ef52ef8ceb.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, курахово, украина, сергей полетаев , днр, эксперты, сво, всу, потери всу, детали
Новости, Россия, Курахово, Украина, Сергей Полетаев , ДНР, эксперты, СВО, ВСУ, потери ВСУ, детали
"Туда заходят русские и берут их тепленькими": Полетаев рассказал о методах взятия укреплений ВСУ
ВСУ после потери Угледара выстроили новую линию обороны, к которой у российской армии тоже есть отработанные подходы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь аналитического проекта "Ватфор", аналитик и публицист Сергей Полетаев
"Взятие Угледара действительно было важно, - констатировал Полетаев. - Это был украинский бастион на стыке двух фронтов. Да, его падение ослабило противника. Но это не значит, что у него там дыра образовалась. Киевский режим, понимая, к чему все идет, выстроил новую оборону по линии Новоукраинка-Богоявленка-Успеновка. Все будет зависеть от того, насколько эти опорники прочные и насколько быстро их удастся взять".
Армии России
после тяжёлых боев тоже нужна перегруппировка, отметил Полетаев. Войска подошли к Богоявленке, но дальше не продвинулись. Через Богоявленку можно выйти в тыл Курахово
- это путь в 22 километра, там ещё нет мощных укреплений ВСУ.
"За год, мы его точно пройдем, потому что ВСУ не успеют тут выстроить мощные укрепления и потому что у нас уже появилась методика их взятия, - уверен Полетаев. - Я уже говорил об этом: они выбамбливаются корректируемыми авиабомбами, оставшиеся в живых вражеские солдаты попадают под удар дронов, а потом идут наши штурмовые группы".
По словам Полетаева, сами украинские военные говорят: "Мы врага не видим. На нас много дней подряд сыплются чемоданы чугуния, пока в опорнике не останутся два контуженных человека. Туда заходят русские и берут их тепленькими".
"Понятно, что это утрированная картина. Не все происходит так, как в компьютерной игре. Но мы системно начинаем использовать эту штурмовую машину, которая с каждым разом начинает ход.С другой стороны, эта штурмовая машина может дать сбой", - добавил эксперт.