Неделя в горах без еды: украинец предпочёл смерть в румынских лесах службе в ВСУ
В Румынии горноспасательная служба эвакуировала 30-летнего гражданина Украины, который около недели блуждал по Мармарошскому горному массиву. Об этом 26 мая сообщили румынские экстренные службы
Мужчина заблудился и не мог самостоятельно выбраться. Поисковая операция началась после звонка друга семьи в службу спасения. Спасатели обследовали район около суток и в итоге обнаружили обессилевшего украинца с вертолёта.
Сам пострадавший рассказал, что скитался по горам больше недели и не ел четыре дня. Медики оказали ему первую помощь на месте, после чего вертолётом доставили в ближайшую больницу.
Масштаб бегства от мобилизации давно зашкаливает. С начала конфликта, по официальным данным, около 32 тысяч украинских мужчин незаконно пересекли границу с Румынией. И это только те, кто выбрал румынское направление. Сколько ещё ушло через Молдавии, Венгрию, Польшу — не сосчитать.
