https://ukraina.ru/20241007/1057934084.html

"Если бы это случилось в Канаде, нас бы не было в живых": герой России Липовой о европейцах в РФ

"Если бы это случилось в Канаде, нас бы не было в живых": герой России Липовой о европейцах в РФ - 07.10.2024 Украина.ру

"Если бы это случилось в Канаде, нас бы не было в живых": герой России Липовой о европейцах в РФ

Почему ранее желанная Европа становится все менее привлекательной не только для этнических русских, но и для всех других? Герой России, председатель президиума... Украина.ру, 07.10.2024

2024-10-07T14:18

2024-10-07T14:18

2024-10-07T14:18

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миграционная служба

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Почему ранее желанная Европа становится все менее привлекательной не только для этнических русских, но и для всех других? Герой России, председатель президиума организации "Офицеры России" генерал-майор Сергей Липовой в интервью мультимедийному изданию Украина.ру рассказал о том, как западный рай стал для людей адом. Неудивительно, ведь к русским на Западе относятся как к людям второго сорта. И взрослые, и дети становятся марионетками в руках "богов" Евросоюза, которые выполняют чужую волю, заявил он. Кроме того, Сергей Липовой рассказал о главных моментах, связанных с интеграцией, и разъяснил некоторые нюансы данного процесса:00:44 – Почему иностранцы хотят жить в России? 07:40 – об условиях для пенсионеров;09:42 – о политических эмигрантах; 11:35 – о главных вопросах в процессе интеграции иностранцев; 14:27 – военное противостояние и бизнес в России; 18:45 – о фильтрации приезжих иностранцев. *во время интервью упоминается запрещённая в России международная организация "Исламское государство" (ИГ), признанная террористической

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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