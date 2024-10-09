Бутина назвала причину переезда иностранцев в Россию на ПМЖ - 09.10.2024 Украина.ру
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Бутина назвала причину переезда иностранцев в Россию на ПМЖ
Бутина назвала причину переезда иностранцев в Россию на ПМЖ - 09.10.2024 Украина.ру
Бутина назвала причину переезда иностранцев в Россию на ПМЖ
Весомые причины для переезда в Россию имеют не только граждане бывшего СССР, но и дальнего зарубежья. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала депутат Госдумы России, член комитета по международным делам Мария Бутина
2024-10-09T03:20
2024-10-09T03:20
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"Прежде всего, как бы странно это ни звучало, главная причина переезда людей в Россию — это, например, возвращение наших бывших сограждан, которых во времена Советского Союза увезли за рубеж. Речь идет именно о тех людях, которые не имеют российского гражданства и в принципе его никогда не имели", - сказала Бутина.Она также рассказала про иностранных граждан, которые по национальности не русские и к России не имеют никакого отношения, но хотят переехать. В их случае, отметила Бутина, главной причиной переезда в Россию является неприятие нетрадиционных, неолиберальных установок, которые насаждаются обществу в странах Запада."ЛГБТ*-повестка, принудительное обучение детей нетрадиционным взаимоотношениям, зверства ювенальной юстиции, - уточнила депутат российского парламента. - Особенно, когда речь идет о Германии, где детей, которые высказываются "неправильно" в отношении ЛГБТ* или против принятого на Западе курса, могут забрать и передать на перевоспитание паре с нетрадиционной сексуальной ориентацией".По её словам, родители таких детей видят в насаждении таких "ценностей" ненормальность и ищут убежища в России."Поэтому президент Владимир Путин, увидев необходимость, издал указ о возможности въезда иностранцев в Россию без знания русского языка — на основании духовно-нравственных ценностей. Например, тех, кто хочет иметь традиционную семью", - сказала парламентарий.Полный текст интервью Мария Бутина: Мультикультурная Россия ждет новых Лефортов читайте на сайте Украина.ру* Запрещенная в России организация.Издание Украина.ру проводит 10 октября Форсайт-форум"Хочу жить в России", в котором планируют принять участие российские политики, депутаты Государственной думы, общественные деятели и сами участники программы переселения в РФ. Форум будет проходить в пресс-центре медиа-группы "Россия сегодня" и транслироваться в он-лайн режиме на сайте "Украина.ру"
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Новости
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Украина.ру
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новости, россия, запад, ссср, мария бутина, владимир путин, госдума, мигранты, миграция, миграционная служба, юстиция, русская традиция, русский язык, русскоязычные, русская культура, русский мир, лгбт, семья, бывший ссср, детали
Новости, Россия, Запад, СССР, Мария Бутина, Владимир Путин, Госдума, мигранты, миграция, миграционная служба, юстиция, русская традиция, Русский язык, русскоязычные, русская культура, Русский мир, ЛГБТ, Семья, бывший СССР, детали

Бутина назвала причину переезда иностранцев в Россию на ПМЖ

03:20 09.10.2024
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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Весомые причины для переезда в Россию имеют не только граждане бывшего СССР, но и дальнего зарубежья. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала депутат Госдумы России, член комитета по международным делам Мария Бутина
"Прежде всего, как бы странно это ни звучало, главная причина переезда людей в Россию — это, например, возвращение наших бывших сограждан, которых во времена Советского Союза увезли за рубеж. Речь идет именно о тех людях, которые не имеют российского гражданства и в принципе его никогда не имели", - сказала Бутина.
Она также рассказала про иностранных граждан, которые по национальности не русские и к России не имеют никакого отношения, но хотят переехать. В их случае, отметила Бутина, главной причиной переезда в Россию является неприятие нетрадиционных, неолиберальных установок, которые насаждаются обществу в странах Запада.
"ЛГБТ*-повестка, принудительное обучение детей нетрадиционным взаимоотношениям, зверства ювенальной юстиции, - уточнила депутат российского парламента. - Особенно, когда речь идет о Германии, где детей, которые высказываются "неправильно" в отношении ЛГБТ* или против принятого на Западе курса, могут забрать и передать на перевоспитание паре с нетрадиционной сексуальной ориентацией".
По её словам, родители таких детей видят в насаждении таких "ценностей" ненормальность и ищут убежища в России.
"Поэтому президент Владимир Путин, увидев необходимость, издал указ о возможности въезда иностранцев в Россию без знания русского языка — на основании духовно-нравственных ценностей. Например, тех, кто хочет иметь традиционную семью", - сказала парламентарий.
Полный текст интервью Мария Бутина: Мультикультурная Россия ждет новых Лефортов читайте на сайте Украина.ру
* Запрещенная в России организация.
Издание Украина.ру проводит 10 октября Форсайт-форум"Хочу жить в России", в котором планируют принять участие российские политики, депутаты Государственной думы, общественные деятели и сами участники программы переселения в РФ. Форум будет проходить в пресс-центре медиа-группы "Россия сегодня" и транслироваться в он-лайн режиме на сайте "Украина.ру"
 
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