"Потирают руки": Захарова прокомментировала хакерскую атаку на ВГТРК
© Скриншот сайта ВГТРК
© Скриншот сайта ВГТРК
Коллективный Запад, который очень любит "впрягаться" за права журналистов и свободу слова, включая Госдепартамент, Даунинг-стрит, ОБСЕ и Совет Европы, должны были отреагировать на хакерскую атаку на ВГТРК. Однако этого не произошло и не произойдет. Такое заявление 7 октября сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"Вот все они должны были выступить с коллективным обращением относительно того, как недопустимо, как противоречат логике, здравому смыслу и всему международному праву подобные атаки. Но как мы прекрасно понимаем, делать они этого не будут. Потому что они сидят и потирают руки, российские СМИ для них давно для них стали объектом настоящего нападения. Мы знаем это, мы противодействуем им. Тогда, когда необходимо, принимаем ответные меры". - сказала она.
Захарова добавила, что Москва не будет копировать эту преступную деятельность, и пообещала, что про инцидент с ВГТРК будет заявлено на всех международных площадках.
В ночь на понедельник, 7 октября, онлайн-сервисы ВГТРК подверглись беспрецедентной хакерской атаке. Пользователи столкнулись с перебоями в вещании телеканалов ВГТРК, а также радио "Маяк" и "Вести FM".
"Однако существенный урон работе медиахолдинга нанесен не был. Несмотря на попытки прервать вещание федеральных телеканалов, радиостанций холдинга, все работает в штатном режиме, существенной угрозы нет", - заверили в холдинге, отметив, что специалисты ведут работу над устранением последствий вредоносного вмешательства.
Подробнее об атаках и наказаниях за них - в материале Гражданин Украины отправился в колонию за хакерские атаки на российские ресурсы на сайте Украина.ру.