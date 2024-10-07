Украинские хакеры похвастались, что "выключили" российское телевидение, но свои имена не назвали
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Телеграм-канал "Бабель" сообщил, что российские телеканалы атаковали украинские хакеры, пожелавшие остаться неизвестными
"Работники этих медиакомпаний жалуются, что вся информация на серверах вместе с резервными копиями уничтожена, а онлайн-вещание и внутренние сервисы не работают. Ответственность за кибератаку взяла на себя анонимная проукраинская хакерская группировка Sudo rm-RF*", - говорится в публикации канала.
В ночь на понедельник, 7 октября, онлайн-сервисы ВГТРК подверглись беспрецедентной хакерской атаке. Пользователи столкнулись с перебоями в вещании телеканалов ВГТРК, а также радио "Маяк" и "Вести FM".
"Однако существенный урон работе медиахолдинга нанесен не был. Несмотря на попытки прервать вещание федеральных телеканалов, радиостанций холдинга, все работает в штатном режиме, существенной угрозы нет", - заверили в холдинге, отметив, что специалисты ведут работу над устранением последствий вредоносного вмешательства.
Комментируя ситуацию, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметила, что коллективный Запад, который так любит кричать про свободу слова, должен был бы отреагировать на произошедшее, но "потирает руки", так как "российские СМИ для них давно для них стали объектом настоящего нападения".
13:56"Потирают руки": Захарова прокомментировала хакерскую атаку на ВГТРККоллективный Запад, который очень любит "впрягаться" за права журналистов и свободу слова, включая Госдепартамент, Даунинг-стрит, ОБСЕ и Совет Европы, должны были отреагировать на хакерскую атаку на ВГТРК. Однако этого не произошло и не произойдет. Такое заявление 7 октября сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
*sudo rm -rf - команда для удаления древа каталогов в Linux от имени суперпользователя root
Подробнее об атаках и наказаниях за них - в материале Гражданин Украины отправился в колонию за хакерские атаки на российские ресурсы на сайте Украина.ру.