Обыкновенный нацизм. Финляндия пошла по пути Украины, Польши и Прибалтики
17:14 07.10.2024 (обновлено: 17:55 07.10.2024)
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАвтоспорт. Формула -1. Гран-при России. Гонка, Финляндия
Латентная русофобия западных государств, правящих там режимов после начала СВО становится все более открытой и агрессивной. Очередной такой эксцесс произошел в Финляндии, где звучат призывы атаковать автомобили российской дипмиссии
Пастернак против российских дипломатов
Все началось несколько дней назад с публикации в соцсети Х Чарли Салониуса-Пастернака. Обладатель необычной для финна фамилии призвал соотечественников портить служебный транспорт российских дипломатов, а именно наносить им повреждения строительной техникой и заливать краской.
Все бы ничего, но Салониус-Пастернак – не просто местный городской сумасшедший, чей ум тронулся на теме русофобии, но сотрудник вполне себе официального исследовательского центра в сфере международных отношений, который работает с МИД и парламентом Финляндии.
Мимо вопиющей ситуации не прошли в посольстве РФ, чьи автомобили оказались под угрозой. Там подчеркнули, что подобные призывы нельзя рассматривать исключительно как хулиганство, но и как нарушение Венской конвенции.
"Публикации многих сотрудников внешнеполитического института и раньше были направлены на разжигание русофобских настроений и военного психоза, однако призывы Чарли Салониуса-Пастернака к банальному вандализму и нарушению Венской конвенции и законов Финляндии переходят все границы", - отмечается в публикации, размещенной в телеграм-канале российского диппредставительства.
Антироссийские трибуны
Горячие финские парни вообще в последнее время явно двигаются куда-то не туда. Третьего октября в городе Турку прошел матч второго по силе футбольного дивизиона страны, в котором встречались местный ТПС и клуб "Яро" из Пиетарсаари.
Баталии на поле омрачил инцидент, произошедший ближе к концу первого тайма. Дело в том, что в составе "Яро" выступают несколько игроков с российским гражданством. В их адрес со стороны болельщиков хозяев понеслись оскорбления по национальному признаку.
К чести организаторов встречи, игру прервали, а стюарды вычислили семерых самых активных участников провокации и вывели их со стадиона, после чего матч продолжился.
"Мы приносим извинения за поведение наших болельщиков всему футбольному сообществу, но особенно "Яро". Нам стыдно и жаль, что футболисты становятся объектами расистских высказываний во время матчей. Мы придерживаемся политики абсолютной нетерпимости к расизму, людям, которые ведут себя неподобающим образом, не рады в ТПС", - прокомментировал произошедшее директор ТПС Ким Экроос.
В клубе также признали, что подобный инцидент происходит со стороны их фанатов не впервые.
В посольстве РФ в связи с этим случаем подчеркнули, что уровень русофобии в Финляндии находится на критическом уровне, расистские настроения в этой стране набирают обороты.
Такое положение вещей не могло бы сложится, если бы антироссийские настроения в Финляндии не поощрялись бы с самого верха. При этом российские дипломаты констатируют, что несмотря на такой курс властей этой страны, в Финляндии все еще много людей, выступающих за нормализацию отношений с РФ, уважительно относящихся к ее истории и культуре.
Сжигая классиков
Украина давно превратилась в законодательницу мод в разного рода проявлениях пещерной русофобии. Феномен этот изучен вдоль и поперек, благо соответствующих проявлений прибавляется буквально ежедневно.
После очередной такой выходки кажется, что в своей зоологической ненависти ко всему русскому украинские националисты достигли наконец дна, однако каждый раз снизу кто-то стучится. На этот раз пробивать дно вызвался Алексей Гончаренко* - депутат Верховной Рады и отпетый ненавистник России.
Под эгидой его "образовательного" "Гончаренко-центра" в Одессе школьники и их преподаватели сожгли портреты Пушкина, Толстого и Достоевского. Соответствующее видео парламентарий опубликовал в соцсетях, однако затем удалил. Тем не менее, ролик при желании можно найти в интернете.
На кадрах несколько подростков и взрослых, одетых в футболки с символикой "Гончаренко-центра" собирают костер, после чего сжигают в нем портреты классиков. После этого они позируют на камеру и показывают большой палец.
