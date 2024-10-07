Обыкновенный нацизм. Финляндия пошла по пути Украины, Польши и Прибалтики - 07.10.2024 Украина.ру
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Обыкновенный нацизм. Финляндия пошла по пути Украины, Польши и Прибалтики
Обыкновенный нацизм. Финляндия пошла по пути Украины, Польши и Прибалтики - 07.10.2024 Украина.ру
Обыкновенный нацизм. Финляндия пошла по пути Украины, Польши и Прибалтики
Латентная русофобия западных государств, правящих там режимов после начала СВО становится все более открытой и агрессивной. Очередной такой эксцесс произошел в Финляндии, где звучат призывы атаковать автомобили российской дипмиссии
2024-10-07T17:14
2024-10-07T17:55
эксклюзив
русофобия
украина
россия
финляндия
польша
матеуш моравецкий
мария захарова
литва
латвия
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Пастернак против российских дипломатовВсе началось несколько дней назад с публикации в соцсети Х Чарли Салониуса-Пастернака. Обладатель необычной для финна фамилии призвал соотечественников портить служебный транспорт российских дипломатов, а именно наносить им повреждения строительной техникой и заливать краской.Все бы ничего, но Салониус-Пастернак – не просто местный городской сумасшедший, чей ум тронулся на теме русофобии, но сотрудник вполне себе официального исследовательского центра в сфере международных отношений, который работает с МИД и парламентом Финляндии.Мимо вопиющей ситуации не прошли в посольстве РФ, чьи автомобили оказались под угрозой. Там подчеркнули, что подобные призывы нельзя рассматривать исключительно как хулиганство, но и как нарушение Венской конвенции.Антироссийские трибуныГорячие финские парни вообще в последнее время явно двигаются куда-то не туда. Третьего октября в городе Турку прошел матч второго по силе футбольного дивизиона страны, в котором встречались местный ТПС и клуб "Яро" из Пиетарсаари.Баталии на поле омрачил инцидент, произошедший ближе к концу первого тайма. Дело в том, что в составе "Яро" выступают несколько игроков с российским гражданством. В их адрес со стороны болельщиков хозяев понеслись оскорбления по национальному признаку.К чести организаторов встречи, игру прервали, а стюарды вычислили семерых самых активных участников провокации и вывели их со стадиона, после чего матч продолжился."Мы приносим извинения за поведение наших болельщиков всему футбольному сообществу, но особенно "Яро". Нам стыдно и жаль, что футболисты становятся объектами расистских высказываний во время матчей. Мы придерживаемся политики абсолютной нетерпимости к расизму, людям, которые ведут себя неподобающим образом, не рады в ТПС", - прокомментировал произошедшее директор ТПС Ким Экроос.В клубе также признали, что подобный инцидент происходит со стороны их фанатов не впервые.В посольстве РФ в связи с этим случаем подчеркнули, что уровень русофобии в Финляндии находится на критическом уровне, расистские настроения в этой стране набирают обороты.Такое положение вещей не могло бы сложится, если бы антироссийские настроения в Финляндии не поощрялись бы с самого верха. При этом российские дипломаты констатируют, что несмотря на такой курс властей этой страны, в Финляндии все еще много людей, выступающих за нормализацию отношений с РФ, уважительно относящихся к ее истории и культуре.Сжигая классиковУкраина давно превратилась в законодательницу мод в разного рода проявлениях пещерной русофобии. Феномен этот изучен вдоль и поперек, благо соответствующих проявлений прибавляется буквально ежедневно.После очередной такой выходки кажется, что в своей зоологической ненависти ко всему русскому украинские националисты достигли наконец дна, однако каждый раз снизу кто-то стучится. На этот раз пробивать дно вызвался Алексей Гончаренко* - депутат Верховной Рады и отпетый ненавистник России.Под эгидой его "образовательного" "Гончаренко-центра" в Одессе школьники и их преподаватели сожгли портреты Пушкина, Толстого и Достоевского. Соответствующее видео парламентарий опубликовал в соцсетях, однако затем удалил. Тем не менее, ролик при желании можно найти в интернете.На кадрах несколько подростков и взрослых, одетых в футболки с символикой "Гончаренко-центра" собирают костер, после чего сжигают в нем портреты классиков. После этого они позируют на камеру и показывают большой палец.Пишут, что данное видео было специально снято ко Дню учителя, что добавляет к этой истории еще больше цинизма. Нацисты из ПрибалтикиПальму первенства в антироссийской борьбе у киевского режима активно пытаются перехватить режимы прибалтийских государств. Русофобия там давно перестала быть уделом радикалов, ею не гнушаются и мнящие себя респектабельными политики самого высокого уровня.Перенимают у украинских неонацистов не только общую эстетику и градус истерии, но и лексику.