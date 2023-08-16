https://ukraina.ru/20230816/1048724398.html

Гражданин Украины отправился в колонию за хакерские атаки на российские ресурсы

Гражданин Украины отправился в колонию за хакерские атаки на российские ресурсы - 16.08.2023 Украина.ру

Гражданин Украины отправился в колонию за хакерские атаки на российские ресурсы

За организацию хакерских атак на российские ресурсы гражданина Украины Романа Носачева в России приговорили к двум годам колонии-поселения и штрафу в 600 тыс. рублей. Об этом 16 августа сообщила пресс-служба УФСБ РФ по Ростовской области

2023-08-16T13:32

2023-08-16T13:32

2023-08-16T13:32

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"Установлено, что, проживая в городе Харцызск Донецкой области, фигурант осуществлял компьютерные атаки на российские интернет-ресурсы, а также распространял инструкцию по проведению DDoS-атак со ссылками на вредоносное программное обеспечение", - отмечается в сообщении.Уголовное дело было возбуждено по статье "Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации". Приговор суда вступил в законную силу.В июне глава компании Kaspersky Lab Евгений Касперский прокомментировал ситуацию с кибератаками на РФ. Он сказал, что увеличилось количество атак на больше компании и объекты инфраструктуры. В зарубежных странах создаются кибербанды, которые работают достаточно профессионально, добавил Касперский.

https://ukraina.ru/20230608/1047014075.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украинцы, хакеры, суд, россия