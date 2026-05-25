Александр Полищук: Россия победит в СВО, когда вместо пустых зданий будет уничтожать главарей Украины

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук.ВС РФ нанесли массированный удар баллистическими ракетами "Орешник" и аэробаллистическими ракетами "Искандер" в ответ на террористические удары по гражданским объектам. В результате атаки украинских беспилотников на общежитие колледжа в Старобельске погиб 21 человек, десятки получили ранения.- Александр, ВС России применили большое количество высокоточных боеприпасов для удара возмездия. Можно ли быть уверенными, что виновники теракта в Старобельске понесли заслуженное наказание?- Если мы воюем со зданиями и складами, то да можно, а если мы хотим уничтожать тех, кто спланировал эти удары, отдал приказы и реализовал, то нет нельзя. Для меня ночные удары вообще загадка.Во-первых, Украина к ним за четыре с лишним года СВО уже привыкла, а во-вторых, сами подумайте – отразилась бы гибель Вилли Мессершмидта и Курта Танка на самолетах Ме-109 и ФВ-190, что-то мне подсказывает, что да. Я даже уверен, что если бы в 1941 года погибли Яковлев, Ильюшин и Лавочкин, то нам было бы очень трудно без их ума и конструкторских решений.Если бы у Гитлера погибли Модель и Манштейн, насколько было бы проще для нас на советско-германском фронте. Я даже уверен, что погибни Георгий Константинович Жуков от авиаудара где-нибудь под Ельней в 1941 года, то не факт, что мы вытянули бы Великую Отечественную войну.В истории рулят персоналии. И если вы вместо того, чтобы уничтожать планировщиков, организаторов, конструкторов и практиков, разносите ночными ударами в пыль бетонные коробки, то вы вряд ли добьетесь толкового результата. Во время Второй мировой войны американцы в отличие от англичан делали ставку на дневные удары, в том числе и потому, чтобы парализовать дневное производство и уничтожать персонал.Люди по физиологии ночью спят, и если вы им не даете днем выпускать военную продукцию, нанося авиаудары, то очень сложно наладить качественный ночной выпуск этой же продукции, так как такие объекты на фоне ночного отдыхающего города очень быстро вычисляются разведкой и следующие дневные удары наносятся уже адресно и с огромным эффектом в виде уничтоженного спецперсонала.Повторю мысль - если бы Гитлера убили в 1938 году никакой мировой войны не было бы. Если бы Сталина убили в 1941 году, СССР не устоял бы в Великой Отечественной войне. С живыми Зеленским, Будановым*, Сырским и Залужным – победы в СВО не будет.- Почему на пятый год войны упомянутые цели вообще стояли нетронутыми?- Хороший вопрос. Ответы будут не самые благостные для чьих-то ушей - ночью по ним бить не имеет смысла, а днем мы не бьем, но сейчас вот в качестве возмездия решились в пиар и ударили.- На Украине отдельные говорящие головы всерьёз ожидали ядерного удара в эти дни. Не пора ли их чаяния удовлетворить?- Конечно пора, причем прямо по Банковой, тогда вся Европа сядет на пятую точку и навсегда заткнется в отношении России, перестанет арестовывать счета, вернет 300 миллиардов и будет за сотни морских миль обходить наши "теневые" танкеры, но пока такие решения у нас принимают люди с "советским" прошлым, для которых украинский народ, убивающий наших детей почему-то до сих пор братский.Абсурд в том, что власть предержащие противоречат сами себе – если украинский народ "братский", то зачем тогда было воевать за Донбасс если его окружают "братские" украинцы и там все так благостно. Если украинский народ не "братский", то тогда почему вы не уничтожаете их военных лидеров и военный потенциал? Нам для максимального бреда осталось ребятам на СВО холостые патроны раздать, а то не дай бог убьют "братского" украинца, и мы будет плохо выглядеть на мировой арене в глазах цивилизованной Европы.