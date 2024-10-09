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"Это другая история": Бутина рассказала о переселенцах из Средней Азии

"Это другая история": Бутина рассказала о переселенцах из Средней Азии - 09.10.2024 Украина.ру

"Это другая история": Бутина рассказала о переселенцах из Средней Азии

Трудовая миграция из среднеазиатского региона существенно отличается от миграции из дальнего зарубежья. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала депутат Госдумы России, член комитета по международным делам Мария Бутина

2024-10-09T06:20

2024-10-09T06:20

2024-10-09T06:20

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"У нас общество дружественно настроено к людям, которые уважают наши обычаи и традиции, разделяют наши духовно-нравственные ценности. Многие приезжающие в Россию — православные люди с семьями, обеспеченные деньгами. Они хотят приносить пользу нашей великой Родине", - сказала парламентарий.По её словам, вовсе не очевидно, что они хотят получить гражданство, но готовы в России жить и работать. Бутина уверена, что российское общество в этом не видит никакой проблемы."Конечно же, если речь идет о трудовых мигрантах из Средней Азии— это другая история. Важно разделять эти потоки, чтобы вместе с водой не выплеснуть ребенка, в том числе специалистов, наших соотечественников, возраст которых 30–40 лет и которые в России никогда не жили, но их тянет на свою историческую родину", - констатировала депутат российского парламента.Она также отметила безусловную необходимость отфильтровать "засланных казачков" и западных шпионов от тех иностранцев, которые действительно хотят жить и трудиться на благо России."Этим занимаются органы государственной безопасности, с которыми мы слаженно сотрудничаем. Все желающие переехать в Россию проходят тщательную проверку по безопасности. Так что тут все под контролем", - заверила Бутина.Полный текст интервью Мария Бутина: Мультикультурная Россия ждет новых Лефортов читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Герой России Сергей Липовой об иммиграции из Европы: Счастье в западном "раю" длилось недолго* Запрещенная в России организация.Издание Украина.ру проводит 10 октября Форсайт-форум"Хочу жить в России", в котором планируют принять участие российские политики, депутаты Государственной думы, общественные деятели и сами участники программы переселения в РФ. Форум будет проходить в пресс-центре медиа-группы "Россия сегодня" и транслироваться в он-лайн режиме на сайте "Украина.ру"

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