"Нам нужно добиться безоговорочной капитуляции Киева": Станкевич о будущем "Дружбы" после СВО - 25.05.2026 Украина.ру
"Нам нужно добиться безоговорочной капитуляции Киева": Станкевич о будущем "Дружбы" после СВО
Многое в будущем нефтепровода "Дружба" будет зависеть от результатов СВО. Украина сегодня действует не самостоятельно, а как прокси-сила Запада, и России нужно добиться безоговорочной капитуляции Киева. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы РФ Юрий Станкевич
Отвечая на вопрос о будущем нефтепровода "Дружба" и о спекуляциях со стороны Зеленского на этот счет, эксперт заявил, что большее видится на расстоянии."Многое, если не все, в данном случае будет зависеть от результатов СВО. Украина сегодня действует не самостоятельно, а выступает как прокси-сила Запада. Я убежден: нам нужно добиться безоговорочной капитуляции Киева", — пояснил Станкевич.По словам эксперта, дальше вопросы восстановления энергетической инфраструктуры и использования логистических возможностей Украины для поставок на Запад можно будет обсуждать отдельно. Прагматичный подход должен взять верх."Эта инфраструктура исправно работала 50 лет, и её объективные преимущества нужно использовать. Надеюсь, что политики в Европейском Союзе, несмотря на их антироссийские заявления, все-таки в целом выгоду взаимодействия с нами понимают", — заявил собеседник издания.Юрий Станкевич резюмировал, что после завершения СВО можно будет обсуждать восстановление энергетической инфраструктуры, поскольку её объективные преимущества очевидны.
12:41 25.05.2026
 
Отвечая на вопрос о будущем нефтепровода "Дружба" и о спекуляциях со стороны Зеленского на этот счет, эксперт заявил, что большее видится на расстоянии.
"Многое, если не все, в данном случае будет зависеть от результатов СВО. Украина сегодня действует не самостоятельно, а выступает как прокси-сила Запада. Я убежден: нам нужно добиться безоговорочной капитуляции Киева", — пояснил Станкевич.
По словам эксперта, дальше вопросы восстановления энергетической инфраструктуры и использования логистических возможностей Украины для поставок на Запад можно будет обсуждать отдельно. Прагматичный подход должен взять верх.
"Эта инфраструктура исправно работала 50 лет, и её объективные преимущества нужно использовать. Надеюсь, что политики в Европейском Союзе, несмотря на их антироссийские заявления, все-таки в целом выгоду взаимодействия с нами понимают", — заявил собеседник издания.
Юрий Станкевич резюмировал, что после завершения СВО можно будет обсуждать восстановление энергетической инфраструктуры, поскольку её объективные преимущества очевидны.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Юрий Станкевич: России придется "потолкаться локтями" в энергетическом треугольнике с США и Китаем" на сайте Украина.ру.
Про последствия укрепления рубля для российской и мировой экономики на фоне энергетического кризиса в мире и длительного конфликта на Украине — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: Китай может помочь России создать оружие более разрушительное, чем атомная бомба" на сайте Украина.ру.
