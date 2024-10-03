https://ukraina.ru/20241003/1057850969.html

Александр Зимовский: Россия в Угледаре втоптала ВСУ в пыль и готова сразиться с новой 500-тысячной армией

Александр Зимовский: Россия в Угледаре втоптала ВСУ в пыль и готова сразиться с новой 500-тысячной армией - 03.10.2024 Украина.ру

Александр Зимовский: Россия в Угледаре втоптала ВСУ в пыль и готова сразиться с новой 500-тысячной армией

Угледар может стать подходящим местом для того, чтобы Россия организовала там кластер дроноводов. Там высокая жилая застройка, хорошо укрытые позиции операторов, высота над уровнем моря. Дроны оттуда могут работать на 20-25 километров. Мы можем держать этот участок под плотным контролем без особых усилий в численном составе

2024-10-03T06:05

2024-10-03T06:05

2024-10-03T06:05

интервью

украина

угледар

россия

владимир зеленский

вооруженные силы украины

сво

белоруссия

чернобыльская аэс

провокация

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Можно просто показать нашему начальству, что умеют наши операторы БПЛА, если грамотно организовать их работу, считает военный эксперт и медиаконсультант Александр ЗимовскийОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руКак только началось вторжение ВСУ в Курскую область, некоторые эксперты белорусского происхождения предположили, что враг может повторить точно такую же авантюру в Гомельской области в районе города Добруш: местности, где не так много населенных пунктов, но много мелких речушек, откуда их будет не так просто выбить.- Александр Леонидович, в состоянии ли 15-тысячная группировка ВСУ, которая постоянно ошивается вдоль границы, осуществить такую операцию? Если в состоянии, то что, исходя из опыта Курска, конкретно надо сделать, чтобы этот замысел сорвать?- Во-первых, у этих коллег, несмотря на то, что они мои земляки, несколько искаженное представление о Республике Беларусь. Они почему-то воспринимают ее как болотистую пустыню, а это совсем не так. Гомельская область – это достаточно населенный регион со смешанным городским и сельским населением. Сам Добруш – это немалый город, насыщенный промышленными предприятиями. Территория вокруг него не представляет привлекательную для наступления местность.Во-вторых, эта 15-тысячная группировка Украины размазана по всей украинско-белорусской границе. Чтобы провести эффективное наступление на тот же Добруш, киевскому режиму пришлось бы сгруппировать определенное количество сил. Для сравнения, для нормального захода в Курскую область противнику потребовалось почти 30 тысяч солдат при поддержке большого количества тяжелой техники. На Добрушском и Гомельском направлении у Украины такой группировки нет и собрать ее одномоментно невозможно.Да, южная граница постоянно находится под давлением украинских ДРГ и разведывательных средств (дроны, техническая разведка и радиоразведка), которые весьма эффективно отслеживают ситуацию на белорусской территории. Но с военной точки зрения нападение на Гомельскую область прямо сейчас не принесет Украине никаких бонусов.Более того, там сейчас сосредоточена мощная Южная группировка белорусских сухопутных войск и спецназа, которая оценивается в 3 тысячи человек. Это два полка хорошо обученной и мотивированной пехоты, поддержанной танками, артиллерией и РСЗО.Белорусская армия всю свою суверенную историю училась воевать в обороне. Войска в этом отношении хорошо подготовлены. Может быть, там не все хорошо с инженерными сооружениями, поскольку Южное направление до 2022 года никогда не рассматривалось Минском как угрожаемое. Но в целом, там все готово к встрече врага. Будем ждать.- Украина также сейчас раздувает тему, что российско-белорусский спецназ якобы готовится захватить Чернобыльскую АЭС. Ждать ли нам провокаций противника в этом направлении?