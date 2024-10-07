https://ukraina.ru/20241007/1057933922.html

Украинские хакеры похвастались, что "выключили" российское телевидение, но свои имена не назвали

Украинские хакеры похвастались, что "выключили" российское телевидение, но свои имена не назвали - 07.10.2024 Украина.ру

Украинские хакеры похвастались, что "выключили" российское телевидение, но свои имена не назвали

Телеграм-канал "Бабель" сообщил, что российские телеканалы атаковали украинские хакеры, пожелавшие остаться неизвестными

2024-10-07T14:24

2024-10-07T14:24

2024-10-07T14:24

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В ночь на понедельник, 7 октября, онлайн-сервисы ВГТРК подверглись беспрецедентной хакерской атаке. Пользователи столкнулись с перебоями в вещании телеканалов ВГТРК, а также радио "Маяк" и "Вести FM"."Однако существенный урон работе медиахолдинга нанесен не был. Несмотря на попытки прервать вещание федеральных телеканалов, радиостанций холдинга, все работает в штатном режиме, существенной угрозы нет", - заверили в холдинге, отметив, что специалисты ведут работу над устранением последствий вредоносного вмешательства.Комментируя ситуацию, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметила, что коллективный Запад, который так любит кричать про свободу слова, должен был бы отреагировать на произошедшее, но "потирает руки", так как "российские СМИ для них давно для них стали объектом настоящего нападения".*sudo rm -rf - команда для удаления древа каталогов в Linux от имени суперпользователя root Подробнее об атаках и наказаниях за них - в материале Гражданин Украины отправился в колонию за хакерские атаки на российские ресурсы на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241007/1057932931.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, запад, россия, мария захарова, украина.ру, хакер, телевидение