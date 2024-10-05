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The Guardian: Скотланд-Ярд помогал отцу друга принцессы Дианы аль-Файеду-старшему скрывать домогательства
The Guardian: Скотланд-Ярд помогал отцу друга принцессы Дианы аль-Файеду-старшему скрывать домогательства - 05.10.2024 Украина.ру
The Guardian: Скотланд-Ярд помогал отцу друга принцессы Дианы аль-Файеду-старшему скрывать домогательства
Британская газета The Guardian обвинила Скотланд-Ярд в том, что он за взятки помогал скрывать домогательства египетского миллиардера Мохаммеда аль-Файеда, известного в мировой прессе в качестве несостоявшийся свекра принцессы Дианы
2024-10-05T14:59
2024-10-05T14:59
2024-10-05T15:00
новости
the guardian
полиция
великобритания
взятка
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По информации издания, некоторые из сотрудников ведомства помогали аль-Файеду преследовать подчиненных, которые обвиняли его в домогательствах.Взятки они получали в том числе товарами из принадлежащего аль-Файеду универмага Harrods, пишет издание.Мохаммед аль-Файед умер в августе 2023 года, почти ровно 26 лет спустя после роковой автомобильной аварии 31 августа 1997 года, в которой погибли его сын Доди и принцесса Диана. Аль-Файеду-старшему было 94 года.В прошлом он был одним из самых богатых людей Европы. Он владел люксовым лондонским универмагом Harrods, знаменитым парижским отелем Ritz и футбольным клубом— британским Fulham.Больше о тайнах британской монархии в материале Павла Котова Семейка Виндзоров. Британская монархия вырождается в реалити-шоу
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новости, the guardian, полиция, великобритания, взятка
Новости, The Guardian, полиция, Великобритания, взятка
The Guardian: Скотланд-Ярд помогал отцу друга принцессы Дианы аль-Файеду-старшему скрывать домогательства
14:59 05.10.2024 (обновлено: 15:00 05.10.2024)
Британская газета The Guardian обвинила Скотланд-Ярд в том, что он за взятки помогал скрывать домогательства египетского миллиардера Мохаммеда аль-Файеда, известного в мировой прессе в качестве несостоявшийся свекра принцессы Дианы
По информации издания, некоторые из сотрудников ведомства помогали аль-Файеду преследовать подчиненных, которые обвиняли его в домогательствах.
Взятки они получали в том числе товарами из принадлежащего аль-Файеду универмага Harrods, пишет издание.
Мохаммед аль-Файед умер в августе 2023 года, почти ровно 26 лет спустя после роковой автомобильной аварии 31 августа 1997 года, в которой погибли его сын Доди и принцесса Диана. Аль-Файеду-старшему было 94 года.
В прошлом он был одним из самых богатых людей Европы. Он владел люксовым лондонским универмагом Harrods, знаменитым парижским отелем Ritz и футбольным клубом— британским Fulham.