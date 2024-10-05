The Guardian: Скотланд-Ярд помогал отцу друга принцессы Дианы аль-Файеду-старшему скрывать домогательства - 05.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241005/1057908288.html
The Guardian: Скотланд-Ярд помогал отцу друга принцессы Дианы аль-Файеду-старшему скрывать домогательства
The Guardian: Скотланд-Ярд помогал отцу друга принцессы Дианы аль-Файеду-старшему скрывать домогательства - 05.10.2024 Украина.ру
The Guardian: Скотланд-Ярд помогал отцу друга принцессы Дианы аль-Файеду-старшему скрывать домогательства
Британская газета The Guardian обвинила Скотланд-Ярд в том, что он за взятки помогал скрывать домогательства египетского миллиардера Мохаммеда аль-Файеда, известного в мировой прессе в качестве несостоявшийся свекра принцессы Дианы
2024-10-05T14:59
2024-10-05T15:00
новости
the guardian
полиция
великобритания
взятка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101844/90/1018449092_0:216:2950:1875_1920x0_80_0_0_89a3bd5921e5edb3bb7ccae62cbfcfd8.jpg
По информации издания, некоторые из сотрудников ведомства помогали аль-Файеду преследовать подчиненных, которые обвиняли его в домогательствах.Взятки они получали в том числе товарами из принадлежащего аль-Файеду универмага Harrods, пишет издание.Мохаммед аль-Файед умер в августе 2023 года, почти ровно 26 лет спустя после роковой автомобильной аварии 31 августа 1997 года, в которой погибли его сын Доди и принцесса Диана. Аль-Файеду-старшему было 94 года.В прошлом он был одним из самых богатых людей Европы. Он владел люксовым лондонским универмагом Harrods, знаменитым парижским отелем Ritz и футбольным клубом— британским Fulham.Больше о тайнах британской монархии в материале Павла Котова Семейка Виндзоров. Британская монархия вырождается в реалити-шоу
великобритания
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101844/90/1018449092_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_af5b5e230e9804e8acaac912a7431fe2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, the guardian, полиция, великобритания, взятка
Новости, The Guardian, полиция, Великобритания, взятка

The Guardian: Скотланд-Ярд помогал отцу друга принцессы Дианы аль-Файеду-старшему скрывать домогательства

14:59 05.10.2024 (обновлено: 15:00 05.10.2024)
 
© РИА Новости . Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкСитуация на месте теракта у британского парламента
Ситуация на месте теракта у британского парламента - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости . Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Читать в
Британская газета The Guardian обвинила Скотланд-Ярд в том, что он за взятки помогал скрывать домогательства египетского миллиардера Мохаммеда аль-Файеда, известного в мировой прессе в качестве несостоявшийся свекра принцессы Дианы
По информации издания, некоторые из сотрудников ведомства помогали аль-Файеду преследовать подчиненных, которые обвиняли его в домогательствах.
Взятки они получали в том числе товарами из принадлежащего аль-Файеду универмага Harrods, пишет издание.
Мохаммед аль-Файед умер в августе 2023 года, почти ровно 26 лет спустя после роковой автомобильной аварии 31 августа 1997 года, в которой погибли его сын Доди и принцесса Диана. Аль-Файеду-старшему было 94 года.
В прошлом он был одним из самых богатых людей Европы. Он владел люксовым лондонским универмагом Harrods, знаменитым парижским отелем Ritz и футбольным клубом— британским Fulham.
Больше о тайнах британской монархии в материале Павла Котова Семейка Виндзоров. Британская монархия вырождается в реалити-шоу
 
НовостиThe GuardianполицияВеликобританиявзятка
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:32Почему США не могут остановить войну на Украине и погасить свой госдолг и чего ждать от Трампа - Ищенко
17:27Ни евро на войну! Французский политик призвал не выделять помощь коррумпированной Украине
17:10FT: Запад рассматривает для Украины германскую модель
16:19Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Желанное Второе в ДНР
16:01Пограничники задержали украинку с болторезом и плоскогубцами, проникшую в Россию через Эстонию
15:58Павел Попович: первый украинец в космосе
15:31Мила Йовович уволила домработницу за отказ говорить по-русски
15:14Офицер ВСУ, сбежавший из Угледара, предупредил, что Россия не собирается останавливаться
14:59The Guardian: Скотланд-Ярд помогал отцу друга принцессы Дианы аль-Файеду-старшему скрывать домогательства
13:55Напились и не прошли фейс-контроль. Экс-военный ВСУ раскрыл почему украинских бойцов не пустили в Польшу
13:25Иностранцы в Москве облили краской памятник защитникам Отечества
13:10Путин поздравил президента Таджикистана с днем рождения и обещал ему скорую встречу в Москве
13:00Спрятавшийся Зеленский, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 5 октября
12:50Американско-британская коалиция жестоко атаковала йеменских хуситов
12:19Астронавт из США назвала совместный с российскими космонавтами полет на МКС честью
11:57Столтенберг допустил, что Украину примут в НАТО в новых границах
11:40Российские десантники рассказали о массовом применении "выжигающих" дронов со стороны ВСУ
11:22Положительный тест на наркотики: зачем новый генсек НАТО приезжал в Киев – Гаспарян
11:15Следственный комитет предупредил петербуржцев о появлении "молодежных банд приезжих"
10:40В Уганде послу США грозят выдворением из страны из-за его вмешательства в дела республики
Лента новостейМолния