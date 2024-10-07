"Потирают руки": Захарова прокомментировала хакерскую атаку на ВГТРК - 07.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241007/1057932931.html
"Потирают руки": Захарова прокомментировала хакерскую атаку на ВГТРК
"Потирают руки": Захарова прокомментировала хакерскую атаку на ВГТРК - 07.10.2024 Украина.ру
"Потирают руки": Захарова прокомментировала хакерскую атаку на ВГТРК
Коллективный Запад, который очень любит "впрягаться" за права журналистов и свободу слова, включая Госдепартамент, Даунинг-стрит, ОБСЕ и Совет Европы, должны были отреагировать на хакерскую атаку на ВГТРК. Однако этого не произошло и не произойдет. Такое заявление 7 октября сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2024-10-07T13:56
2024-10-07T13:56
новости
запад
россия
москва
мария захарова
обсе
совет европы
украина.ру
журналисты
сми
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/07/1057932100_0:0:1309:737_1920x0_80_0_0_4e54e7fd459ce70dcf290d797aeff8b7.png
Захарова добавила, что Москва не будет копировать эту преступную деятельность, и пообещала, что про инцидент с ВГТРК будет заявлено на всех международных площадках.В ночь на понедельник, 7 октября, онлайн-сервисы ВГТРК подверглись беспрецедентной хакерской атаке. Пользователи столкнулись с перебоями в вещании телеканалов ВГТРК, а также радио "Маяк" и "Вести FM"."Однако существенный урон работе медиахолдинга нанесен не был. Несмотря на попытки прервать вещание федеральных телеканалов, радиостанций холдинга, все работает в штатном режиме, существенной угрозы нет", - заверили в холдинге, отметив, что специалисты ведут работу над устранением последствий вредоносного вмешательства.Подробнее об атаках и наказаниях за них - в материале Гражданин Украины отправился в колонию за хакерские атаки на российские ресурсы на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241007/1057926865.html
запад
россия
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/07/1057932100_0:0:989:741_1920x0_80_0_0_be687a0c61c4116aa4972a56580ad8f4.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, запад, россия, москва, мария захарова, обсе, совет европы, украина.ру, журналисты, сми
Новости, Запад, Россия, Москва, Мария Захарова, ОБСЕ, Совет Европы, Украина.ру, журналисты, СМИ

"Потирают руки": Захарова прокомментировала хакерскую атаку на ВГТРК

13:56 07.10.2024
 
© Скриншот сайта ВГТРК
© Скриншот сайта ВГТРК
Читать в
Коллективный Запад, который очень любит "впрягаться" за права журналистов и свободу слова, включая Госдепартамент, Даунинг-стрит, ОБСЕ и Совет Европы, должны были отреагировать на хакерскую атаку на ВГТРК. Однако этого не произошло и не произойдет. Такое заявление 7 октября сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"Вот все они должны были выступить с коллективным обращением относительно того, как недопустимо, как противоречат логике, здравому смыслу и всему международному праву подобные атаки. Но как мы прекрасно понимаем, делать они этого не будут. Потому что они сидят и потирают руки, российские СМИ для них давно для них стали объектом настоящего нападения. Мы знаем это, мы противодействуем им. Тогда, когда необходимо, принимаем ответные меры". - сказала она.
Захарова добавила, что Москва не будет копировать эту преступную деятельность, и пообещала, что про инцидент с ВГТРК будет заявлено на всех международных площадках.
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
11:44
Хакеры атаковали онлайн-сервисы ВГТРКОнлайн-сервисы ВГТРК в ночь на 7 октября подверглись беспрецедентной хакерской атаке, сообщили в пресс-службе холдинга
В ночь на понедельник, 7 октября, онлайн-сервисы ВГТРК подверглись беспрецедентной хакерской атаке. Пользователи столкнулись с перебоями в вещании телеканалов ВГТРК, а также радио "Маяк" и "Вести FM".
"Однако существенный урон работе медиахолдинга нанесен не был. Несмотря на попытки прервать вещание федеральных телеканалов, радиостанций холдинга, все работает в штатном режиме, существенной угрозы нет", - заверили в холдинге, отметив, что специалисты ведут работу над устранением последствий вредоносного вмешательства.
Подробнее об атаках и наказаниях за них - в материале Гражданин Украины отправился в колонию за хакерские атаки на российские ресурсы на сайте Украина.ру.
 
НовостиЗападРоссияМоскваМария ЗахароваОБСЕСовет ЕвропыУкраина.ружурналистыСМИ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:56"Потирают руки": Захарова прокомментировала хакерскую атаку на ВГТРК
13:46Сотрудникам Рады запретили общаться через Telegram
13:45Американский пенсионер получил в РФ срок за наемничество
13:19Мария Бутина: Мультикультурная Россия ждет новых Лефортов
13:00Иприт и химоружие в Судже, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 7 октября
12:56Лавров объяснил, каким должно быть решение по Украине
12:20Жители Белгородской области получат рекордные выплаты за контракт с Минобороны - Гладков
12:19Украина готовит провокацию с химоружием, в которой обвинит Россию - Кириллов
12:09Украина в цифрах и фактах. Здравствуй, новый афроукраинец! Кем планирует заселить Украину её власть
12:01Они - не рабы? Украинские эксперты заподозрили свое государство в антигуманном отношении к народу
11:47Иностранные СМИ описали тактику российской армии при освобождении Нью-Йорка
11:46Шпрехенфюреры закончились, не начавшись: в бюджете Ивано-Франковска не хватило на них денег
11:45Спустя месяц: Deepstate признал, что донецкая Красногоровка освобождена ВС РФ
11:44Хакеры атаковали онлайн-сервисы ВГТРК
11:01ТОП-5 цитат Владимира Путина
10:52Зять Фарион Особа ликвидирован в зоне СВО
10:40Боррель причислил антироссийские санкции к своим заслугам
10:36В львовском интернате скандал: воспитателя обвинили в побоях, директора - в насилии другого характера
10:32Как Россия сорвала нападение на Белгород и в какую мясорубку засунут новую группировку ВСУ - Самойлов
10:27Покинем НАТО ради мира: "Патриоты" Франции отреагировали на планы альянса о расширении
Лента новостейМолния