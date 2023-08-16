Гражданин Украины отправился в колонию за хакерские атаки на российские ресурсы - 16.08.2023 Украина.ру
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Гражданин Украины отправился в колонию за хакерские атаки на российские ресурсы
Гражданин Украины отправился в колонию за хакерские атаки на российские ресурсы - 16.08.2023 Украина.ру
Гражданин Украины отправился в колонию за хакерские атаки на российские ресурсы
За организацию хакерских атак на российские ресурсы гражданина Украины Романа Носачева в России приговорили к двум годам колонии-поселения и штрафу в 600 тыс. рублей. Об этом 16 августа сообщила пресс-служба УФСБ РФ по Ростовской области
2023-08-16T13:32
2023-08-16T13:32
новости
украинцы
хакеры
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россия
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"Установлено, что, проживая в городе Харцызск Донецкой области, фигурант осуществлял компьютерные атаки на российские интернет-ресурсы, а также распространял инструкцию по проведению DDoS-атак со ссылками на вредоносное программное обеспечение", - отмечается в сообщении.Уголовное дело было возбуждено по статье "Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации". Приговор суда вступил в законную силу.В июне глава компании Kaspersky Lab Евгений Касперский прокомментировал ситуацию с кибератаками на РФ. Он сказал, что увеличилось количество атак на больше компании и объекты инфраструктуры. В зарубежных странах создаются кибербанды, которые работают достаточно профессионально, добавил Касперский.
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новости, украинцы, хакеры, суд, россия
Новости, украинцы, хакеры, Суд, Россия

Гражданин Украины отправился в колонию за хакерские атаки на российские ресурсы

13:32 16.08.2023
 
© Фото : CC0, Pixabay
- РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
За организацию хакерских атак на российские ресурсы гражданина Украины Романа Носачева в России приговорили к двум годам колонии-поселения и штрафу в 600 тыс. рублей. Об этом 16 августа сообщила пресс-служба УФСБ РФ по Ростовской области
"Установлено, что, проживая в городе Харцызск Донецкой области, фигурант осуществлял компьютерные атаки на российские интернет-ресурсы, а также распространял инструкцию по проведению DDoS-атак со ссылками на вредоносное программное обеспечение", - отмечается в сообщении.
Уголовное дело было возбуждено по статье "Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации". Приговор суда вступил в законную силу.
В июне глава компании Kaspersky Lab Евгений Касперский прокомментировал ситуацию с кибератаками на РФ. Он сказал, что увеличилось количество атак на больше компании и объекты инфраструктуры. В зарубежных странах создаются кибербанды, которые работают достаточно профессионально, добавил Касперский.
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
8 июня, 08:28
Рассылка программ слежения под видом документов: хакеры пытаются шпионить за компаниями ОПК РоссииИностранные хакеры пытаются шпионить за российскими компаниями, связанными с оборонно-промышленным комплексом и критической инфраструктурой. Об этом агентству РИА Новости 8 июня рассказали специалисты компании Bi.Zone
 
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