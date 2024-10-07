"Если бы это случилось в Канаде, нас бы не было в живых": герой России Липовой о европейцах в РФ - 07.10.2024 Украина.ру
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"Если бы это случилось в Канаде, нас бы не было в живых": герой России Липовой о европейцах в РФ
"Если бы это случилось в Канаде, нас бы не было в живых": герой России Липовой о европейцах в РФ - 07.10.2024 Украина.ру
"Если бы это случилось в Канаде, нас бы не было в живых": герой России Липовой о европейцах в РФ
Почему ранее желанная Европа становится все менее привлекательной не только для этнических русских, но и для всех других? Герой России, председатель президиума... Украина.ру, 07.10.2024
2024-10-07T14:18
2024-10-07T14:18
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Почему ранее желанная Европа становится все менее привлекательной не только для этнических русских, но и для всех других? Герой России, председатель президиума организации "Офицеры России" генерал-майор Сергей Липовой в интервью мультимедийному изданию Украина.ру рассказал о том, как западный рай стал для людей адом. Неудивительно, ведь к русским на Западе относятся как к людям второго сорта. И взрослые, и дети становятся марионетками в руках "богов" Евросоюза, которые выполняют чужую волю, заявил он. Кроме того, Сергей Липовой рассказал о главных моментах, связанных с интеграцией, и разъяснил некоторые нюансы данного процесса:00:44 – Почему иностранцы хотят жить в России? 07:40 – об условиях для пенсионеров;09:42 – о политических эмигрантах; 11:35 – о главных вопросах в процессе интеграции иностранцев; 14:27 – военное противостояние и бизнес в России; 18:45 – о фильтрации приезжих иностранцев. *во время интервью упоминается запрещённая в России международная организация "Исламское государство" (ИГ), признанная террористической
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видео, россия, германия, канада, ес, офицеры россии, мигранты, трудовые мигранты, миграция, миграционная служба, эмигранты, сво, русофобия, прибалтика, видео
Видео, Россия, Германия, Канада, ЕС, ОФИЦЕРЫ РОССИИ, мигранты, трудовые мигранты, миграция, миграционная служба, эмигранты, СВО, Русофобия, Прибалтика

"Если бы это случилось в Канаде, нас бы не было в живых": герой России Липовой о европейцах в РФ

14:18 07.10.2024
 
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Почему ранее желанная Европа становится все менее привлекательной не только для этнических русских, но и для всех других? Герой России, председатель президиума организации "Офицеры России" генерал-майор Сергей Липовой в интервью мультимедийному изданию Украина.ру рассказал о том, как западный рай стал для людей адом. Неудивительно, ведь к русским на Западе относятся как к людям второго сорта. И взрослые, и дети становятся марионетками в руках "богов" Евросоюза, которые выполняют чужую волю, заявил он.
Кроме того, Сергей Липовой рассказал о главных моментах, связанных с интеграцией, и разъяснил некоторые нюансы данного процесса:
00:44 – Почему иностранцы хотят жить в России?
07:40 – об условиях для пенсионеров;
09:42 – о политических эмигрантах;
11:35 – о главных вопросах в процессе интеграции иностранцев;
14:27 – военное противостояние и бизнес в России;
18:45 – о фильтрации приезжих иностранцев.
*во время интервью упоминается запрещённая в России международная организация "Исламское государство" (ИГ), признанная террористической
 
ВидеоРоссияГерманияКанадаЕСОФИЦЕРЫ РОССИИмигрантытрудовые мигрантымиграциямиграционная службаэмигрантыСВОРусофобияПрибалтика
 
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