- Как же отвечать на подобные теракты?- Точно не тренировочной болванкой "Орешника", которая уже всех смешит "от можа до можа". Когда американцы сбросили бомбу на Хиросиму и Нагасаки всем было не смешно потому, что можно было приехать и увидеть результат в живую или посмотреть фото и видео с результатом. Каков результат от "Орешника"? За столько времени ни один наш дрон не облетел результат удара по "Южмашу", чтобы людям показать то, чем можно гордиться – или гордиться нечем?- Похоже без ударов по европейским центрам производства дронов не обойтись? Или нас подталкивают именно к этому?- Люди борзеют и наглеют ровно настолько насколько другие им это позволяют. США и Израиль даже в Европе давно бы все снесли авиаударами и ракетами, а "Моссад" шомполами в ухо ликвидировал бы всех косо смотрящих в их сторону. Британия сделала бы тоньше – наклепала бы своих "Лютых" (украинский ударный дрон) где-нибудь на заводах в Австралии или Южной Корее подальше от людских глаз, зашла бы через воздушное пространство в Польшу и Прибалтику и вынесла бы все известные адреса, по которым работаю предприятия по производству БПЛА для Украины.- Недавно Зеленский заявил, что Россия якобы разработала "пять сценариев расширения войны через север Украины". Он утверждает, что РФ готовит наступление с территории Белоруссии на Черниговско-Киевском направлении. С военной точки зрения целесообразен ли сейчас удар по северным регионам Украины и выход к Киеву?- Ситуация на фронте стабильно тяжелая. Происходит непонятная ситуация в районе Боровой у ОГ "Запад", плюс противник бьет во фланг 20-й армии у Редкодуба и имеет некоторые успехи в полосе ОГ "Днепр" у Каменского, Новоданиловки и Малой Токмачки.Мы же наращиваем усилия в Донбассе (ОГ "Юг") и Запорожье (ОГ "Восток"). Плотности наших войск не хватает, чтобы давить на всех участках и растаскивать оборону противника, ситуацию спасает то, что у противника ситуация еще хуже и стабильно неся большие потери он проседает по активным штыкам - плюс мы воем на свои, а враг на чужие и это тоже сказывается на эффективности действий противника.Если заходить с севера через Чернигов на Киев, то с учетом ограниченности личного состава это действительно надо делать в междуречье между Днепром и Десной, чтобы обеспечить себе фланги от внезапных ударов и действий ДРГ, но здесь вопрос смыслов – чего мы хотим?Численность населения Чернигова около 300 тысяч человек. Мы готовы их кормить или с такой численностью населения ввязаться в уличные бои, когда ВСУ все взрослое население загонит в ряды какого-нибудь фольксштурма? СВО и его активизация на новых направлениях имеют смысл только если мы изменим подходы – водными БПЛА взорвем опоры мостов на Днепре и уничтожим сами мосты, уничтожим железнодорожные тоннели в горах на границе Украины и стран Восточной Европы, ударами по штабам начнем ликвидировать "главарей" и заставим бояться военное и политическое руководство Украины. Вынесем все известное военное производство, а не будем это делать ради ударов возмездия.Дадим нашей штурмовой пехоте эффективный инструмент на поле боя в виде штурмовой машины пехоты. Своими "волкодавами" достанем в Европе оголтелых русофобов – защищать Русский Мир одними разговорами не получается, мы только смешим своих врагов. Если мы подходы не изменим результат будет нулевой и даже отрицательный – к нашей "озабоченности" просто привыкают и из-за этого будут вредить еще хуже.Вы представляете, насколько все враги России верят в себя? Гитлер напал на СССР, и через 4 года его не стало, а Зеленский до сих пор вдоль границ с Россией бегает и смуту сеет среди армян и прочих. Павел Судоплатов и Наум Эйтингон в гробу переворачиваются от такой лояльности к врагам России.*признан террористом в РФО ситуации на Украине - Украина за неделю. Белорусский фронт Зеленского

