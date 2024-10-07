Планы ВСУ на Курскую АЭС и подготовка суицидальной атаки. Итоги 7 октября на Украине - 07.10.2024 Украина.ру
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Планы ВСУ на Курскую АЭС и подготовка суицидальной атаки. Итоги 7 октября на Украине
Планы ВСУ на Курскую АЭС и подготовка суицидальной атаки. Итоги 7 октября на Украине - 07.10.2024 Украина.ру
Планы ВСУ на Курскую АЭС и подготовка суицидальной атаки. Итоги 7 октября на Украине
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин раскрыл планы Вооружённых сил Украины на Курскую атомную электростанцию. Источники сообщают о подготовке Украиной наступления на новом направлении
2024-10-07T18:25
2024-10-07T18:50
хроники
эксклюзив
украина
россия
курская область
сергей нарышкин
владимир зеленский
дмитрий песков
вооруженные силы украины
служба внешней разведки
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План вторжения ВСУ в Курскую область предусматривал захват и минирование Курской АЭС, рассказал директор СВР Сергей Нарышкин."Ошалев от вседозволенности, ВСУ в начале августа сего года предприняли настоящий террористический набег на Курскую область. По имеющимся у СВР данным, план тератаки включал захват и минирование Курской АЭС", - заявил Нарышкин на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.Он сравнил возможную катастрофу с катастрофой на Чернобыльской АЭС."Если бы этот план удалось реализовать, Европу ждала экологическая и гуманитарная катастрофа, сравнимая с Чернобыльской", - подчеркнул Нарышкин.Он также указал на роль США во вторжении ВСУ в Курскую область. Так, сообщил директор СВР, американские разведывательные спутники активизировали слежку за районами на российско-украинской границе в марте этого года."Американские разведывательные спутники начиная с марта сего года значительно активизировали осуществление высокодетальной съёмки объектов на российских территориях, граничащих с Украиной. При этом особое внимание американцы уделяли отслеживанию ситуации в Курской и Белгородской областях. Именно эти территории впоследствии стали мишенью для украинских ракетных обстрелов, ударов беспилотников, атак ДРГ", — рассказал глава спецслужбы.Он также заявил о террористической войне, которую Запад и Украина развязали против России."Украина и её западные кураторы развернули против нашей страны, нашего народа настоящую террористическую войну. Не имея шансов добиться стратегического успеха на театре военных действий, режим Зеленского занимается организацией терактов на российской территории в расчете деморализовать и дестабилизировать общество", — подчеркнул Нарышкин.По его словам, западные спецслужбы готовили украинские диверсионно-разведывательные группы для провокаций на российских АЭС, продолжил Нарышкин. В частности, британская MI-6 и Главное управление разведки Минобороны Украины разрабатывали операцию по подрыву линий электропередачи, связывающих атомные станции с национальной энергосистемой России.Ранее Украина уже неоднократно пыталась атаковать Курскую АЭС. Одна из последних атак произошла 3 октября. Тогда в районе Курчатова прогремели взрывы: российская ПВО сбила украинский дрон.На следующий день, 4 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал атаки на АЭС."Да, действительно, Киев продолжает играть с огнем. В наших контактах с МАГАТЭ мы, естественно, это доводим до сведения представителей МАГАТЭ", - отметил Песков.Тем временем в Курской области разворачиваются ожесточённые бои. Так, 7 октября в дневной сводке Минобороны РФ сообщило о том, что группировка "Север" за сутки отразила две контратаки и сорвала ещё несколько попыток ВСУ атаковать в курском приграничье."Подразделениями группировки отражены две контратаки противника в направлении населенных пунктов Кременное и Плехово, а также сорваны попытки атак в направлении населенных пунктов Любимовка и Русское Поречное", — говорится в сводке.В этих боях украинские формирования потеряли около 30 человек убитыми и ранеными, боевую бронированную машину и автомобиль.Группировка "Север" продолжила наступление и нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад в районах сел Дарьино, Любимовка, Николаево-Дарьино, Новый Путь и Плехово.При этом, ряд источников сообщает, что Украина готовит атаку на новом направлении."Киев готовит ещё одно наступление. Как бы тупо и суицидально это не звучало", - отметил 7 октября медиаэксперт Анатолий Шарий.Популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" отметил, что атаку ВСУ могут осуществить на Приднестровье."Наш источник в Офисе президента рассказал, что Зеленский предупредил администрацию Байдена о критической нехватке вооружения у ВСУ и требовал срочно увеличить поставки БК, но получил только заверения в поддержке. На Банковой сейчас тщательно готовят формат новой эскалации войны, чтобы втянуть страны НАТО в прямое столкновение с Россией, одним из вариантов рассматривается операция в Приднестровье", - указывалось в публикации канала.Тем временем на Украине и за её пределами всё громче задают вопросы о смысле вторжения ВСУ в Курскую область.Так, разыскиваемый на Украине народный депутат, бывший член "Слуги народа" Артём Дмитрук сравнил приобретения Украины в Курской области с потерями в Донбассе."Т.е. сегодня что мы получили: захват продуктового магазина в Курской области - "Пятёрочка" взамен на Угледар. Потеряли огромное количество стратегически важных наших территорий, большое количество военных и большое количество техники", - отметил Дмитрук.Оправдываться приходится и самому Владимиру Зеленскому."Не было бы Курской операции — была бы оккупация всех пограничных общин Сумской области, включая желание россиян захватить Сумы. Поэтому я тут благодарен всем нашим военным. Работа удачная. Главное, что она не потом, она превентивная. &lt;...&gt; И мы сделали на их территории то, что они хотели сделать на нашей — [буферную зону]", - заявил он во время визита в Сумскую область 4 октября.Это объяснение не удовлетворило украинцев."Не знает уже, что придумать, чтобы оправдать Курскую авантюру. Вначале отправил РДК* (запрещённая в РФ террористическая организация — Ред.) в Белгородскую, потом ВСУ в Курскую. Результат один - Харьков и Сумы под КАБами, принудительное отселение общин. И лучше бы не фоткался со знаком Сумы. В прошлый раз с Авдеевкой так фоткался. Чем закончилось, помним", - отметил популярный на Украине телеграм-канал "Сплетница".В Курской области тем временем продолжаются ожесточённые бои.О происходящем у северных границах России — в статье Павла Котова "Обыкновенный нацизм. Финляндия пошла по пути Украины, Польши и Прибалтики".
