https://ukraina.ru/20241007/1057942054.html

Обыкновенный нацизм. Финляндия пошла по пути Украины, Польши и Прибалтики

Обыкновенный нацизм. Финляндия пошла по пути Украины, Польши и Прибалтики - 07.10.2024 Украина.ру

Обыкновенный нацизм. Финляндия пошла по пути Украины, Польши и Прибалтики

Латентная русофобия западных государств, правящих там режимов после начала СВО становится все более открытой и агрессивной. Очередной такой эксцесс произошел в Финляндии, где звучат призывы атаковать автомобили российской дипмиссии

2024-10-07T17:14

2024-10-07T17:14

2024-10-07T17:55

эксклюзив

русофобия

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литва

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Пастернак против российских дипломатовВсе началось несколько дней назад с публикации в соцсети Х Чарли Салониуса-Пастернака. Обладатель необычной для финна фамилии призвал соотечественников портить служебный транспорт российских дипломатов, а именно наносить им повреждения строительной техникой и заливать краской.Все бы ничего, но Салониус-Пастернак – не просто местный городской сумасшедший, чей ум тронулся на теме русофобии, но сотрудник вполне себе официального исследовательского центра в сфере международных отношений, который работает с МИД и парламентом Финляндии.Мимо вопиющей ситуации не прошли в посольстве РФ, чьи автомобили оказались под угрозой. Там подчеркнули, что подобные призывы нельзя рассматривать исключительно как хулиганство, но и как нарушение Венской конвенции.Антироссийские трибуныГорячие финские парни вообще в последнее время явно двигаются куда-то не туда. Третьего октября в городе Турку прошел матч второго по силе футбольного дивизиона страны, в котором встречались местный ТПС и клуб "Яро" из Пиетарсаари.Баталии на поле омрачил инцидент, произошедший ближе к концу первого тайма. Дело в том, что в составе "Яро" выступают несколько игроков с российским гражданством. В их адрес со стороны болельщиков хозяев понеслись оскорбления по национальному признаку.К чести организаторов встречи, игру прервали, а стюарды вычислили семерых самых активных участников провокации и вывели их со стадиона, после чего матч продолжился."Мы приносим извинения за поведение наших болельщиков всему футбольному сообществу, но особенно "Яро". Нам стыдно и жаль, что футболисты становятся объектами расистских высказываний во время матчей. Мы придерживаемся политики абсолютной нетерпимости к расизму, людям, которые ведут себя неподобающим образом, не рады в ТПС", - прокомментировал произошедшее директор ТПС Ким Экроос.В клубе также признали, что подобный инцидент происходит со стороны их фанатов не впервые.В посольстве РФ в связи с этим случаем подчеркнули, что уровень русофобии в Финляндии находится на критическом уровне, расистские настроения в этой стране набирают обороты.Такое положение вещей не могло бы сложится, если бы антироссийские настроения в Финляндии не поощрялись бы с самого верха. При этом российские дипломаты констатируют, что несмотря на такой курс властей этой страны, в Финляндии все еще много людей, выступающих за нормализацию отношений с РФ, уважительно относящихся к ее истории и культуре.Сжигая классиковУкраина давно превратилась в законодательницу мод в разного рода проявлениях пещерной русофобии. Феномен этот изучен вдоль и поперек, благо соответствующих проявлений прибавляется буквально ежедневно.После очередной такой выходки кажется, что в своей зоологической ненависти ко всему русскому украинские националисты достигли наконец дна, однако каждый раз снизу кто-то стучится. На этот раз пробивать дно вызвался Алексей Гончаренко* - депутат Верховной Рады и отпетый ненавистник России.Под эгидой его "образовательного" "Гончаренко-центра" в Одессе школьники и их преподаватели сожгли портреты Пушкина, Толстого и Достоевского. Соответствующее видео парламентарий опубликовал в соцсетях, однако затем удалил. Тем не менее, ролик при желании можно найти в интернете.На кадрах несколько подростков и взрослых, одетых в футболки с символикой "Гончаренко-центра" собирают костер, после чего сжигают в нем портреты классиков. После этого они позируют на камеру и показывают большой палец.