https://ukraina.ru/20230816/1048724398.html
Гражданин Украины отправился в колонию за хакерские атаки на российские ресурсы
Гражданин Украины отправился в колонию за хакерские атаки на российские ресурсы - 16.08.2023 Украина.ру
Гражданин Украины отправился в колонию за хакерские атаки на российские ресурсы
За организацию хакерских атак на российские ресурсы гражданина Украины Романа Носачева в России приговорили к двум годам колонии-поселения и штрафу в 600 тыс. рублей. Об этом 16 августа сообщила пресс-служба УФСБ РФ по Ростовской области
2023-08-16T13:32
2023-08-16T13:32
2023-08-16T13:32
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"Установлено, что, проживая в городе Харцызск Донецкой области, фигурант осуществлял компьютерные атаки на российские интернет-ресурсы, а также распространял инструкцию по проведению DDoS-атак со ссылками на вредоносное программное обеспечение", - отмечается в сообщении.Уголовное дело было возбуждено по статье "Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации". Приговор суда вступил в законную силу.В июне глава компании Kaspersky Lab Евгений Касперский прокомментировал ситуацию с кибератаками на РФ. Он сказал, что увеличилось количество атак на больше компании и объекты инфраструктуры. В зарубежных странах создаются кибербанды, которые работают достаточно профессионально, добавил Касперский.
https://ukraina.ru/20230608/1047014075.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украинцы, хакеры, суд, россия
Новости, украинцы, хакеры, Суд, Россия
Гражданин Украины отправился в колонию за хакерские атаки на российские ресурсы
За организацию хакерских атак на российские ресурсы гражданина Украины Романа Носачева в России приговорили к двум годам колонии-поселения и штрафу в 600 тыс. рублей. Об этом 16 августа сообщила пресс-служба УФСБ РФ по Ростовской области
"Установлено, что, проживая в городе Харцызск Донецкой области, фигурант осуществлял компьютерные атаки на российские интернет-ресурсы, а также распространял инструкцию по проведению DDoS-атак со ссылками на вредоносное программное обеспечение", - отмечается в сообщении.
Уголовное дело было возбуждено по статье "Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации". Приговор суда вступил в законную силу.
В июне глава компании Kaspersky Lab Евгений Касперский прокомментировал ситуацию с кибератаками на РФ. Он сказал, что увеличилось количество атак на больше компании и объекты инфраструктуры. В зарубежных странах создаются кибербанды, которые работают достаточно профессионально, добавил Касперский.