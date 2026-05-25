США вместо Германии? Зубец про перспективы восстановления "Северных потоков" и позицию Европы
США вместо Германии? Зубец про перспективы восстановления "Северных потоков" и позицию Европы
Если план с восстановлением "Северных потоков" и будет реализован, то разница лишь в том, что покупателем станут США вместо Германии. Однако такая договоренность с Европой пока не просматривается. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук, директор центра исследований социальной экономики Алексей Зубец
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что американцы претендуют на контроль над транзитом газа через Украину и могут выкупить доли европейцев в "Северных потоках", чтобы их восстановить.Отвечая на вопрос о претензиях американцев на контроль над транзитом газа и возможном выкупе долей в "Северных потоках", эксперт заявил, что разница заключается лишь в том, что если раньше покупателем была Германия, то теперь им будут США.По словам эксперта, вызывает вопрос состояние самого трубопровода после диверсии. "Возможно, еще несколько лет и эти коммуникации вообще будут непригодны для эксплуатации", — добавил Зубец.Кроме того, эксперт отметил, что параллельно с газовыми вопросами российская юридическая система уже приняла решения о взыскании с Euroclear заблокированных активов. "Это стало ясным сигналом: договориться ни с кем не удастся", — подчеркнул он.Алексей Зубец резюмировал, что даже если политическая воля появится, техническое состояние "Северных потоках" может сделать их восстановление невозможным.
12:17 25.05.2026 (обновлено: 12:25 25.05.2026)
 
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что американцы претендуют на контроль над транзитом газа через Украину и могут выкупить доли европейцев в "Северных потоках", чтобы их восстановить.
Отвечая на вопрос о претензиях американцев на контроль над транзитом газа и возможном выкупе долей в "Северных потоках", эксперт заявил, что разница заключается лишь в том, что если раньше покупателем была Германия, то теперь им будут США.
"Этот план может быть реализован только в рамках общей договоренности с Европой, которая пока не просматривается", — заявил собеседник издания.
По словам эксперта, вызывает вопрос состояние самого трубопровода после диверсии. "Возможно, еще несколько лет и эти коммуникации вообще будут непригодны для эксплуатации", — добавил Зубец.
Кроме того, эксперт отметил, что параллельно с газовыми вопросами российская юридическая система уже приняла решения о взыскании с Euroclear заблокированных активов. "Это стало ясным сигналом: договориться ни с кем не удастся", — подчеркнул он.
Алексей Зубец резюмировал, что даже если политическая воля появится, техническое состояние "Северных потоках" может сделать их восстановление невозможным.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Договориться не удалось. Алексей Зубец о том, как долго продлятся войны на Украине и Ближнем Востоке" на сайте Украина.ру.
Почему Пекин не торопит Москву с завершением СВО и не верит в лидерство США? Об этом и многом другом — в материале Анны Черкасовой "Спектакль с Трампом и междусобойчик с Путиным. Федор Лукьянов о том, что на самом деле произошло в Пекине" на сайте Украина.ру.
