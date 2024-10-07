https://ukraina.ru/20241007/1057932931.html

"Потирают руки": Захарова прокомментировала хакерскую атаку на ВГТРК

"Потирают руки": Захарова прокомментировала хакерскую атаку на ВГТРК - 07.10.2024 Украина.ру

"Потирают руки": Захарова прокомментировала хакерскую атаку на ВГТРК

Коллективный Запад, который очень любит "впрягаться" за права журналистов и свободу слова, включая Госдепартамент, Даунинг-стрит, ОБСЕ и Совет Европы, должны были отреагировать на хакерскую атаку на ВГТРК. Однако этого не произошло и не произойдет. Такое заявление 7 октября сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2024-10-07T13:56

2024-10-07T13:56

2024-10-07T13:56

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Захарова добавила, что Москва не будет копировать эту преступную деятельность, и пообещала, что про инцидент с ВГТРК будет заявлено на всех международных площадках.В ночь на понедельник, 7 октября, онлайн-сервисы ВГТРК подверглись беспрецедентной хакерской атаке. Пользователи столкнулись с перебоями в вещании телеканалов ВГТРК, а также радио "Маяк" и "Вести FM"."Однако существенный урон работе медиахолдинга нанесен не был. Несмотря на попытки прервать вещание федеральных телеканалов, радиостанций холдинга, все работает в штатном режиме, существенной угрозы нет", - заверили в холдинге, отметив, что специалисты ведут работу над устранением последствий вредоносного вмешательства.Подробнее об атаках и наказаниях за них - в материале Гражданин Украины отправился в колонию за хакерские атаки на российские ресурсы на сайте Украина.ру.

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новости, запад, россия, москва, мария захарова, обсе, совет европы, украина.ру, журналисты, сми