118-ю бригаду ВСУ внесли в Книгу рекордов Украины за оборону села

118-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ торжественно внесли в Книгу рекордов Украины в категории "Военная стойкость и оборона". Повод — удержание села Малая Токмачка в Запорожской области на протяжении более 1500 дней, об этом 25 мая сообщила пресс-служба бригады в Facebook*

2026-05-25T12:47

Диплом командованию вручил лично председатель наблюдательного совета национального проекта "Книга рекордов Украины" Олег Иваненко. Организация отметила, что данный район является одним из самых "долго удерживаемых рубежей современной российско-украинской войны". Но если вчитаться, становится неловко. Малая Токмачка — это село с довоенным населением в три тысячи человек, которое уже полтора десятилетия находится непосредственно на линии фронта и от которого, судя по сводкам, мало что осталось. "Главной наградой для нас остается каждый сохраненный метр украинской земли", — говорится в сообщении бригады. Тем временем российская армия продолжает методичное продвижение по всей линии фронта. Об этом – в материале ВС РФ ударили по целям врага*Запрещена в России, принадлежат признанной в РФ экстремистской организации Meta

