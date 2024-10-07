https://ukraina.ru/20241007/1057918792.html

Самые громкие скандалы прошедшей недели. Экс главкома Залужного пытался убить офис президента Украины?

Самые громкие скандалы прошедшей недели. Экс главкома Залужного пытался убить офис президента Украины? - 07.10.2024 Украина.ру

Самые громкие скандалы прошедшей недели. Экс главкома Залужного пытался убить офис президента Украины?

Кто же хотел устранить генерала Залужного весной прошлого года? На Украине начинается новый грандиозный скандал, начало которому положило интервью генерала Сергея Кривоноса.

2024-10-07T06:15

2024-10-07T06:15

2024-10-07T06:19

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Напрямую он Зеленского или офис президента пока не обвиняет, но такой вывод легко напрашивается после откровений украинского генерала.Новая история про бывшего "отамана Залужного" - безусловный лидер в рейтинге скандалов Украины, которая всегда "вражае", то есть потрясает.Казалось бы, что еще может произойти такого удивительного? Но каждую неделю происходит что-то, что позволяет сказать: "украинцы, вы невероятные"."Дырка в теле"Залужный, по рассказам генерала Сергея Кривоноса, получил "дырку в теле" прошлой весной, на Запорожском направлении, после звонка из офиса президента.Через полторы минуты после того, как он поднял трубку, "прилетел управляемый снаряд". Местонахождение Залужного выявили по радиосигналу.Ещё интереснее будет, когда выяснится, что и пеленговали, и отправляли снаряд в направлении Залужного свои."На 15 сантиметров выше - и не было бы Залужного", - сообщает Кривонос.Кривонос - представитель оппозиции, связан с Петром Порошенко, поэтому легко можно сделать вывод: это начало политической борьбы. Полетел один из "пробных шаров".И вместе с тем становится понятно, что история про ранение Залужного весной 2023 года, о котором "Украина.Ру" тогда же и написала, - совсем не фейк, а самая что ни есть правда.Конечно, рассказ генерала Кривоноса про загадочный "звонок из офиса" прозвучал неспроста. Намёк всем понятен.Залужного именно тогда начали раскручивать внешние силы. Во всех городах Украины появились граффити "отаман Залужный".Опросы 2023 года показывали, что Залужный в первом туре на выборах президента Украины в 2024 году получил бы 42 процента, Зеленский - 23 процента голосов.Зеленский ненавидит тех, кто популярнее, чем он. А здесь - прямой конкурент. Можно сказать, враг.Ну а военный "гений Залужного" сильно преувеличен. Он - просто раскрученная пиар фигура. Так что России не было никакого смысла выслеживать и убирать Залужного.Тем более, что руководят всеми военными действиями Украины штабы НАТО. Потеря генерала вообще не изменила бы ландшафт на поле боя.Так зачем этот вброс?Явно начинается новая политическая кампания.Уже Марьяна Безуглая пытается посмеиваться над Залужным и его ранением.Уже сам Залужный из Лондона раскритиковал мобилизацию молодых украинцев "от 18 до 25". Сейчас начнёт заново набирать политический вес.Но всё-таки интересно, что же это был за загадочный звонок из офиса президента?"Близка как никогда"А время удивительных историй продолжается.Деятели "Поля чудес" - новая глава ЕС Урсула фон дер Ляйен и новый глава НАТО Рютте - в очередной раз побывали в Киеве и в двадцать пятый раз пообещали принять Украину в эти организации.И на Украине верят!Украина к ЕС уже "близка как никогда", сказала Урсула.То же самое сказал про Украину и НАТО Рютте.Раньше они предлагали какие-то планы, ставили условия, рисовали "дорожные карты". Теперь смотрят: и так годится!Главное - улыбаться, хлопать Зеленского и Умерова по плечу, фотографироваться и обещать вступление "вот-вот".Работает.Рютте заставил Зеленского кричать?! Или плакать от счастья?Новостные агентства Запада написали, что Зеленский "сорвался на крик", когда разговаривал с новым руководителем НАТО.Дескать, как это так, ваши старые F 16 до сих пор не находятся на аэродромах Украины (где их успешно бомбят)?!Или что там ещё ждут из чудо оружия Запада на Украине?Зеленский якобы требовал "дальнобойное". И чуть ли не кричал на старого дружбана Рютте.