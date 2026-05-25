https://ukraina.ru/20260525/starobelsk-kolledzh-spravka-1079375482.html

Старобельск. Колледж. Справка

Старобельск. Колледж. Справка - 25.05.2026 Украина.ру

Старобельск. Колледж. Справка

Старобельск — небольшой, но крепкий город на берегу тихой реки Айдар. Всего 13 квадратных километров, около 17 тысяч жителей. От Луганска — рукой подать, меньше ста километров

2026-05-25T10:54

2026-05-25T10:54

2026-05-25T16:07

история

старобельск

луганск

украина

внутри и снаружи

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/19/1079379458_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a80a490b9dac81b20f268dd286fe8ab8.jpg

Места здесь исторические: ещё в конце XVI века Борис Годунов велел заложить крепость Царёв-Борисов, а в 1686-м сюда хлынули беглые крестьяне и казаки, давшие поселению жизнь. Городом Старобельск стал в 1797-м и быстро разбогател на ярмарках, обзавёлся гимназией, больницей и четырьмя православными храмами.В Великую Отечественную Старобельск ненадолго стал столицей Украинской ССР и первым крупным освобождённым от фашистов городом Украины — наши вошли сюда 23 января 1943 года. Город славен тем, что дал стране восемь Героев Советского Союза. После войны город отстроился, запустил заводы — механический, железобетонный, пивоваренный, молочный, — одевал и обувал область, варил пиво, крутил гайки. В 2014 году всё изменилось. Из охваченного боями Луганска сюда, в тихий Старобельск, переехал Луганский государственный педагогический университет. С ним — преподаватели, студенты, целая академическая жизнь. При университете открылся колледж — учебный корпус и пятиэтажное общежитие для иногородних студентов. Общежитие стало домом для десятков подростков от 14 до 18 лет, приехавших учиться со всей республики. В основном — девчонки, будущие учителя младших классов и воспитательницы детских садов. Обычная студенческая жизнь: пары, конспекты, экзамены, планы на лето. В марте 2022-го Старобельск перешёл под контроль ЛНР, а осенью вместе со всей республикой вошёл в состав России. Сегодня это многоотраслевой муниципальный центр. Градообразующее предприятие — ремонтно-механический завод. В округе живут 183 многодетные семьи, в которых растут больше шестисот детей. Тихий, рабочий, семейный город. Из тех, где все друг друга знают, где новости разносятся не по телеграм-каналам, а по дворам и лавочкам. Колледж педагогического университета так и оставался сердцем студенческой жизни Старобельска. Учебный корпус, общежитие на 86 человек, молодёжь, которая выбрала себе самую мирную профессию на земле — учить детей. Никаких военных объектов, никаких штабов, никакой стратегической инфраструктуры рядом. Обычные студенты, обычные кровати, игрушки, учебники. Город, в котором война, казалось, осталась где-то далеко — в новостях и сводках. Но в мае 2026, к сожалению, это изменилось.В ЛНР продолжается траур по погибшим в результате украинского удара по общежитию колледжа в Старобельске. Подробнее - в материале Старобельск: преступление и наказание

старобельск

луганск

украина

внутри и снаружи

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина. ру

Украина. ру

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина. ру

история, старобельск, луганск, украина, внутри и снаружи, украина.ру