Один из последних наглядных примеров – визит в конце августа в столицу Украины премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните. На мероприятии в честь дня независимости в присутствии Зеленского, под его одобрительную улыбку, она назвала россиян ругательным словом, которое нынче в ходу в украинских СМИ.Реакция на это официального представителя МИД РФ Марии Захаровой была лаконичной: "Нацисты".Еще один эпизод, на этот раз скорее трагикомичный. Несколько дней назад в Литву прибыл поезд РЖД, следующий из Москвы в Калининград. Местные пограничники изрядно разозлились, когда обнаружили на вагонах надписи ZOVи "Вилюнус (орфография сохранена – ред.) – город России". Обе надписи были нанесены неизвестными черным баллончиком.Вспыхнул скандал. Литовцы пригрозили, что не пропустят вагоны с этими надписями дальше и отцепят их, после чего крамольные слова пришлось стирать. Только после этого состав отправился дальше.Дошло до того, что официальные лица прибалтийских республик, по сути, призывают к физическим расправам над теми, кто так или иначе имеет отношение к РФ или имеет его в глазах этих самых чиновников.В феврале этого года генпрокурор Латвии Юрис Стуканс заявил, что в случае начала войны политика Татьяну Жданок можно было бы "поставить к стенке и быстро казнить". Это при том, что Жданок является не только гражданкой Латвии, но и депутатом Европарламента.Государственная идеологияПольша – еще один европейский форпост оголтелой русофобии. Надо отдать польским властям должное, они своих взглядов не скрывают и называют вещи своими именами."Так стало, уважаемые господа, что в контексте того страшного события, которым является война на Украине, Польша устанавливает здесь стандарты определенного рода. То, что ранее называлось русофобией, сегодня уже является мейнстримом", - заявил ранее премьер Матеуш Моравецкий.Тот же Моравецкий в очередном своем антироссийском приступе призвал полностью уничтожить идеологию Русского мира, сравнив его с опухолью, которая будто бы представляет смертельную угрозу всей Европе.Неудивительно, что после таких речей, которые произносятся на самом верху, происходят случаи, подобные тому, что произошло в Варшаве 9 мая два года назад. Тогда толпа поляков и украинцев облила посла РФ Сергея Андреева красной краской, когда он собирался возложить венок на кладбище советских воинов."Снос памятников героям Второй мировой, осквернение могил, а теперь и срыв церемонии возложения цветов в святой для каждого порядочного человека день доказывают и без того очевидное — на Западе задан курс на реинкарнацию фашизма", - подчеркнула Мария Захарова.Все эти примеры показывают, что русофобские настроения сегодня глубоко проникли в сознание политических элит европейских стран. Данные установки спускаются вниз и становятся благодатной почвой для роста антироссийских взглядов у рядового европейского обывателя.Нельзя сказать, что антирусская истерия захватила всех жителей Европы без исключения. В различных странах хватает политических и общественных организаций, которые выступают за конструктив в отношениях с РФ, против безоглядной охоты на ведьм, под которыми понимаются русскоязычные граждане, либо же русская культура.*Включен в список террористов и экстремистовПодробнее о том, как Финляндия фактически утратила независимость и стала враждебной России северной периферией НАТО - в материале издания Украина.ру Йохан Бекман: Пока новый Геббельс из Финляндии блефует, Запад готовит другую войну против России
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Павел Котов
Павел Котов
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1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
1
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4.7
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, русофобия, украина, россия, финляндия, польша, матеуш моравецкий, мария захарова, литва, латвия
Эксклюзив, Русофобия, Украина, Россия, Финляндия, Польша, Матеуш Моравецкий, Мария Захарова, Литва, Латвия

Обыкновенный нацизм. Финляндия пошла по пути Украины, Польши и Прибалтики

17:14 07.10.2024 (обновлено: 17:55 07.10.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАвтоспорт. Формула -1. Гран-при России. Гонка, Финляндия
Автоспорт. Формула -1. Гран-при России. Гонка, Финляндия - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Павел Котов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Латентная русофобия западных государств, правящих там режимов после начала СВО становится все более открытой и агрессивной. Очередной такой эксцесс произошел в Финляндии, где звучат призывы атаковать автомобили российской дипмиссии
Пастернак против российских дипломатов
Все началось несколько дней назад с публикации в соцсети Х Чарли Салониуса-Пастернака. Обладатель необычной для финна фамилии призвал соотечественников портить служебный транспорт российских дипломатов, а именно наносить им повреждения строительной техникой и заливать краской.
