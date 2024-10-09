"Это другая история": Бутина рассказала о переселенцах из Средней Азии - 09.10.2024 Украина.ру
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"Это другая история": Бутина рассказала о переселенцах из Средней Азии
"Это другая история": Бутина рассказала о переселенцах из Средней Азии - 09.10.2024 Украина.ру
"Это другая история": Бутина рассказала о переселенцах из Средней Азии
Трудовая миграция из среднеазиатского региона существенно отличается от миграции из дальнего зарубежья. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала депутат Госдумы России, член комитета по международным делам Мария Бутина
2024-10-09T06:20
2024-10-09T06:20
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"У нас общество дружественно настроено к людям, которые уважают наши обычаи и традиции, разделяют наши духовно-нравственные ценности. Многие приезжающие в Россию — православные люди с семьями, обеспеченные деньгами. Они хотят приносить пользу нашей великой Родине", - сказала парламентарий.По её словам, вовсе не очевидно, что они хотят получить гражданство, но готовы в России жить и работать. Бутина уверена, что российское общество в этом не видит никакой проблемы."Конечно же, если речь идет о трудовых мигрантах из Средней Азии— это другая история. Важно разделять эти потоки, чтобы вместе с водой не выплеснуть ребенка, в том числе специалистов, наших соотечественников, возраст которых 30–40 лет и которые в России никогда не жили, но их тянет на свою историческую родину", - констатировала депутат российского парламента.Она также отметила безусловную необходимость отфильтровать "засланных казачков" и западных шпионов от тех иностранцев, которые действительно хотят жить и трудиться на благо России."Этим занимаются органы государственной безопасности, с которыми мы слаженно сотрудничаем. Все желающие переехать в Россию проходят тщательную проверку по безопасности. Так что тут все под контролем", - заверила Бутина.Полный текст интервью Мария Бутина: Мультикультурная Россия ждет новых Лефортов читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Герой России Сергей Липовой об иммиграции из Европы: Счастье в западном "раю" длилось недолго* Запрещенная в России организация.Издание Украина.ру проводит 10 октября Форсайт-форум"Хочу жить в России", в котором планируют принять участие российские политики, депутаты Государственной думы, общественные деятели и сами участники программы переселения в РФ. Форум будет проходить в пресс-центре медиа-группы "Россия сегодня" и транслироваться в он-лайн режиме на сайте "Украина.ру"
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Новости
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новости, россия, средняя азия, европа, мария бутина, госдума, русская культура, русский мир, шпионы, мигранты, трудовые мигранты, миграция, миграционная служба, бывший ссср, гражданство, детали
Новости, Россия, Средняя Азия, Европа, Мария Бутина, Госдума, русская культура, Русский мир, шпионы, мигранты, трудовые мигранты, миграция, миграционная служба, бывший СССР, гражданство, детали

"Это другая история": Бутина рассказала о переселенцах из Средней Азии

06:20 09.10.2024
 
© РИА Новости . Константин Родиков / Перейти в фотобанкРейд миграционного патруля в Москве
Рейд миграционного патруля в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости . Константин Родиков
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Трудовая миграция из среднеазиатского региона существенно отличается от миграции из дальнего зарубежья. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала депутат Госдумы России, член комитета по международным делам Мария Бутина
"У нас общество дружественно настроено к людям, которые уважают наши обычаи и традиции, разделяют наши духовно-нравственные ценности. Многие приезжающие в Россию — православные люди с семьями, обеспеченные деньгами. Они хотят приносить пользу нашей великой Родине", - сказала парламентарий.
По её словам, вовсе не очевидно, что они хотят получить гражданство, но готовы в России жить и работать. Бутина уверена, что российское общество в этом не видит никакой проблемы.
"Конечно же, если речь идет о трудовых мигрантах из Средней Азии— это другая история. Важно разделять эти потоки, чтобы вместе с водой не выплеснуть ребенка, в том числе специалистов, наших соотечественников, возраст которых 30–40 лет и которые в России никогда не жили, но их тянет на свою историческую родину", - констатировала депутат российского парламента.
Она также отметила безусловную необходимость отфильтровать "засланных казачков" и западных шпионов от тех иностранцев, которые действительно хотят жить и трудиться на благо России.
"Этим занимаются органы государственной безопасности, с которыми мы слаженно сотрудничаем. Все желающие переехать в Россию проходят тщательную проверку по безопасности. Так что тут все под контролем", - заверила Бутина.
Полный текст интервью Мария Бутина: Мультикультурная Россия ждет новых Лефортов читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему интервью Герой России Сергей Липовой об иммиграции из Европы: Счастье в западном "раю" длилось недолго
* Запрещенная в России организация.
Издание Украина.ру проводит 10 октября Форсайт-форум"Хочу жить в России", в котором планируют принять участие российские политики, депутаты Государственной думы, общественные деятели и сами участники программы переселения в РФ. Форум будет проходить в пресс-центре медиа-группы "Россия сегодня" и транслироваться в он-лайн режиме на сайте "Украина.ру"
 
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