Но на самом деле, судя по улыбчивому выражению лица Зеленского на совместных фото, он испытал облегчение от встречи.Все счастливы. И Ермак, и Умеров, и Зеленский, который чуть не плачет от счастья.Наверняка, и заплакал там, на личной встрече. Папулечка из НАТО приехал!Рютте - не чужой человек для Зеленского. Только на Украину за время СВО он приезжает в пятый раз.Рютте против КалласКрупный менеджер глобалистов. В Нидерландах, правда, на выборах его партию прокатили, и Рютте сам тогда заплакал прямо под камеры.Но плакал Рютте недолго. Занял пост генсека НАТО.А обошёл он в конкурсе на это место молодую, но очень пробивную выскочку из Эстонии, Каю Каллас.Кая Каллас - глава НАТО? Ни дня не работавшая нигде, кроме как в партии своего папы, Сийма Калласа (депутатом), а потом прыгнувшая прямиком в кресло премьера Эстонии.Но в итоге Кая удовлетворилась местом "министра иностранных дел" Евросоюза. Длинные же руки оказались у папы Калласа.А НАТО возглавил Рютте, опытный политик. Поскольку он наёмный менеджер, доказавший свою многолетнюю лояльность курсу "глобалистской партии", никаких самостоятельных решений от него ждать не приходится. Так же как и от Каи Каллас.Но всё-таки Рютте на посту главы НАТО - это не так смешно, как Кая."Добавляет мотивации"А Зеленский после встречи с Рютте отправился в Сумы и сообщил, что "будем давить на Россию, как никогда".И сказал, что "Курская операция добавляет мотивации партнёрам".Вот в чём дело. Рютте рад, что Украина напала на Курскую область?"Все в Европе погибнут"А вот что говорят о планах Зеленского на Западе.Чей Боуз, известный ирландский бизнесмен и журналист, даёт такую короткую и ёмкую интерпретацию "плана перемоги" Зеленского:"Мой план прост. Мы победим. Но все в Европе погибнут."Трамп: "А если они выиграют?"Кстати, интересно: Зеленский сказал при встрече с Трампом, что хочет "справедливый мир", а Трамп сказал, что будет "справедливая сделка".Разница в этих словах есть, и очень большая. "Сделка" предполагает договор и ответственность за его выполнение.Трамп неоднократно говорил (одно из его любимых выражений) - "плохая сделка лучше, чем никакой".И неоднократно указывал, что Украине надо было гораздо раньше садиться за стол переговоров. Но "Байден и Харрис" не позволили.А что такое справедливый мир? Это нечто туманное. Зеленский и сам ничего не может определенного сказать. "Будем давить".Что же говорит Трамп?"Этот Зеленский - величайший продавец на всём белом свете, увозит по 100 миллиардов долларов. Но мы увязнем в этой войне, если я не стану президентом. А я всё порешаю, обо всём договорюсь. Я нас вытащу!"Байден говорит: "мы не уйдём, пока не победим". Да? А если ОНИ победят, тогда что? Кстати, именно это и случится, ведь они умеют воевать. Они победили Гитлера, победили Наполеона. Воевать - это их ремесло. "Такой же прогноз - и на Украине.Украина проиграла. Ею управляют "вульгарные дилетанты"Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович* продолжает резать правду в глаза.Офис президента и советники Зеленского - "вульгарные дилетанты", говорит Арестович.Также: "Пора признать, что на поле боя Украина проиграла. Россия приняла за это время шесть стратегических решений. Украина - ни одного.""Противник понимает, за что воюет. Они воюют за великую Россию. Украинский солдат не понимает, за что он воюет. За границы 1991 года? Это нереальная цель.У армии нет мотивации. Армия сегодня деморализована.""Поскольку Украина оказалась неспособна решить ни одну задачу: ни военную, ни экономическую, ни демографическую, необходима полная перезагрузка государства".Судя по всему, это произойдёт в любом случае. Арестович просто фиксирует очевидное: Украина пройдёт через полную перезагрузку государства, желают того её политические лидеры, или же нет., кто бы ни был во главе страны: Зеленский, Залужный или кто-то другой.О том, какие варианты развития событий на Украине возможны в нынешних условиях - в статье Павла Волкова "Что будет в финале? Три варианта развития специальной военной операции"*Признан в России экстремистом и террористом.

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, украина, россия, запад, валерий залужный, владимир зеленский, рютте, нато, ес, украина.ру