Пишут, что данное видео было специально снято ко Дню учителя, что добавляет к этой истории еще больше цинизма. Нацисты из ПрибалтикиПальму первенства в антироссийской борьбе у киевского режима активно пытаются перехватить режимы прибалтийских государств. Русофобия там давно перестала быть уделом радикалов, ею не гнушаются и мнящие себя респектабельными политики самого высокого уровня.Перенимают у украинских неонацистов не только общую эстетику и градус истерии, но и лексику.Один из последних наглядных примеров – визит в конце августа в столицу Украины премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните. На мероприятии в честь дня независимости в присутствии Зеленского, под его одобрительную улыбку, она назвала россиян ругательным словом, которое нынче в ходу в украинских СМИ.Реакция на это официального представителя МИД РФ Марии Захаровой была лаконичной: "Нацисты".Еще один эпизод, на этот раз скорее трагикомичный. Несколько дней назад в Литву прибыл поезд РЖД, следующий из Москвы в Калининград. Местные пограничники изрядно разозлились, когда обнаружили на вагонах надписи ZOVи "Вилюнус (орфография сохранена – ред.) – город России". Обе надписи были нанесены неизвестными черным баллончиком.Вспыхнул скандал. Литовцы пригрозили, что не пропустят вагоны с этими надписями дальше и отцепят их, после чего крамольные слова пришлось стирать. Только после этого состав отправился дальше.Дошло до того, что официальные лица прибалтийских республик, по сути, призывают к физическим расправам над теми, кто так или иначе имеет отношение к РФ или имеет его в глазах этих самых чиновников.В феврале этого года генпрокурор Латвии Юрис Стуканс заявил, что в случае начала войны политика Татьяну Жданок можно было бы "поставить к стенке и быстро казнить". Это при том, что Жданок является не только гражданкой Латвии, но и депутатом Европарламента.Государственная идеологияПольша – еще один европейский форпост оголтелой русофобии. Надо отдать польским властям должное, они своих взглядов не скрывают и называют вещи своими именами."Так стало, уважаемые господа, что в контексте того страшного события, которым является война на Украине, Польша устанавливает здесь стандарты определенного рода. То, что ранее называлось русофобией, сегодня уже является мейнстримом", - заявил ранее премьер Матеуш Моравецкий.Тот же Моравецкий в очередном своем антироссийском приступе призвал полностью уничтожить идеологию Русского мира, сравнив его с опухолью, которая будто бы представляет смертельную угрозу всей Европе.Неудивительно, что после таких речей, которые произносятся на самом верху, происходят случаи, подобные тому, что произошло в Варшаве 9 мая два года назад. Тогда толпа поляков и украинцев облила посла РФ Сергея Андреева красной краской, когда он собирался возложить венок на кладбище советских воинов."Снос памятников героям Второй мировой, осквернение могил, а теперь и срыв церемонии возложения цветов в святой для каждого порядочного человека день доказывают и без того очевидное — на Западе задан курс на реинкарнацию фашизма", - подчеркнула Мария Захарова.Все эти примеры показывают, что русофобские настроения сегодня глубоко проникли в сознание политических элит европейских стран. Данные установки спускаются вниз и становятся благодатной почвой для роста антироссийских взглядов у рядового европейского обывателя.Нельзя сказать, что антирусская истерия захватила всех жителей Европы без исключения. В различных странах хватает политических и общественных организаций, которые выступают за конструктив в отношениях с РФ, против безоглядной охоты на ведьм, под которыми понимаются русскоязычные граждане, либо же русская культура.*Включен в список террористов и экстремистовПодробнее о том, как Финляндия фактически утратила независимость и стала враждебной России северной периферией НАТО - в материале издания Украина.ру Йохан Бекман: Пока новый Геббельс из Финляндии блефует, Запад готовит другую войну против России

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Павел Котов

эксклюзив, русофобия, украина, россия, финляндия, польша, матеуш моравецкий, мария захарова, литва, латвия