- Украина на своей территории хозяйка. Если она желает запалить Чернобыльскую АЭС с четырех концов и устроить выброс радиоактивного материала, то она должна понимать, что будет плохо всем. Не надо думать, что эти осадки упадут только на какую-то часть белорусской территории, тем самым напугав нас или навредим нас. Осадки упадут вплоть до Скандинавии.Если союзники Украины из Швеции и Финляндии хотят вновь увидеть у себя радиоактивные дожди, которых уже не было 40 лет, они не будут препятствовать такому развитию событий.Но если киевский режим будет совсем уж в отчаянном положении, он может устроить такую ядерную провокацию по принципу "догорай, моя лучина". В том числе на развалинах Чернобыльской АЭС, списав это на то, что она и так "пылит-дымит".- Вы отметили, что нападение на Гомельскую область с военной точки зрения Украине ничего не даст. А курская авантюра хоть что-то дала?- Конечно. Посмотрите, какой это был громадный пиар. "Украина еще может атаковать и захватывать русские территории. По русской земле едут германские танки, как 80 лет назад". Газеты шумели целый месяц. Слава Зеленского как величайшего полководца всех времен и народов стремительно росла.Но на третий месяц операции идет добросовестное перемалывание 30 тысячной группировки ВСУ, которая там оказалась волею судеб. Мы уничтожаем технику в промышленных масштабах. Мы занимаемся выдавливанием врага с нашей территории. Это приносит свои плоды.Тем более, со стороны Москвы не было никакой истерической реакции ("В 24 часа очистить Курскую область" и "Всех уволю – догоню"). Было принято оптимальное военное решение. Были переброшены военные части, которые умеют воевать на этой территории (большое процентное соотношение спецназа и обычной мотострелковой пехоты). Решают эти задачи они весьма успешно, в шею их никто не гонит. А Украина свои 15 минут славы получила. Тут вопросов нет.- Вы сказали, что речь идет именно о выдавливании противника? А то раньше ходили разговоры, что их там окружат.- Если мы их выдавливаем, это значит, что часть из них успеет уйти. Такая же ситуация складывалась в Угледаре. Мы их давили и штурмовали, но часть из них сейчас уходит в поля.Если бы была задача на окружение Курской группировки ВСУ, то "крылья этого окружения" должны были сомкнуться где-то в районе Сум. При этом надо было бы построить еще внешнее кольцо окружения, чтобы ВСУ со своей территории не пытались нанести деблокирующий удар и вывести свою группировку.Но сейчас ни у нас, ни у противника нет ресурсов для проведения наступательных операций на окружение на большую глубину.- Насчет Угледара. Правильно ли я понимаю, что нам не удалось полностью уничтожить 72-ю бригаду ВСУ, которая обороняла город?- 72-я бригада ВСУ сидела в Угледаре уже два года и за это время восемь раз была уничтожена. Существует только управление этой бригады. А люди, которые сели оборонять Угледар в 2022 году, давно уже лежат в пыли и в щебенке. Там уже подсолнухи на их останках взошли. Но киевский режим мог забрасывать туда пополнение до тех пор, пока мы не взяли дороги под пресловутый огневой контроль и потом физически их не перерезали. И сейчас эти остатки пополнения выходят с разной степенью организованности оттуда выходят.Точнее, выходить они начали давно. Просто только сейчас был опубликован официальный приказ командования покинуть Угледар. И Украина превращает оставление Угледара в свою очередную "перемогу". Якобы они обдурили русских и вырвались из окружения. "Все добре, наши хлопцы спасены". Хотя украинский "рядовой Райан" с ними бы не согласился.Всего противник за два года потерял за Угледар около 30-40 тысяч человек. Эти цифры взяты по штатному расписанию 72-й бригады и сроку их сидения. Ротация проводилась, пополнение поступало, а утилизированные оставались лежать.- За эти два года мы в разное время предпринимали попытки брать Угледар, но они ни к чему не привели. Мы это объективно не могли сделать, не взяв Марьинку, Константиновку, Пречистовку и "Южнодонбасские шахты"? Или нам помешали наши собственные просчеты?