https://ukraina.ru/20241007/1057929413.html
https://ukraina.ru/20241007/1057922935.html
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Егор Леев
Егор Леев
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Украина.ру
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хроники, эксклюзив, украина, россия, курская область, сергей нарышкин, владимир зеленский, дмитрий песков, вооруженные силы украины, служба внешней разведки , магатэ, спецоперация, сво
Хроники, Эксклюзив, Украина, Россия, Курская область, Сергей Нарышкин, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Служба внешней разведки , МАГАТЭ, Спецоперация, СВО

Планы ВСУ на Курскую АЭС и подготовка суицидальной атаки. Итоги 7 октября на Украине

18:25 07.10.2024 (обновлено: 18:50 07.10.2024)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкКурская АЭС в Курчатове
Курская АЭС в Курчатове - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин раскрыл планы Вооружённых сил Украины на Курскую атомную электростанцию. Источники сообщают о подготовке Украиной наступления на новом направлении
План вторжения ВСУ в Курскую область предусматривал захват и минирование Курской АЭС, рассказал директор СВР Сергей Нарышкин.
"Ошалев от вседозволенности, ВСУ в начале августа сего года предприняли настоящий террористический набег на Курскую область. По имеющимся у СВР данным, план тератаки включал захват и минирование Курской АЭС", - заявил Нарышкин на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.
Он сравнил возможную катастрофу с катастрофой на Чернобыльской АЭС.
"Если бы этот план удалось реализовать, Европу ждала экологическая и гуманитарная катастрофа, сравнимая с Чернобыльской", - подчеркнул Нарышкин.
Он также указал на роль США во вторжении ВСУ в Курскую область. Так, сообщил директор СВР, американские разведывательные спутники активизировали слежку за районами на российско-украинской границе в марте этого года.
"Американские разведывательные спутники начиная с марта сего года значительно активизировали осуществление высокодетальной съёмки объектов на российских территориях, граничащих с Украиной. При этом особое внимание американцы уделяли отслеживанию ситуации в Курской и Белгородской областях. Именно эти территории впоследствии стали мишенью для украинских ракетных обстрелов, ударов беспилотников, атак ДРГ", — рассказал глава спецслужбы.
Он также заявил о террористической войне, которую Запад и Украина развязали против России.
"Украина и её западные кураторы развернули против нашей страны, нашего народа настоящую террористическую войну. Не имея шансов добиться стратегического успеха на театре военных действий, режим Зеленского занимается организацией терактов на российской территории в расчете деморализовать и дестабилизировать общество", — подчеркнул Нарышкин.
учения войск РХБЗ ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
13:00
Иприт и химоружие в Судже, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 7 октябряМинобороны РФ предупредило о готовящейся Украиной провокации с химическим оружием. Украинские военные продолжают атаковать территорию России
По его словам, западные спецслужбы готовили украинские диверсионно-разведывательные группы для провокаций на российских АЭС, продолжил Нарышкин. В частности, британская MI-6 и Главное управление разведки Минобороны Украины разрабатывали операцию по подрыву линий электропередачи, связывающих атомные станции с национальной энергосистемой России.
Ранее Украина уже неоднократно пыталась атаковать Курскую АЭС. Одна из последних атак произошла 3 октября. Тогда в районе Курчатова прогремели взрывы: российская ПВО сбила украинский дрон.
На следующий день, 4 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал атаки на АЭС.
"Да, действительно, Киев продолжает играть с огнем. В наших контактах с МАГАТЭ мы, естественно, это доводим до сведения представителей МАГАТЭ", - отметил Песков.
