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"Мы их давили и штурмовали": Зимовский сравнил Угледар и Курскую область

"Мы их давили и штурмовали": Зимовский сравнил Угледар и Курскую область - 06.10.2024 Украина.ру

"Мы их давили и штурмовали": Зимовский сравнил Угледар и Курскую область

Российская армия успешно уничтожает живую силу и технику ВСУ не только в Курской области. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский

2024-10-06T07:30

2024-10-06T07:30

2024-10-06T07:30

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угледар

курская область

россия

вооруженные силы украины

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минобороны рф

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По его мнению, часть оккупационного контингента украинской армии успеет ретироваться из Курской области – оттуда его "выдавливают" российские военные. В отдельных районах российского региона идёт добросовестное перемалывание 30-тысячной группировки ВСУ вместе с западной техникой, констатировал эксперт.По его мнению, при задаче окружения курской группировки ВСУ "крылья этого окружения" должны были сомкнуться где-то в районе Сум. Тогда российской армии следовало бы построить ещё и внешнее кольцо окружения, чтобы ВСУ со своей территории не пытались нанести деблокирующий удар для вывода своего контингента. Однако, отметил он, реализуется другой сценарий.Он также отметил большие потери ВСУ в Угледаре, где 72-я бригада ВСУ за два года восемь раз обновила свой состав. В живых за это время остались, по оценкам Зимовского, немногие из бойцов и командование.Полный текст интервью Александр Зимовский: Россия в Угледаре втоптала ВСУ в пыль и готова сразиться с новой 500-тысячной армией читайте на сайте Украина.руТем временем В ВСУ оправдали потерю Угледара

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новости, угледар, курская область, россия, вооруженные силы украины, всу, потери всу, кто, сво, минобороны рф