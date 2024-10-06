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"Мы их давили и штурмовали": Зимовский сравнил Угледар и Курскую область
"Мы их давили и штурмовали": Зимовский сравнил Угледар и Курскую область - 06.10.2024 Украина.ру
"Мы их давили и штурмовали": Зимовский сравнил Угледар и Курскую область
Российская армия успешно уничтожает живую силу и технику ВСУ не только в Курской области. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский
2024-10-06T07:30
2024-10-06T07:30
2024-10-06T07:30
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По его мнению, часть оккупационного контингента украинской армии успеет ретироваться из Курской области – оттуда его "выдавливают" российские военные. В отдельных районах российского региона идёт добросовестное перемалывание 30-тысячной группировки ВСУ вместе с западной техникой, констатировал эксперт.По его мнению, при задаче окружения курской группировки ВСУ "крылья этого окружения" должны были сомкнуться где-то в районе Сум. Тогда российской армии следовало бы построить ещё и внешнее кольцо окружения, чтобы ВСУ со своей территории не пытались нанести деблокирующий удар для вывода своего контингента. Однако, отметил он, реализуется другой сценарий.Он также отметил большие потери ВСУ в Угледаре, где 72-я бригада ВСУ за два года восемь раз обновила свой состав. В живых за это время остались, по оценкам Зимовского, немногие из бойцов и командование.Полный текст интервью Александр Зимовский: Россия в Угледаре втоптала ВСУ в пыль и готова сразиться с новой 500-тысячной армией читайте на сайте Украина.руТем временем В ВСУ оправдали потерю Угледара
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новости, угледар, курская область, россия, вооруженные силы украины, всу, потери всу, кто, сво, минобороны рф
Новости, Угледар, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, КТО, СВО, Минобороны РФ
"Мы их давили и штурмовали": Зимовский сравнил Угледар и Курскую область
Российская армия успешно уничтожает живую силу и технику ВСУ не только в Курской области. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский
По его мнению, часть оккупационного контингента украинской армии успеет ретироваться из Курской области – оттуда его "выдавливают" российские военные. В отдельных районах российского региона идёт добросовестное перемалывание 30-тысячной группировки ВСУ вместе с западной техникой, констатировал эксперт.
"Если мы их выдавливаем, это значит, что часть из них успеет уйти. Такая же ситуация складывалась в Угледаре. Мы их давили и штурмовали, но часть из них сейчас уходит в поля", - сказал Зимовский.
По его мнению, при задаче окружения курской группировки ВСУ "крылья этого окружения" должны были сомкнуться где-то в районе Сум
. Тогда российской армии следовало бы построить ещё и внешнее кольцо окружения, чтобы ВСУ со своей территории не пытались нанести деблокирующий удар для вывода своего контингента. Однако, отметил он, реализуется другой сценарий.
"Но сейчас ни у нас, ни у противника нет ресурсов для проведения наступательных операций на окружение на большую глубину", - уверен Зимовский.
Он также отметил большие потери ВСУ в Угледаре, где 72-я бригада ВСУ за два года восемь раз обновила свой состав. В живых за это время остались, по оценкам Зимовского, немногие из бойцов и командование.