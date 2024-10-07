Планы ВСУ на Курскую АЭС и подготовка суицидальной атаки. Итоги 7 октября на Украине
18:25 07.10.2024 (обновлено: 18:50 07.10.2024)
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин раскрыл планы Вооружённых сил Украины на Курскую атомную электростанцию. Источники сообщают о подготовке Украиной наступления на новом направлении
План вторжения ВСУ в Курскую область предусматривал захват и минирование Курской АЭС, рассказал директор СВР Сергей Нарышкин.
"Ошалев от вседозволенности, ВСУ в начале августа сего года предприняли настоящий террористический набег на Курскую область. По имеющимся у СВР данным, план тератаки включал захват и минирование Курской АЭС", - заявил Нарышкин на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.
Он сравнил возможную катастрофу с катастрофой на Чернобыльской АЭС.
"Если бы этот план удалось реализовать, Европу ждала экологическая и гуманитарная катастрофа, сравнимая с Чернобыльской", - подчеркнул Нарышкин.
"Американские разведывательные спутники начиная с марта сего года значительно активизировали осуществление высокодетальной съёмки объектов на российских территориях, граничащих с Украиной. При этом особое внимание американцы уделяли отслеживанию ситуации в Курской и Белгородской областях. Именно эти территории впоследствии стали мишенью для украинских ракетных обстрелов, ударов беспилотников, атак ДРГ", — рассказал глава спецслужбы.
Он также заявил о террористической войне, которую Запад и Украина развязали против России.
"Украина и её западные кураторы развернули против нашей страны, нашего народа настоящую террористическую войну. Не имея шансов добиться стратегического успеха на театре военных действий, режим Зеленского занимается организацией терактов на российской территории в расчете деморализовать и дестабилизировать общество", — подчеркнул Нарышкин.
По его словам, западные спецслужбы готовили украинские диверсионно-разведывательные группы для провокаций на российских АЭС, продолжил Нарышкин. В частности, британская MI-6 и Главное управление разведки Минобороны Украины разрабатывали операцию по подрыву линий электропередачи, связывающих атомные станции с национальной энергосистемой России.
Ранее Украина уже неоднократно пыталась атаковать Курскую АЭС. Одна из последних атак произошла 3 октября. Тогда в районе Курчатова прогремели взрывы: российская ПВО сбила украинский дрон.
На следующий день, 4 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал атаки на АЭС.
Тем временем в Курской области разворачиваются ожесточённые бои. Так, 7 октября в дневной сводке Минобороны РФ сообщило о том, что группировка "Север" за сутки отразила две контратаки и сорвала ещё несколько попыток ВСУ атаковать в курском приграничье.
"Подразделениями группировки отражены две контратаки противника в направлении населенных пунктов Кременное и Плехово, а также сорваны попытки атак в направлении населенных пунктов Любимовка и Русское Поречное", — говорится в сводке.
В этих боях украинские формирования потеряли около 30 человек убитыми и ранеными, боевую бронированную машину и автомобиль.
Группировка "Север" продолжила наступление и нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад в районах сел Дарьино, Любимовка, Николаево-Дарьино, Новый Путь и Плехово.
При этом, ряд источников сообщает, что Украина готовит атаку на новом направлении.
"Киев готовит ещё одно наступление. Как бы тупо и суицидально это не звучало", - отметил 7 октября медиаэксперт Анатолий Шарий.
Популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" отметил, что атаку ВСУ могут осуществить на Приднестровье.
"Наш источник в Офисе президента рассказал, что Зеленский предупредил администрацию Байдена о критической нехватке вооружения у ВСУ и требовал срочно увеличить поставки БК, но получил только заверения в поддержке. На Банковой сейчас тщательно готовят формат новой эскалации войны, чтобы втянуть страны НАТО в прямое столкновение с Россией, одним из вариантов рассматривается операция в Приднестровье", - указывалось в публикации канала.
Тем временем на Украине и за её пределами всё громче задают вопросы о смысле вторжения ВСУ в Курскую область.
Так, разыскиваемый на Украине народный депутат, бывший член "Слуги народа" Артём Дмитрук сравнил приобретения Украины в Курской области с потерями в Донбассе.
Оправдываться приходится и самому Владимиру Зеленскому.
"Не было бы Курской операции — была бы оккупация всех пограничных общин Сумской области, включая желание россиян захватить Сумы. Поэтому я тут благодарен всем нашим военным. Работа удачная. Главное, что она не потом, она превентивная. <...> И мы сделали на их территории то, что они хотели сделать на нашей — [буферную зону]", - заявил он во время визита в Сумскую область 4 октября.
Это объяснение не удовлетворило украинцев.
"Не знает уже, что придумать, чтобы оправдать Курскую авантюру. Вначале отправил РДК* (запрещённая в РФ террористическая организация — Ред.) в Белгородскую, потом ВСУ в Курскую. Результат один - Харьков и Сумы под КАБами, принудительное отселение общин. И лучше бы не фоткался со знаком Сумы. В прошлый раз с Авдеевкой так фоткался. Чем закончилось, помним", - отметил популярный на Украине телеграм-канал "Сплетница".
В Курской области тем временем продолжаются ожесточённые бои.
О происходящем у северных границах России — в статье Павла Котова "Обыкновенный нацизм. Финляндия пошла по пути Украины, Польши и Прибалтики".