Тем временем в Курской области разворачиваются ожесточённые бои. Так, 7 октября в дневной сводке Минобороны РФ сообщило о том, что группировка "Север" за сутки отразила две контратаки и сорвала ещё несколько попыток ВСУ атаковать в курском приграничье.
"Подразделениями группировки отражены две контратаки противника в направлении населенных пунктов Кременное и Плехово, а также сорваны попытки атак в направлении населенных пунктов Любимовка и Русское Поречное", — говорится в сводке.
В этих боях украинские формирования потеряли около 30 человек убитыми и ранеными, боевую бронированную машину и автомобиль.
Группировка "Север" продолжила наступление и нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад в районах сел Дарьино, Любимовка, Николаево-Дарьино, Новый Путь и Плехово.
пожар в Феодосии - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
09:31
Преступления наёмников, пожар в Феодосии. Главное на Украине на утро 7 октябряРоссия предаст гласности преступления наёмников на территории Курской области на форуме ОБСЕ. В Феодосии возник пожар на нефтебазе, украинцы заявили об успешном применении дронов
При этом, ряд источников сообщает, что Украина готовит атаку на новом направлении.
"Киев готовит ещё одно наступление. Как бы тупо и суицидально это не звучало", - отметил 7 октября медиаэксперт Анатолий Шарий.
Популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" отметил, что атаку ВСУ могут осуществить на Приднестровье.
"Наш источник в Офисе президента рассказал, что Зеленский предупредил администрацию Байдена о критической нехватке вооружения у ВСУ и требовал срочно увеличить поставки БК, но получил только заверения в поддержке. На Банковой сейчас тщательно готовят формат новой эскалации войны, чтобы втянуть страны НАТО в прямое столкновение с Россией, одним из вариантов рассматривается операция в Приднестровье", - указывалось в публикации канала.
Тем временем на Украине и за её пределами всё громче задают вопросы о смысле вторжения ВСУ в Курскую область.
Так, разыскиваемый на Украине народный депутат, бывший член "Слуги народа" Артём Дмитрук сравнил приобретения Украины в Курской области с потерями в Донбассе.
"Т.е. сегодня что мы получили: захват продуктового магазина в Курской области - "Пятёрочка" взамен на Угледар. Потеряли огромное количество стратегически важных наших территорий, большое количество военных и большое количество техники", - отметил Дмитрук.
горящий портрет Пушкина - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
Вчера, 18:00
Учителя не нужны, сожжение портретов и другие поздравления. Итоги 6 октября на УкраинеНародный депутат Алексей Гончаренко* к украинскому Дню учителя организовал сожжение портретов русских классиков, а украинские военные заявили о том, что без учителей можно прожить
Оправдываться приходится и самому Владимиру Зеленскому.
"Не было бы Курской операции — была бы оккупация всех пограничных общин Сумской области, включая желание россиян захватить Сумы. Поэтому я тут благодарен всем нашим военным. Работа удачная. Главное, что она не потом, она превентивная. <...> И мы сделали на их территории то, что они хотели сделать на нашей — [буферную зону]", - заявил он во время визита в Сумскую область 4 октября.
Это объяснение не удовлетворило украинцев.
"Не знает уже, что придумать, чтобы оправдать Курскую авантюру. Вначале отправил РДК* (запрещённая в РФ террористическая организация — Ред.) в Белгородскую, потом ВСУ в Курскую. Результат один - Харьков и Сумы под КАБами, принудительное отселение общин. И лучше бы не фоткался со знаком Сумы. В прошлый раз с Авдеевкой так фоткался. Чем закончилось, помним", - отметил популярный на Украине телеграм-канал "Сплетница".
В Курской области тем временем продолжаются ожесточённые бои.
О происходящем у северных границах России — в статье Павла Котова "Обыкновенный нацизм. Финляндия пошла по пути Украины, Польши и Прибалтики".
 
ХроникиЭксклюзивУкраинаРоссияКурская областьСергей НарышкинВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныСлужба внешней разведкиМАГАТЭСпецоперацияСВО
 
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Заголовок открываемого материала
18:25Планы ВСУ на Курскую АЭС и подготовка суицидальной атаки. Итоги 7 октября на Украине
18:00Буданов* - не Залужный, молча не уйдет: на Украине объяснили, почему главное трио до сих пор у руля
17:41Военный эксперт Сергей Полетаев: Россия начала идти сверху вниз, чтобы прижать ВСУ к Курахово с севера
17:14Обыкновенный нацизм. Финляндия пошла по пути Украины, Польши и Прибалтики
16:38Александр Лосев: кто он
16:37"Будущая Великая Турция". Как турецкий проект в Средней Азии уживается с ЕАЭС
16:20Шмыгаль объявил войну "российской газовой молекуле", а терпеть предложил европейцам
16:18"Кто помешает мне поехать в Москву?" Роберт Фицо обвинил Запад в конфликте на Украине
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