Все бы ничего, но Салониус-Пастернак – не просто местный городской сумасшедший, чей ум тронулся на теме русофобии, но сотрудник вполне себе официального исследовательского центра в сфере международных отношений, который работает с МИД и парламентом Финляндии.
Мимо вопиющей ситуации не прошли в посольстве РФ, чьи автомобили оказались под угрозой. Там подчеркнули, что подобные призывы нельзя рассматривать исключительно как хулиганство, но и как нарушение Венской конвенции.
"Публикации многих сотрудников внешнеполитического института и раньше были направлены на разжигание русофобских настроений и военного психоза, однако призывы Чарли Салониуса-Пастернака к банальному вандализму и нарушению Венской конвенции и законов Финляндии переходят все границы", - отмечается в публикации, размещенной в телеграм-канале российского диппредставительства.
Антироссийские трибуны
Горячие финские парни вообще в последнее время явно двигаются куда-то не туда. Третьего октября в городе Турку прошел матч второго по силе футбольного дивизиона страны, в котором встречались местный ТПС и клуб "Яро" из Пиетарсаари.
Баталии на поле омрачил инцидент, произошедший ближе к концу первого тайма. Дело в том, что в составе "Яро" выступают несколько игроков с российским гражданством. В их адрес со стороны болельщиков хозяев понеслись оскорбления по национальному признаку.
К чести организаторов встречи, игру прервали, а стюарды вычислили семерых самых активных участников провокации и вывели их со стадиона, после чего матч продолжился.
"Мы приносим извинения за поведение наших болельщиков всему футбольному сообществу, но особенно "Яро". Нам стыдно и жаль, что футболисты становятся объектами расистских высказываний во время матчей. Мы придерживаемся политики абсолютной нетерпимости к расизму, людям, которые ведут себя неподобающим образом, не рады в ТПС", - прокомментировал произошедшее директор ТПС Ким Экроос.
В клубе также признали, что подобный инцидент происходит со стороны их фанатов не впервые.
В посольстве РФ в связи с этим случаем подчеркнули, что уровень русофобии в Финляндии находится на критическом уровне, расистские настроения в этой стране набирают обороты.
Такое положение вещей не могло бы сложится, если бы антироссийские настроения в Финляндии не поощрялись бы с самого верха. При этом российские дипломаты констатируют, что несмотря на такой курс властей этой страны, в Финляндии все еще много людей, выступающих за нормализацию отношений с РФ, уважительно относящихся к ее истории и культуре.
Сжигая классиков
Украина давно превратилась в законодательницу мод в разного рода проявлениях пещерной русофобии. Феномен этот изучен вдоль и поперек, благо соответствующих проявлений прибавляется буквально ежедневно.
После очередной такой выходки кажется, что в своей зоологической ненависти ко всему русскому украинские националисты достигли наконец дна, однако каждый раз снизу кто-то стучится. На этот раз пробивать дно вызвался Алексей Гончаренко* - депутат Верховной Рады и отпетый ненавистник России.
Под эгидой его "образовательного" "Гончаренко-центра" в Одессе школьники и их преподаватели сожгли портреты Пушкина, Толстого и Достоевского. Соответствующее видео парламентарий опубликовал в соцсетях, однако затем удалил. Тем не менее, ролик при желании можно найти в интернете.
На кадрах несколько подростков и взрослых, одетых в футболки с символикой "Гончаренко-центра" собирают костер, после чего сжигают в нем портреты классиков. После этого они позируют на камеру и показывают большой палец.
© Скриншот видео
© Скриншот видео
Пишут, что данное видео было специально снято ко Дню учителя, что добавляет к этой истории еще больше цинизма.