- На самом деле мы взяли Угледар в самом начале СВО силами корпусов Народной милиции ДНР. Но ВСУ нанести контрудар и мы их удержать не смогли. Город был оставлен. Когда силы ДНР стали российскими кадровыми войсками, новое командование, прибывшее на это направление, приняло решение Угледар штурмовать.Штурмовали его классическим образом: развертывание батальонных колонн и выход на рубеж атаки, но из-за особенности местности и подготовки атаки они до рубежа не дошли. Их прихватили на рубеже развертывания батальонных колонн. Эта трагическая история тоже добавила Украине много радости.Но мы извлекли из этого уроки. Было принято решение взять Угледар в полуосаду. Поскольку он не имел для нас критического значения, его просто блокировали, выбивая поступавшие туда пополнения. И так мы его взяли.- В прошлый раз вы говорили, что нам не стоит переоценивать значимость ни одного из направлений, поскольку противник рано или поздно предпримет меры, чтобы стабилизировать ситуацию. Но, может быть, в случае с Угледаром, у нас есть надежда, что его взятие позволит нам уничтожить Кураховскую группировку ВСУ или срезать Времевский выступ?- Это уже оперативно-стратегические вопросы. Я не готов давать такие прогнозы. Я не люблю манипулировать гвардейскими общевойсковыми армиями и танковыми корпусами.Угледар был освобожден силами двух пехотных дивизий. Это потребовало больших усилий и операций на окружение. Но вышло неплохо – "без шума и пыли".ВСУ там сейчас находятся в стадии перегруппировки. Вывод остатки 72-й бригады из Угледара не особенно меняет картину на других направлениях. Этих деморализованных солдат влить никуда нельзя. Их надо ненадолго отвести в тыл, чтобы они не сеяли панику на остальных участках. У них еще инерция бегства сохраняется. Они морально раздавлены и уничтожены. Толку от них большого нет.Какую пользу нам принесет сам Угледар? По моему личному мнению, нам можно было бы организовать кластер российских дроноводов.Там остались неплохие укрепления, и там дроноводы могут работать по условиям местности: высокая жилая застройка, хорошо укрытые позиции операторов, высота над уровнем моря. Дроны оттуда могут работать на 20-25 километров. Мы можем держать этот участок под плотным контролем без особых усилий в численном составе. Туда не надо подвозить артиллерийские дивизии и полки.Можно просто показать нашему начальству, что умеют наши операторы БПЛА, если грамотно организовать их работу.- Еще говорят, что освобождение Угледара разблокирует очень важную железнодорожную ветку, которая серьезно усилит нашу логистику.- Насчет серьезного усиления логистики я не знаю, потому что эта ветка связывает Донецк с Мариуполем через узловую станцию Волноваха.Нам в Мариуполь перебрасывать ничего не надо, потому что он находится в глубоком тылу. Серьезные поставки через Азовское море мы тоже не ведем. Мы просто получим железнодорожную рокаду и сможем вдоль линии фронта перебрасывать необходимое количество войск.Я очень не верю в эффективность перевозки железнодорожными эшелонами большого количества личного состава, но какие-то оперативные перевозки возможны. По крайней мере, мы восстановили связность не только Донецка и Мариуполя, но и Донецка с Бердянском. Донецк-Мариуполь-Бердянск – это теперь полноценная железнодорожная ось.- Если говорить однозначно, за счет чего Украина еще может попытаться оказать нам эффективное сопротивление?- У Украины неисчерпаемый оружейный ресурс, поскольку украинский тыл находится на Западе. В этом отношении противник так же не ограничен, как и мы: сколько сделаем, столько отправим на фронт.У Украины еще есть 600 тысяч человек, которых пока не мобилизуют. Если киевский режим одномоментно снизит призывной возраст до 18 лет, это даст им как минимум полмиллиона солдат. Это будут молодые люди, которые полностью индоктринированы украинством. Когда противника припрет (или его припрет его западный хозяин), будет отдан приказ поставить под ружье весь этот молодняк.- Получается, нам надо готовиться к долгому противостоянию?