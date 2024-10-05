"Нетаньяху обещал быстро решить проблемы с Газой, но создал еще больше проблем" – Кирпичёнок
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина с премьер-министром Израиля Б. Нетаньяху
Премьер-министр Израиля создал много проблем в самый неподходящий для США период. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по вопросам Израиля, кандидат исторических наук, публицист Артем Кирпичёнок
По мнению эксперта, сейчас трудно однозначно сказать, как повлияют итоги президентских выборов в США на сохранение Вашингтоном поддержки Тель-Авива. Сейчас же по факту такая поддержка есть, и она настолько сильна, что Израиль может делать почти всё и никто не может такую активность ограничить – в том числе военные операции в секторе Газа и Ливане.
"Когда мы говорим об Израиле, мы имеем в виду Биньямина Нетаньяху, который определяет израильскую политику. Так вот на первом этапе конфликта он показал себя ненадежным партнёром для американцев. Он обещал быстро решить проблемы с Газой и получил на это карт-бланш, но он создал еще больше проблем в самый неподходящий для Штатов момент", - сказал эксперт.
Он также заметил, что у Израиля есть такой же карт-бланш, как и у США. Тель-Авив много чего может делать безответно, хотя покровительствующий Вашингтон может приказать ему остановиться.
Дональд Трамп как системный игрок, несмотря на дружеские отношения с Нетаньяху, может скорректировать политику в отношении Израиля под вилянием спонсоров Республиканской партии, заметил Кирпиченок.
"Напомню, что Рональд Рейган, который считался произраильским политиком, ввел ограничения на поставки оружия Израилю во время Ливанской войны 1980-х годов, поскольку Штаты решили, что действия Израиля вредят всей их ближневосточной политике. И если США придут к выводу, что действия Израиля сейчас опасны для Америки, и Харрис, и Трамп попытаются эти действия Израиля ограничить", - сказал эксперт.
Полный текст интервью Артем Кирпиченок: Израиль даже без вторжения в Ливан убивает себя и тащит США на дно читайте на сайте Украина.ру
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Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела проблему в публикации Ближний Восток еще не прошел точку невозврата. Что ждёт Израиль в Южном Ливане?