© Скриншот видео
© Скриншот видео
Пишут, что данное видео было специально снято ко Дню учителя, что добавляет к этой истории еще больше цинизма.
Нацисты из Прибалтики
Пальму первенства в антироссийской борьбе у киевского режима активно пытаются перехватить режимы прибалтийских государств. Русофобия там давно перестала быть уделом радикалов, ею не гнушаются и мнящие себя респектабельными политики самого высокого уровня.
Перенимают у украинских неонацистов не только общую эстетику и градус истерии, но и лексику.
Один из последних наглядных примеров – визит в конце августа в столицу Украины премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните. На мероприятии в честь дня независимости в присутствии Зеленского, под его одобрительную улыбку, она назвала россиян ругательным словом, которое нынче в ходу в украинских СМИ.
Реакция на это официального представителя МИД РФ Марии Захаровой была лаконичной: "Нацисты".
Еще один эпизод, на этот раз скорее трагикомичный. Несколько дней назад в Литву прибыл поезд РЖД, следующий из Москвы в Калининград. Местные пограничники изрядно разозлились, когда обнаружили на вагонах надписи ZOVи "Вилюнус (орфография сохранена – ред.) – город России". Обе надписи были нанесены неизвестными черным баллончиком.
Вспыхнул скандал. Литовцы пригрозили, что не пропустят вагоны с этими надписями дальше и отцепят их, после чего крамольные слова пришлось стирать. Только после этого состав отправился дальше.
Дошло до того, что официальные лица прибалтийских республик, по сути, призывают к физическим расправам над теми, кто так или иначе имеет отношение к РФ или имеет его в глазах этих самых чиновников.
В феврале этого года генпрокурор Латвии Юрис Стуканс заявил, что в случае начала войны политика Татьяну Жданок можно было бы "поставить к стенке и быстро казнить". Это при том, что Жданок является не только гражданкой Латвии, но и депутатом Европарламента.
Государственная идеология
Польша – еще один европейский форпост оголтелой русофобии. Надо отдать польским властям должное, они своих взглядов не скрывают и называют вещи своими именами.
"Так стало, уважаемые господа, что в контексте того страшного события, которым является война на Украине, Польша устанавливает здесь стандарты определенного рода. То, что ранее называлось русофобией, сегодня уже является мейнстримом", - заявил ранее премьер Матеуш Моравецкий.
Тот же Моравецкий в очередном своем антироссийском приступе призвал полностью уничтожить идеологию Русского мира, сравнив его с опухолью, которая будто бы представляет смертельную угрозу всей Европе.
Неудивительно, что после таких речей, которые произносятся на самом верху, происходят случаи, подобные тому, что произошло в Варшаве 9 мая два года назад. Тогда толпа поляков и украинцев облила посла РФ Сергея Андреева красной краской, когда он собирался возложить венок на кладбище советских воинов.
© РИА Новости . Алексей Бухчин / Перейти в фотобанкПосла России в Польше облили красной краской на кладбище советских воинов
Посла России в Польше облили красной краской на кладбище советских воинов
"Снос памятников героям Второй мировой, осквернение могил, а теперь и срыв церемонии возложения цветов в святой для каждого порядочного человека день доказывают и без того очевидное — на Западе задан курс на реинкарнацию фашизма", - подчеркнула Мария Захарова.
Все эти примеры показывают, что русофобские настроения сегодня глубоко проникли в сознание политических элит европейских стран. Данные установки спускаются вниз и становятся благодатной почвой для роста антироссийских взглядов у рядового европейского обывателя.
Нельзя сказать, что антирусская истерия захватила всех жителей Европы без исключения. В различных странах хватает политических и общественных организаций, которые выступают за конструктив в отношениях с РФ, против безоглядной охоты на ведьм, под которыми понимаются русскоязычные граждане, либо же русская культура.
*Включен в список террористов и экстремистов
Подробнее о том, как Финляндия фактически утратила независимость и стала враждебной России северной периферией НАТО - в материале издания Украина.ру Йохан Бекман: Пока новый Геббельс из Финляндии блефует, Запад готовит другую войну против России