https://ukraina.ru/20241007/1057943255.html

Планы ВСУ на Курскую АЭС и подготовка суицидальной атаки. Итоги 7 октября на Украине

Планы ВСУ на Курскую АЭС и подготовка суицидальной атаки. Итоги 7 октября на Украине - 07.10.2024 Украина.ру

Планы ВСУ на Курскую АЭС и подготовка суицидальной атаки. Итоги 7 октября на Украине

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин раскрыл планы Вооружённых сил Украины на Курскую атомную электростанцию. Источники сообщают о подготовке Украиной наступления на новом направлении

2024-10-07T18:25

2024-10-07T18:25

2024-10-07T18:50

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План вторжения ВСУ в Курскую область предусматривал захват и минирование Курской АЭС, рассказал директор СВР Сергей Нарышкин."Ошалев от вседозволенности, ВСУ в начале августа сего года предприняли настоящий террористический набег на Курскую область. По имеющимся у СВР данным, план тератаки включал захват и минирование Курской АЭС", - заявил Нарышкин на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.Он сравнил возможную катастрофу с катастрофой на Чернобыльской АЭС."Если бы этот план удалось реализовать, Европу ждала экологическая и гуманитарная катастрофа, сравнимая с Чернобыльской", - подчеркнул Нарышкин.Он также указал на роль США во вторжении ВСУ в Курскую область. Так, сообщил директор СВР, американские разведывательные спутники активизировали слежку за районами на российско-украинской границе в марте этого года."Американские разведывательные спутники начиная с марта сего года значительно активизировали осуществление высокодетальной съёмки объектов на российских территориях, граничащих с Украиной. При этом особое внимание американцы уделяли отслеживанию ситуации в Курской и Белгородской областях. Именно эти территории впоследствии стали мишенью для украинских ракетных обстрелов, ударов беспилотников, атак ДРГ", — рассказал глава спецслужбы.Он также заявил о террористической войне, которую Запад и Украина развязали против России."Украина и её западные кураторы развернули против нашей страны, нашего народа настоящую террористическую войну. Не имея шансов добиться стратегического успеха на театре военных действий, режим Зеленского занимается организацией терактов на российской территории в расчете деморализовать и дестабилизировать общество", — подчеркнул Нарышкин.По его словам, западные спецслужбы готовили украинские диверсионно-разведывательные группы для провокаций на российских АЭС, продолжил Нарышкин. В частности, британская MI-6 и Главное управление разведки Минобороны Украины разрабатывали операцию по подрыву линий электропередачи, связывающих атомные станции с национальной энергосистемой России.Ранее Украина уже неоднократно пыталась атаковать Курскую АЭС. Одна из последних атак произошла 3 октября. Тогда в районе Курчатова прогремели взрывы: российская ПВО сбила украинский дрон.На следующий день, 4 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал атаки на АЭС."Да, действительно, Киев продолжает играть с огнем. В наших контактах с МАГАТЭ мы, естественно, это доводим до сведения представителей МАГАТЭ", - отметил Песков.Тем временем в Курской области разворачиваются ожесточённые бои. Так, 7 октября в дневной сводке Минобороны РФ сообщило о том, что группировка "Север" за сутки отразила две контратаки и сорвала ещё несколько попыток ВСУ атаковать в курском приграничье."Подразделениями группировки отражены две контратаки противника в направлении населенных пунктов Кременное и Плехово, а также сорваны попытки атак в направлении населенных пунктов Любимовка и Русское Поречное", — говорится в сводке.В этих боях украинские формирования потеряли около 30 человек убитыми и ранеными, боевую бронированную машину и автомобиль.Группировка "Север" продолжила наступление и нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад в районах сел Дарьино, Любимовка, Николаево-Дарьино, Новый Путь и Плехово.При этом, ряд источников сообщает, что Украина готовит атаку на новом направлении."Киев готовит ещё одно наступление. Как бы тупо и суицидально это не звучало", - отметил 7 октября медиаэксперт Анатолий Шарий.Популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" отметил, что атаку ВСУ могут осуществить на Приднестровье."Наш источник в Офисе президента рассказал, что Зеленский предупредил администрацию Байдена о критической нехватке вооружения у ВСУ и требовал срочно увеличить поставки БК, но получил только заверения в поддержке. На Банковой сейчас тщательно готовят формат новой эскалации войны, чтобы втянуть страны НАТО в прямое столкновение с Россией, одним из вариантов рассматривается операция в Приднестровье", - указывалось в публикации канала.Тем временем на Украине и за её пределами всё громче задают вопросы о смысле вторжения ВСУ в Курскую область.Так, разыскиваемый на Украине народный депутат, бывший член "Слуги народа" Артём Дмитрук сравнил приобретения Украины в Курской области с потерями в Донбассе."Т.е. сегодня что мы получили: захват продуктового магазина в Курской области - "Пятёрочка" взамен на Угледар. Потеряли огромное количество стратегически важных наших территорий, большое количество военных и большое количество техники", - отметил Дмитрук.Оправдываться приходится и самому Владимиру Зеленскому."Не было бы Курской операции — была бы оккупация всех пограничных общин Сумской области, включая желание россиян захватить Сумы. Поэтому я тут благодарен всем нашим военным. Работа удачная. Главное, что она не потом, она превентивная. <...> И мы сделали на их территории то, что они хотели сделать на нашей — [буферную зону]", - заявил он во время визита в Сумскую область 4 октября.Это объяснение не удовлетворило украинцев."Не знает уже, что придумать, чтобы оправдать Курскую авантюру. Вначале отправил РДК* (запрещённая в РФ террористическая организация — Ред.) в Белгородскую, потом ВСУ в Курскую. Результат один - Харьков и Сумы под КАБами, принудительное отселение общин. И лучше бы не фоткался со знаком Сумы. В прошлый раз с Авдеевкой так фоткался. Чем закончилось, помним", - отметил популярный на Украине телеграм-канал "Сплетница".В Курской области тем временем продолжаются ожесточённые бои.О происходящем у северных границах России — в статье Павла Котова "Обыкновенный нацизм. Финляндия пошла по пути Украины, Польши и Прибалтики".

https://ukraina.ru/20241007/1057929413.html

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хроники, эксклюзив, украина, россия, курская область, сергей нарышкин, владимир зеленский, дмитрий песков, вооруженные силы украины, служба внешней разведки , магатэ, спецоперация, сво