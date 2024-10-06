WP: готовится предложение по членству Украины в НАТО - 06.10.2024 Украина.ру
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WP: готовится предложение по членству Украины в НАТО
WP: готовится предложение по членству Украины в НАТО - 06.10.2024 Украина.ру
WP: готовится предложение по членству Украины в НАТО
Зеленский с "туманным планом победы" не нашёл отклика в Вашингтоне и ждет предложений по членству в НАТО. Об этом сообщила газета The Washington Post
2024-10-06T09:48
2024-10-06T09:48
новости
украина
киев
вашингтон
владимир зеленский
джо байден
камала харрис
нато
контактная группа
the washington post
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"Прошло больше недели с тех пор, как президент Украины Владимир Зеленский представил свой "план победы" о том, как закончить войну с Россией высшим должностным лицам США, но подробности стратегии и то, как она была воспринята, остаются туманными, и Киев изо всех сил пытается получить дополнительную международную поддержку всего за месяц до выборов в США", - констатировало издание.Оно отметило, что Вашингтон не откликнулся на предложения Киева по поддержке и Джо Байден сохранил свою позицию по запрету на использование предоставленных США ракет большей дальности для ударов по территории России. В итоге "Зеленский оказался под политическим перекрестным огнем".Продолжение вооружения Вашингтоном Киева в противостоянии с Москвой усилило тревожную неопределенность, поскольку внимание к СВО на третий год угасает, сказано в публикации. Сказывается новая эскалация на Ближнем Востоке."У Зеленского будет еще один шанс представить план победы на следующей неделе на встрече Контактной группы по обороне Украины в немецком Рамштайне, на которой будет присутствовать Байден", - отметило издание.Со ссылкой на свой анонимный дипломатический источник оно отметило, что после того, как Зеленскому не удалось добиться снятия ограничений на ракеты, Киев может получить какую-то другую помощь. По словам дипломата, "страны НАТО рассматривают способы предоставить Украине более конкретные шаги для будущего членства в альянсе — хотя, вероятно, все еще не дотягивают до срочных действий, которые запросил Киев".Зеленский пытался убедить Байдена поддержать "план победы" как способ укрепить наследие Байдена до окончания его срока. Однако, сообщила газета со ссылкой на неназванных чиновников, Белый дом вряд ли предпримет какие-либо действия, которые могут оказаться непопулярными, чтобы не поставить под угрозу кампанию Камалы Харрис.Как сообщалось ранее, очередное заседание Контактной группы по оказанию военной помощи Киеву состоится на авиабазе США в немецком Рамштайне до середины октября. Вашингтон собрал в коалицию по снабжению ВСУ около полусотни государств. Из них главными донорами являются США и ФРГ.Ранее на эту тему: В ожидании "Рамштайна", проблема "Северных потоков". Главное на Украине на утро 30 сентября
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новости, украина, киев, вашингтон, владимир зеленский, джо байден, камала харрис, нато, контактная группа, the washington post, военная помощь, сво
Новости, Украина, Киев, Вашингтон, Владимир Зеленский, Джо Байден, Камала Харрис, НАТО, Контактная группа, The Washington Post, военная помощь, СВО

WP: готовится предложение по членству Украины в НАТО

09:48 06.10.2024
 
Зеленский и Байден
Зеленский и Байден
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Зеленский с "туманным планом победы" не нашёл отклика в Вашингтоне и ждет предложений по членству в НАТО. Об этом сообщила газета The Washington Post
"Прошло больше недели с тех пор, как президент Украины Владимир Зеленский представил свой "план победы" о том, как закончить войну с Россией высшим должностным лицам США, но подробности стратегии и то, как она была воспринята, остаются туманными, и Киев изо всех сил пытается получить дополнительную международную поддержку всего за месяц до выборов в США", - констатировало издание.
Оно отметило, что Вашингтон не откликнулся на предложения Киева по поддержке и Джо Байден сохранил свою позицию по запрету на использование предоставленных США ракет большей дальности для ударов по территории России. В итоге "Зеленский оказался под политическим перекрестным огнем".
Продолжение вооружения Вашингтоном Киева в противостоянии с Москвой усилило тревожную неопределенность, поскольку внимание к СВО на третий год угасает, сказано в публикации. Сказывается новая эскалация на Ближнем Востоке.
"У Зеленского будет еще один шанс представить план победы на следующей неделе на встрече Контактной группы по обороне Украины в немецком Рамштайне, на которой будет присутствовать Байден", - отметило издание.
Со ссылкой на свой анонимный дипломатический источник оно отметило, что после того, как Зеленскому не удалось добиться снятия ограничений на ракеты, Киев может получить какую-то другую помощь. По словам дипломата, "страны НАТО рассматривают способы предоставить Украине более конкретные шаги для будущего членства в альянсе — хотя, вероятно, все еще не дотягивают до срочных действий, которые запросил Киев".
Зеленский пытался убедить Байдена поддержать "план победы" как способ укрепить наследие Байдена до окончания его срока. Однако, сообщила газета со ссылкой на неназванных чиновников, Белый дом вряд ли предпримет какие-либо действия, которые могут оказаться непопулярными, чтобы не поставить под угрозу кампанию Камалы Харрис.
Как сообщалось ранее, очередное заседание Контактной группы по оказанию военной помощи Киеву состоится на авиабазе США в немецком Рамштайне до середины октября. Вашингтон собрал в коалицию по снабжению ВСУ около полусотни государств. Из них главными донорами являются США и ФРГ.
Ранее на эту тему: В ожидании "Рамштайна", проблема "Северных потоков". Главное на Украине на утро 30 сентября
 
НовостиУкраинаКиевВашингтонВладимир ЗеленскийДжо БайденКамала ХаррисНАТОКонтактная группаThe Washington Postвоенная помощьСВО
 
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