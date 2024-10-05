https://ukraina.ru/20241005/1057827232.html

"Нетаньяху обещал быстро решить проблемы с Газой, но создал еще больше проблем" – Кирпичёнок

"Нетаньяху обещал быстро решить проблемы с Газой, но создал еще больше проблем" – Кирпичёнок - 05.10.2024 Украина.ру

"Нетаньяху обещал быстро решить проблемы с Газой, но создал еще больше проблем" – Кирпичёнок

Премьер-министр Израиля создал много проблем в самый неподходящий для США период. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по вопросам Израиля, кандидат исторических наук, публицист Артем Кирпичёнок

2024-10-05T05:30

2024-10-05T05:30

2024-10-05T05:30

новости

израиль

сша

биньямин нетаньяху

дональд трамп

рональд рейган

республиканская партия

президентские выборы

президент сша

камала харрис

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102465/86/1024658605_0:386:2885:2009_1920x0_80_0_0_491d59f7c50253cac275c6ba7a90feba.jpg

По мнению эксперта, сейчас трудно однозначно сказать, как повлияют итоги президентских выборов в США на сохранение Вашингтоном поддержки Тель-Авива. Сейчас же по факту такая поддержка есть, и она настолько сильна, что Израиль может делать почти всё и никто не может такую активность ограничить – в том числе военные операции в секторе Газа и Ливане."Когда мы говорим об Израиле, мы имеем в виду Биньямина Нетаньяху, который определяет израильскую политику. Так вот на первом этапе конфликта он показал себя ненадежным партнёром для американцев. Он обещал быстро решить проблемы с Газой и получил на это карт-бланш, но он создал еще больше проблем в самый неподходящий для Штатов момент", - сказал эксперт.Он также заметил, что у Израиля есть такой же карт-бланш, как и у США. Тель-Авив много чего может делать безответно, хотя покровительствующий Вашингтон может приказать ему остановиться.Дональд Трамп как системный игрок, несмотря на дружеские отношения с Нетаньяху, может скорректировать политику в отношении Израиля под вилянием спонсоров Республиканской партии, заметил Кирпиченок."Напомню, что Рональд Рейган, который считался произраильским политиком, ввел ограничения на поставки оружия Израилю во время Ливанской войны 1980-х годов, поскольку Штаты решили, что действия Израиля вредят всей их ближневосточной политике. И если США придут к выводу, что действия Израиля сейчас опасны для Америки, и Харрис, и Трамп попытаются эти действия Израиля ограничить", - сказал эксперт.Полный текст интервью Артем Кирпиченок: Израиль даже без вторжения в Ливан убивает себя и тащит США на дно читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Юрий Баранчик: Если Россия не ударит по объектам ВСУ в Жешуве, США и Китай сварят ее на медленном огнеАвтор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела проблему в публикации Ближний Восток еще не прошел точку невозврата. Что ждёт Израиль в Южном Ливане?

израиль

сша

сектор газа

ливан

ближний восток

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, израиль, сша, биньямин нетаньяху, дональд трамп, рональд рейган, республиканская партия, президентские выборы, президент сша, камала харрис, сектор газа, ливан, геополитика, ближний восток, международная политика