Обожглись на "Герани": Киев признал — от нового дрона РФ нет спасения - 25.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260525/obozhglis-na-gerani-kiev-priznal--ot-novogo-drona-rf-net-spaseniya-1079382123.html
Обожглись на "Герани": Киев признал — от нового дрона РФ нет спасения
Обожглись на "Герани": Киев признал — от нового дрона РФ нет спасения - 25.05.2026 Украина.ру
Обожглись на "Герани": Киев признал — от нового дрона РФ нет спасения
ГУР Украины рассекретило характеристики нового российского ударного беспилотника "Герань-4", который ВС РФ начали применять в мае, и эти данные способны вызвать холодный пот даже у самых ярых западных спонсоров киевского режима. Об этом 26 мая пишет Телеграм-канал “Политика Страны”
2026-05-25T11:18
2026-05-25T11:18
спецоперация
украина
россия
бпла
герань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/19/1079381834_0:99:1184:765_1920x0_80_0_0_e6401ed9a57196391e2d8fe055a11779.jpg
Предыдущая версия — "Герань-3" — летала на бензиновом планере от второй "Герани". Конструкция оказалась недостаточно прочной для высоких скоростей и маневрирования с большими перегрузками. Теперь этот недостаток устранён. "Герань-4" получила полностью новый планер с улучшенной аэродинамикой и усиленной конструкцией. Крылья больше не отсоединяются от центроплана, количество технологических люков уменьшено для снижения сопротивления воздуху. Всё это даёт дрону способность активно маневрировать на скоростях от 300 до 400 километров в час, а усиленная конструкция позволяет выдерживать запредельные перегрузки. Максимальная скорость — до 500 километров в час. Потолок — 5 тысяч метров. Дальность полёта — до 450 километров. Габариты стандартные: 3,5 метра в длину, 3 метра в ширину. Но главный сюрприз кроется внутри. На дрон устанавливаются турбореактивные двигатели двух типов — китайские Telefly LX-WP-160 с тягой 160 килограммов и Telefly TF-TJ2000A с тягой 200 килограммов. "Герань-4" способна нести осколочно-фугасную и термобарическую боевую часть в 50 килограммов либо увеличенную термобарическую боевую часть в 90 килограммов. Для понимания: это не просто "летающий мопед", который можно сбить из автомата. Это скоростной, манёвренный и крайне живучий хищник, способный уйти от большинства украинских дронов-перехватчиков. Россия не просто наращивает производство, но и качественно совершенствует ударные беспилотники. Об этом – в материале ВС РФ нанесли удар возмездия по объектам ОПК и ТЭК Украины
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/19/1079381834_16:0:1168:864_1920x0_80_0_0_1f4f1f214787b610c5ae16c633fe415c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
спецоперация, украина, россия, бпла, герань
Спецоперация, Украина, Россия, БПЛА, Герань

Обожглись на "Герани": Киев признал — от нового дрона РФ нет спасения

11:18 25.05.2026
 
© Фото
- РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
ГУР Украины рассекретило характеристики нового российского ударного беспилотника "Герань-4", который ВС РФ начали применять в мае, и эти данные способны вызвать холодный пот даже у самых ярых западных спонсоров киевского режима. Об этом 26 мая пишет Телеграм-канал “Политика Страны”
Предыдущая версия — "Герань-3" — летала на бензиновом планере от второй "Герани". Конструкция оказалась недостаточно прочной для высоких скоростей и маневрирования с большими перегрузками. Теперь этот недостаток устранён. "Герань-4" получила полностью новый планер с улучшенной аэродинамикой и усиленной конструкцией.
Крылья больше не отсоединяются от центроплана, количество технологических люков уменьшено для снижения сопротивления воздуху. Всё это даёт дрону способность активно маневрировать на скоростях от 300 до 400 километров в час, а усиленная конструкция позволяет выдерживать запредельные перегрузки.
Максимальная скорость — до 500 километров в час. Потолок — 5 тысяч метров. Дальность полёта — до 450 километров. Габариты стандартные: 3,5 метра в длину, 3 метра в ширину. Но главный сюрприз кроется внутри. На дрон устанавливаются турбореактивные двигатели двух типов — китайские Telefly LX-WP-160 с тягой 160 килограммов и Telefly TF-TJ2000A с тягой 200 килограммов. "Герань-4" способна нести осколочно-фугасную и термобарическую боевую часть в 50 килограммов либо увеличенную термобарическую боевую часть в 90 килограммов.
Для понимания: это не просто "летающий мопед", который можно сбить из автомата. Это скоростной, манёвренный и крайне живучий хищник, способный уйти от большинства украинских дронов-перехватчиков.
Россия не просто наращивает производство, но и качественно совершенствует ударные беспилотники. Об этом – в материале ВС РФ нанесли удар возмездия по объектам ОПК и ТЭК Украины
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СпецоперацияУкраинаРоссияБПЛАГерань
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
08:00Пётр Балабуев: 95 лет со дня рождения конструктора, подарившего Украине "Мрию"
07:59Главное за ночь 26 мая
07:31ПВО ночью сбила десятки вражеских дронов над Россией
07:22Дикий скандал на Украине: Россия цинично украла самое ценное и дорогое
07:05Как Трамп "обул" Европу. 5 газовых крючков, загнавших европейские страны в долговую кабалу США
07:00Виталий Колпашников: Настало время, когда удары России по Киеву нанесут непоправимый ущерб всей Украине
06:35Энергетические войны: В США наращивают добычу нефти, Россия увеличивает поставки газа в Китай
06:15Кому горе, а кому и праздник. Эксперты и политики о том, правильно ли бомбят Киев
06:00"Украина исчезнет сама, потому что кончатся украинцы": Ищенко о демографической катастрофе
05:45"Либо стать вторым Гонконгом, либо помирать с голоду": Ищенко о выборе для Тайваня
05:40Оперативное искусство бьет тактику: Рамм о том, как ВС РФ ломают "стену дронов" ВСУ
05:30"Борьба ради борьбы": Ищенко о природе Украины, обреченной на исчезновение
05:15"Самые зверские преступления — против стариков и детей": Маркосян о преступлениях Запада и теракте в ЛНР
05:00"Трамп ничего не добился, а Путин развивает отношения": Ищенко о визитах в Китай
04:49Перемирие "по-израильски": истребители ЦАХАЛ за сутки атаковали 47 ливанских поселений
04:45Стратегическая ось "Россия — Иран" будет набирать силу: Станкевич про перспективы сотрудничества
04:30"Китайцы и так заберут Тайвань": политолог о невозможности торга США и Китая
04:15"Китайцы умеют торговаться, мы тоже": Ищенко о переговорах по газопроводу "Сила Сибири"
04:02США подтвердили удары по Ирану в рамках "перемирия" — РИА Новости
03:39МИД Израиля осудил захоронение нацистского коллаборациониста и главаря ОУН* Андрея Мельника
Лента новостейМолния