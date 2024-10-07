https://ukraina.ru/20241007/1057920426.html

Чагос отклеился. На руинах Британской колониальной империи очередное крушение

Чагос отклеился. На руинах Британской колониальной империи очередное крушение - 07.10.2024 Украина.ру

Чагос отклеился. На руинах Британской колониальной империи очередное крушение

Британское правительство вернуло Республике Маврикий суверенитет над стратегически важным архипелагом Чагос, который англичане беззастенчиво и беззаконно удерживали под контролем целых два века

2024-10-07T06:37

2024-10-07T06:37

2024-10-07T08:20

лондон

сша

великобритания

малек дудаков

оон

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0a/1056165799_0:177:2500:1583_1920x0_80_0_0_4fdc20bf22f7fc1986a5499313aebbf4.jpg

Вернули, конечно, не все, и не сразу – потому что британские джентльмены не могут не сжульничать во внешней политике.Атолл Диего-Гарсия, на котором находится военная база США и Великобритании, пока остается в аренде у Лондона, и на нем никаких перемен не произойдет. Однако потеря Чагоса все равно является вехой в истории крушения Британской колониальной империи – указывая на то, что этот процесс по-прежнему продолжается.Островное государство Маврикий расположено в теплых водах Индийского океана, между Мадагаскаром и Сейшельскими островами. Это места райской красоты – коралловые атоллы с лазурной водой, покрытые рощами кокосовой пальмы, которые привлекают сейчас туристов.Они были известны еще арабским мореплавателям – однако после того, как к райским островам прибыли европейцы, за них началась настоящая свальная драка.Поначалу к берегам архипелагов пристали португальцы, которых затем выбили более предприимчивые голландцы. Именно они дали главному острову в этих водах нынешнее название Маврикий – по латинизированной форме имени нидерландского принца Морица Оранского.Затем прекрасные атоллы отошли французам. Остров был отдан под управление Французской Ост-Индской компании, которая владела им до начала девятнадцатого века. Генерал-губернатор Шарль Декан устроил на Маврикии знаменитую каперскую (то есть, пиратскую) базу. Но во время Наполеоновских войн его в итоге захватили разгромившие соперников англичане.Все эти господа плыли в Индийский океан не ради уникальной флоры и фауны, которая сохранилась на побережье архипелагов. Напротив, местную фауну первым делом уничтожали.Удивительную нелетающую птицу дронта, которая обитала только в этих местах, просто съели, забивая дронтов палками.В результате от нее осталось только несколько пылящихся в музеях скелетов, а также упоминание на страницах книги "Алиса в стране чудес".Взамен колонизаторы везли на острова рабов – уже в начале правления англичан их было свыше пятидесяти тысяч. Причем в силу особого положения Маврикия, который издавна находился на пересечении основных торговых путей Индийского океана, европейские торговцы людьми привозили их буквально со всех сторон.На архипелаг завозили индусов, черных африканцев, африканских мусульман, живущих на Мадагаскаре малагасийцев, и даже китайцев. Причем они активно смешивались между собой, создавая новые креольские языки.Рабы в основном выращивали сахарный тростник, который рос на этих берегах особенно хорошо, а также собирали кокосовые орехи, чай и табак. Чуть позже они получили личную свободу, но прав это местному населению не добавило.Поэтому на архипелаге развивалось движение за независимость от Британской империи. В 1968 году Маврикий был объявлен независимой конституционной монархией в составе Содружества наций, которое являлось видоизмененной версией все той же империи, под руководством королевы Елизаветы. И местные жители боролись за статус республики вплоть до 1992 года.Но большой архипелаг Чагос Лондон отдавать категорически не хотел, выделив его из состава Маврикия. Местное население – потомки бывших рабов – были принудительно выселены в 1966 году. После чего англичане и американцы создали на острове Диего-Гарсия свою самую важную военную базу в Индийском океане, для обслуживания стратегических бомбардировщиков Boeing B-52 Stratofortress, которые могли атаковать отсюда цели в Африке, на Ближнем Востоке и на полуострове Индостан.Однако жители Маврикия в течение многих лет вели активную борьбу за возвращение Чагоса, которую поддерживали и в Советском Союзе, разоблачая неоколониальную политику англичан.В 2019 году Международный суд ООН обязал Великобританию вернуть архипелаг Чагос под суверенитет Маврикия, и за данное решение проголосовали 116 членов Государственной ассамблеи ООН. Против выступили всего шесть стран – Великобритания, США и их ближайшие сателлиты.Консерваторы держались за атоллы зубами. Но когда к власти пришли лейбористы, они возобновили переговорный процесс и довольно быстро договорились о возвращении островов Чагос. Хотя это привело к внутреннему политическому скандалу с обвинениями в коррупции, которые выдвинули против премьера Стармера."Решение Кира Стармера на второй месяц премьерства начать разбрасываться британскими владениями вызвало грандиозный скандал. Всё же Лондон владел островами Чагос с 1814 года. Под вопросом и судьба находящейся там американской базы – в свете того, что в будущем эти острова могут оказаться в сфере влияния Китая.Переполошилось антикитайское лобби в США. Оно боится, что Поднебесная воспользуется моментом, поставит под контроль Маврикий с островами Чагос и создаст свои военные объекты.Не обошлось и без коррупционной подоплёки. Близкий друг Стармера является главным лоббистом интересов Маврикия. Он заработал немалые деньги на том, чтобы протолкнуть идею о сдаче британских островов. Так что даже здесь проявляются типичное для Стармера кумовство", – написал об этом эксперт Малек Дудаков.Действительно, китайское присутствие в водах Индийского океана усиливается – хотя речь пока в основном идет о растущих экономических связях с местными странами.Но гораздо важнее то, что Лондону приходится постепенно возвращать награбленные когда-то земли, обнуляя этим остатки Британской империи.Так и Фолкленды аргентинцам вернут того и гляди.Подробнее о коррупции в правоохранительной системе Великобритании - в статье The Guardian: Скотланд-Ярд помогал отцу друга принцессы Дианы аль-Файеду-старшему скрывать домогательства.

лондон

сша

великобритания

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Сокуренко

лондон, сша, великобритания, малек дудаков, оон, эксклюзив