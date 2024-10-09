Ющук: Ракету мы ему присылаем одинаково: что легитимному, что нелегитимному - 09.10.2024 Украина.ру
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Ющук: Ракету мы ему присылаем одинаково: что легитимному, что нелегитимному
Ющук: Ракету мы ему присылаем одинаково: что легитимному, что нелегитимному - 09.10.2024 Украина.ру
Ющук: Ракету мы ему присылаем одинаково: что легитимному, что нелегитимному
Зеленскому выгодно находиться в позиции жертвы, пока "папочка" платит. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политтехнолог Евгений Ющук, ведущий эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в России
2024-10-09T06:30
2024-10-09T06:30
сша
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евгений ющук
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Он напомнил, что политика — это борьба за власть, за сохранение власти.Поэтому он хочет продлить свое пребывание у власти, добавил эксперт, никаких других мотивов у его "планов победы" нет.Политтехнолог также рассказал, что нелегитимность Зеленского пока не мешает ему качать деньги из западных покровителей."У нас в СМИ пишут, что Зеленский нелегитимный президент, а при этом его встречают во всем западном мире и не тыкают этим. Я подозреваю, что ему наплевать, что в России думают о его легитимности, пока его в других местах понимают и дают денег. Ведь финансирование он получает не от нас. А ракету мы ему присылаем одинаково: что легитимному, что нелегитимному", — заключил Ющук.Зеленский подготовил "план победы", чтобы представить их НАТО — WP: готовится предложение по членству Украины в НАТОПолный текст интервью — Евгений Ющук: Россия и США договорятся до того, что Украина превратится в Польшу
https://ukraina.ru/20241008/1057941755.html
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США, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Евгений Ющук, Запад

Ющук: Ракету мы ему присылаем одинаково: что легитимному, что нелегитимному

06:30 09.10.2024
 
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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Зеленскому выгодно находиться в позиции жертвы, пока "папочка" платит. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политтехнолог Евгений Ющук, ведущий эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в России
Он напомнил, что политика — это борьба за власть, за сохранение власти.
"Зеленский сделал ставку на то, что он президент воюющей страны. За каждый день пребывания у власти он отмывает миллионы. Если он перестанет быть президентом воюющей страны, ему припомнят все то зло, что он причинил Украине, а денежный поток закончится", — объяснил Ющук.
Поэтому он хочет продлить свое пребывание у власти, добавил эксперт, никаких других мотивов у его "планов победы" нет.
Политтехнолог также рассказал, что нелегитимность Зеленского пока не мешает ему качать деньги из западных покровителей.
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Ищенко объяснил, почему "Украина ведет себя очень глупо, но Варшава будет ее поддерживать" Волынская резня продолжает отравлять польско-украинские отношения по вине нынешнего руководства Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
"У нас в СМИ пишут, что Зеленский нелегитимный президент, а при этом его встречают во всем западном мире и не тыкают этим. Я подозреваю, что ему наплевать, что в России думают о его легитимности, пока его в других местах понимают и дают денег. Ведь финансирование он получает не от нас. А ракету мы ему присылаем одинаково: что легитимному, что нелегитимному", — заключил Ющук.
Зеленский подготовил "план победы", чтобы представить их НАТО — WP: готовится предложение по членству Украины в НАТО
Полный текст интервью — Евгений Ющук: Россия и США договорятся до того, что Украина превратится в Польшу
 
СШАРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийЕвгений ЮщукЗапад
 
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