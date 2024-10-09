https://ukraina.ru/20241009/1057959926.html

Ющук: Ракету мы ему присылаем одинаково: что легитимному, что нелегитимному

Ющук: Ракету мы ему присылаем одинаково: что легитимному, что нелегитимному - 09.10.2024 Украина.ру

Ющук: Ракету мы ему присылаем одинаково: что легитимному, что нелегитимному

Зеленскому выгодно находиться в позиции жертвы, пока "папочка" платит. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политтехнолог Евгений Ющук, ведущий эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в России

2024-10-09T06:30

2024-10-09T06:30

2024-10-09T06:30

сша

россия

украина

владимир зеленский

евгений ющук

запад

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Он напомнил, что политика — это борьба за власть, за сохранение власти.Поэтому он хочет продлить свое пребывание у власти, добавил эксперт, никаких других мотивов у его "планов победы" нет.Политтехнолог также рассказал, что нелегитимность Зеленского пока не мешает ему качать деньги из западных покровителей."У нас в СМИ пишут, что Зеленский нелегитимный президент, а при этом его встречают во всем западном мире и не тыкают этим. Я подозреваю, что ему наплевать, что в России думают о его легитимности, пока его в других местах понимают и дают денег. Ведь финансирование он получает не от нас. А ракету мы ему присылаем одинаково: что легитимному, что нелегитимному", — заключил Ющук.Зеленский подготовил "план победы", чтобы представить их НАТО — WP: готовится предложение по членству Украины в НАТОПолный текст интервью — Евгений Ющук: Россия и США договорятся до того, что Украина превратится в Польшу

https://ukraina.ru/20241008/1057941755.html

сша

россия

украина

запад

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сша, россия, украина, владимир зеленский, евгений ющук, запад