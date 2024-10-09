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Бутина назвала причину переезда иностранцев в Россию на ПМЖ

Бутина назвала причину переезда иностранцев в Россию на ПМЖ - 09.10.2024 Украина.ру

Бутина назвала причину переезда иностранцев в Россию на ПМЖ

Весомые причины для переезда в Россию имеют не только граждане бывшего СССР, но и дальнего зарубежья. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала депутат Госдумы России, член комитета по международным делам Мария Бутина

2024-10-09T03:20

2024-10-09T03:20

2024-10-09T03:20

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"Прежде всего, как бы странно это ни звучало, главная причина переезда людей в Россию — это, например, возвращение наших бывших сограждан, которых во времена Советского Союза увезли за рубеж. Речь идет именно о тех людях, которые не имеют российского гражданства и в принципе его никогда не имели", - сказала Бутина.Она также рассказала про иностранных граждан, которые по национальности не русские и к России не имеют никакого отношения, но хотят переехать. В их случае, отметила Бутина, главной причиной переезда в Россию является неприятие нетрадиционных, неолиберальных установок, которые насаждаются обществу в странах Запада."ЛГБТ*-повестка, принудительное обучение детей нетрадиционным взаимоотношениям, зверства ювенальной юстиции, - уточнила депутат российского парламента. - Особенно, когда речь идет о Германии, где детей, которые высказываются "неправильно" в отношении ЛГБТ* или против принятого на Западе курса, могут забрать и передать на перевоспитание паре с нетрадиционной сексуальной ориентацией".По её словам, родители таких детей видят в насаждении таких "ценностей" ненормальность и ищут убежища в России."Поэтому президент Владимир Путин, увидев необходимость, издал указ о возможности въезда иностранцев в Россию без знания русского языка — на основании духовно-нравственных ценностей. Например, тех, кто хочет иметь традиционную семью", - сказала парламентарий.Полный текст интервью Мария Бутина: Мультикультурная Россия ждет новых Лефортов читайте на сайте Украина.ру* Запрещенная в России организация.Издание Украина.ру проводит 10 октября Форсайт-форум"Хочу жить в России", в котором планируют принять участие российские политики, депутаты Государственной думы, общественные деятели и сами участники программы переселения в РФ. Форум будет проходить в пресс-центре медиа-группы "Россия сегодня" и транслироваться в он-лайн режиме на сайте "Украина.ру"

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