Нацисты из Прибалтики
Пальму первенства в антироссийской борьбе у киевского режима активно пытаются перехватить режимы прибалтийских государств. Русофобия там давно перестала быть уделом радикалов, ею не гнушаются и мнящие себя респектабельными политики самого высокого уровня.
Перенимают у украинских неонацистов не только общую эстетику и градус истерии, но и лексику.
Один из последних наглядных примеров – визит в конце августа в столицу Украины премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните. На мероприятии в честь дня независимости в присутствии Зеленского, под его одобрительную улыбку, она назвала россиян ругательным словом, которое нынче в ходу в украинских СМИ.
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Реакция на это официального представителя МИД РФ Марии Захаровой была лаконичной: "Нацисты".
Еще один эпизод, на этот раз скорее трагикомичный. Несколько дней назад в Литву прибыл поезд РЖД, следующий из Москвы в Калининград. Местные пограничники изрядно разозлились, когда обнаружили на вагонах надписи ZOVи "Вилюнус (орфография сохранена – ред.) – город России". Обе надписи были нанесены неизвестными черным баллончиком.
Вспыхнул скандал. Литовцы пригрозили, что не пропустят вагоны с этими надписями дальше и отцепят их, после чего крамольные слова пришлось стирать. Только после этого состав отправился дальше.
Дошло до того, что официальные лица прибалтийских республик, по сути, призывают к физическим расправам над теми, кто так или иначе имеет отношение к РФ или имеет его в глазах этих самых чиновников.
В феврале этого года генпрокурор Латвии Юрис Стуканс заявил, что в случае начала войны политика Татьяну Жданок можно было бы "поставить к стенке и быстро казнить". Это при том, что Жданок является не только гражданкой Латвии, но и депутатом Европарламента.
Государственная идеология
Польша – еще один европейский форпост оголтелой русофобии. Надо отдать польским властям должное, они своих взглядов не скрывают и называют вещи своими именами.
"Так стало, уважаемые господа, что в контексте того страшного события, которым является война на Украине, Польша устанавливает здесь стандарты определенного рода. То, что ранее называлось русофобией, сегодня уже является мейнстримом", - заявил ранее премьер Матеуш Моравецкий.
© president.gov.uaМатеуш Моравецкий
Матеуш Моравецкий
© president.gov.ua
Матеуш Моравецкий
Тот же Моравецкий в очередном своем антироссийском приступе призвал полностью уничтожить идеологию Русского мира, сравнив его с опухолью, которая будто бы представляет смертельную угрозу всей Европе.
Неудивительно, что после таких речей, которые произносятся на самом верху, происходят случаи, подобные тому, что произошло в Варшаве 9 мая два года назад. Тогда толпа поляков и украинцев облила посла РФ Сергея Андреева красной краской, когда он собирался возложить венок на кладбище советских воинов.
© РИА Новости . Алексей Бухчин / Перейти в фотобанкПосла России в Польше облили красной краской на кладбище советских воинов
Посла России в Польше облили красной краской на кладбище советских воинов - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости . Алексей Бухчин
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Посла России в Польше облили красной краской на кладбище советских воинов
"Снос памятников героям Второй мировой, осквернение могил, а теперь и срыв церемонии возложения цветов в святой для каждого порядочного человека день доказывают и без того очевидное — на Западе задан курс на реинкарнацию фашизма", - подчеркнула Мария Захарова.
Все эти примеры показывают, что русофобские настроения сегодня глубоко проникли в сознание политических элит европейских стран. Данные установки спускаются вниз и становятся благодатной почвой для роста антироссийских взглядов у рядового европейского обывателя.
Нельзя сказать, что антирусская истерия захватила всех жителей Европы без исключения. В различных странах хватает политических и общественных организаций, которые выступают за конструктив в отношениях с РФ, против безоглядной охоты на ведьм, под которыми понимаются русскоязычные граждане, либо же русская культура.
*Включен в список террористов и экстремистов
Подробнее о том, как Финляндия фактически утратила независимость и стала враждебной России северной периферией НАТО - в материале издания Украина.ру Йохан Бекман: Пока новый Геббельс из Финляндии блефует, Запад готовит другую войну против России
 
ЭксклюзивРусофобияУкраинаРоссияФинляндияПольшаМатеуш МоравецкийМария ЗахароваЛитваЛатвия
 
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