- Это скользкий вопрос.На войне бывает так, что противостояние намечается долгое, а потом что-то ломается. На каком-то участке фронта происходит какое-то событие, которое меняет ситуацию по всему фронту. Это может быть удачный прорыв на важном направлении, после которого опускаются руки. Это может быть усталость командования армии, когда оно приходит к верховному главнокомандующему и говорит: "Мы больше не можем. Был совет комбригов, мы тут все шапку по кругу и поняли, что не можем поднимать солдат в атаку и удерживать их на позиции. Иди договаривайся. Или кто-то вместо тебя пойдет договариваться".Это уже внутренняя ситуация, которая может произойти только под давлением на поле боя. Верить в какую-то пророссийскую революцию на Украине я никому не советую.- Уточню еще про давление на поле боя. В телеграм-каналах появился видеоролик, что мы в Волчанске якобы впервые применили вакуумную бомбу ОДАБ-9000.- Про ФАБ-9000 я информации не встречал, я видел про ФАБ-5000. Но пять тонн – это номинал. Самой взрывчатки там три тонны. А по какому объекту ее применили?- Вроде бы агрегатный завод.- При слове "агрегатный завод" собрание болезненно застонало. Украинцы считают его занятие своим неимоверным успехом в Волчанске. А мы считаем, что имитируя отход, мы заманили туда украинцев и обрушили на них ФАБ-3000. Если это правда, то это прекрасно реализованный замысел.- В прошлом интервью вы процитировали название старого комедийного боевика "Бей первым, Фредди". В нем рассказывается о продавце из магазина розыгрышей, которого приняли за суперагента, а он потом нейтрализовал главного злодея и спас мир от ядерной войны. Почему у вас СВО вызывает именно такие ассоциации?- Я имел в виду не комическую сторону фильма (хотя он смешной), а сам принцип, который заложен в его названии. Когда опытный агент инструктирует продавца игрушек, он ему говорит: "Неважно, что ты ничего не умеешь. Главное – бей первым". Не надо ждать, пока на тебя нападут. Надо бить первым в любой ситуации.Мы часто бьем первыми и много чего умеем. Просто у нас замедленное поступление информации. Мы похожи на большого динозавра: если мы где-то бьем, до мозжечка долго доходит, а потом ретранслятор не срабатывает. А Украина еще не ударила никуда, но там пиар до небес стоит. Так работает военная пропаганда. Курская авантюра лишний раз это подтверждает.Сегодня пиар преобладает над боевыми действиями. Боевые действия далеко, а картинка рядом. Одна война идет на земле, другая война идет в интернете. Там Украина на определенных участках нас побеждает. Потому что они наглее и нахальнее и потому что у нас нет опыта глобального вранья. Украинское население доверчиво и у него нет другого источника информации. Ему можно заряжать все, что угодно.Что касается эффекта украинской пропаганды на Западе, то поскольку Запад сам помогает Украине в этой пропаганде, то у них есть ряд аксиом: "У русских в десять раз больше снарядов. Русские несут в сто раз больше потерь при наступлении. Русские ничему не учатся. У них генералы вместе с Зимовским в один год окончили Львовское высшее военно-политическое училище и с тех пор книжек больше не открывали (открывали только бутылки с пивом)".Об этом пишут серьезные западные аналитики, учившиеся в английских королевских военных колледжах. Ладно, вы это даете для своей аудитории. Но вы же хотя бы для себя делайте правильный анализ. Вы же что-то должны начальству докладывать. Оно же потом принимает неправильные управленческие решения и лезут в войну глубже.То есть западные политики верят, что Россию можно победить на поле боя. Их в этом убеждают собственные СМИ и собственные аналитики. Мы с этим ничего не можем сделать. Мы можем только бить их крепче.О том, как российские войска брали Угледар - в материале Павла Котова

https://ukraina.ru/20240828/1057077979.html

https://ukraina.ru/20241002/1057825937.html

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Кирилл Курбатов

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