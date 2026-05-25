Обожглись на "Герани": Киев признал — от нового дрона РФ нет спасения

ГУР Украины рассекретило характеристики нового российского ударного беспилотника "Герань-4", который ВС РФ начали применять в мае, и эти данные способны вызвать холодный пот даже у самых ярых западных спонсоров киевского режима. Об этом 26 мая пишет Телеграм-канал “Политика Страны”

2026-05-25T11:18

Предыдущая версия — "Герань-3" — летала на бензиновом планере от второй "Герани". Конструкция оказалась недостаточно прочной для высоких скоростей и маневрирования с большими перегрузками. Теперь этот недостаток устранён. "Герань-4" получила полностью новый планер с улучшенной аэродинамикой и усиленной конструкцией. Крылья больше не отсоединяются от центроплана, количество технологических люков уменьшено для снижения сопротивления воздуху. Всё это даёт дрону способность активно маневрировать на скоростях от 300 до 400 километров в час, а усиленная конструкция позволяет выдерживать запредельные перегрузки. Максимальная скорость — до 500 километров в час. Потолок — 5 тысяч метров. Дальность полёта — до 450 километров. Габариты стандартные: 3,5 метра в длину, 3 метра в ширину. Но главный сюрприз кроется внутри. На дрон устанавливаются турбореактивные двигатели двух типов — китайские Telefly LX-WP-160 с тягой 160 килограммов и Telefly TF-TJ2000A с тягой 200 килограммов. "Герань-4" способна нести осколочно-фугасную и термобарическую боевую часть в 50 килограммов либо увеличенную термобарическую боевую часть в 90 килограммов. Для понимания: это не просто "летающий мопед", который можно сбить из автомата. Это скоростной, манёвренный и крайне живучий хищник, способный уйти от большинства украинских дронов-перехватчиков. Россия не просто наращивает производство, но и качественно совершенствует ударные беспилотники.

