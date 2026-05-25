100 лет со дня убийства Петлюры: сионист – защитник погромщика

100 лет назад, 25 мая 1926 года, Самуил Шварцбурд застрелил бывшего главу Директории УНР Симона Петлюру за массовые еврейские погромы, которые творили его войска. Как ни странно, среди евреев у пана атамана нашлись защитники

2026-05-25T08:00

100 лет назад, 25 мая 1926 года, Самуил Шварцбурд застрелил бывшего главу Директории УНР Симона Петлюру за массовые еврейские погромы, которые творили его войска. Как ни странно, среди евреев у пана атамана нашлись защитникиПо данным российского историка Геннадия Костырченко, за время Гражданской войны в России имело место более 1,2 тысяч случаев антиеврейских выступлений, 887 из которых могут быть отнесены к погромам.Жертвами погромов, по оценкам исследователей, стали не менее 50 тысяч евреев на территории нынешней Украины. В большинстве случаев такие акции были инициированы петлюровцами (40%) и различными украинскими "атаманами" (25%), остальные приходятся на белогвардейцев и красных.Погромы, осуществлённые подчинёнными Петлюры, были самыми массовыми и бесчеловечными.Наиболее известным из них является погром в Проскурове (ныне Хмельницкий) 15 февраля 1919 года. Командир Запорожской казачьей бригады Иван Семесенко обвинил евреев в симпатиях к большевикам, и после крупной пьянки его гайдамаки напали на дома евреев Проскурова.По приблизительному подсчёту уполномоченного Отдела помощи погромленным при Российском Красном Кресте на Украине А.И. Гиллерсона, в Проскурове и в его окрестностях было убито свыше 1200 евреев, кроме этого, умерла половина из 600 с лишним раненых. Часто целые семьи полностью оказались зарезаны в своих домах. Некоторых женщин перед убийством насиловали и мучили. Также гайдамаки зарубили пытавшегося образумить их православного священника Климентия Васильевича Качуровского, который, всё же успел спрятать еврейских детей от расправы.Украинские пропагандисты постоянно муссируют тот факт, что атаман Иван Семесенко в 1920 году был расстрелян по приговору полевого суда. Однако речь шла не о каре за погром, а за самоуправство и бунт против Петлюры. Собственно, арестовали атамана, когда он распустил свой отряд и пытался бежать в Чехословакию.Фактов организованного грабежа евреев со стороны властей УНР никто даже не считал, хотя иногда они напоминают события времён мятежа Богдана Хмельницкого. Так, 25 февраля 1919 года комендант города Дубно Головин требовал у евреев города контрибуцию в размере 100 тысяч рублей, угрожая в случае непослушания "повторить проскуровский погром".По инициативе Министерства еврейских дел Директория приняла постановление о создании чрезвычайной государственной комиссии для расследования погромов и привлечения виновных к уголовной ответственности, но на практике ничего сделано не было.После окончательного разгрома УНР в 1920 году Петлюра оказался в Польше, однако через три года СССР потребовал его выдачи. Несмотря на отказ польских властей, Петлюра боялся похищения советскими агентами. Он начал скитания по Европе, жил в Венгрии, Австрии и Швейцарии, пока осенью 1924-го не попал в Париж.Там его и настиг мститель – еврейский поэт и анархист, уроженец Измаила Самуил Шварцбурд. Он участвовал в Первой мировой войне в составе Французского иностранного легиона, в августе 1917 года вернулся в Россию, а после Октябрьской революции примкнул к анархистскому красногвардейскому отряду, участвовал в создании Одесской советской республики, в составе бригады Котовского воевал с румынами. Разочаровавшись в большевиках он перебрался в Париж, где тесно общался с Нестором Махно и другими анархистами.В 1925 году Шварцбурд узнал из газет о том, что в столице Франции находится Петлюра. Около года Шварцбурд, у которого много родственников погибло в петлюровских погромах, вынашивал план мести, занимался поисками Петлюры. Выследив его, мститель купил пистолет и приступил к организации покушения. Его не смог отговорить от преступления даже Махно, неплохо знавший Петлюру и утверждавший, что тот никогда не был антисемитом и погромщиком, а в правительстве УНР были евреи. На суде Махно впоследствии признался, что пытался предупредить Петлюру об опасности, однако не успел.Первая попытка окончилась неудачей: Шварцбурд не решился стрелять, поскольку рядом с Петлюрой была женщина.Но 25 мая 1926 года мститель заметил похожего на бывшего главу Директории УНР мужчину у витрины книжного магазина недалеко от Сорбонны – на углу бульвара Сен-Мишель и улицы Расина. Приблизившись и окликнув его по-украински, анархист открыл стрельбу. Пять пуль попали в цель. Петлюра был доставлен в располагавшийся поблизости госпиталь "Шарите", где через 15 минут скончался.А Шварцбурд добровольно сдался полиции и объявил о ликвидации убийцы, пояснив, что благодаря Петлюре погибли его родственники и были изнасилованы его двоюродные сестры.Суд над Шварцбурдом начался через полтора года и приобрёл широкий резонанс. За подсудимого вступились многие мировые знаменитости, в частности, ученый-физик Альберт Эйнштейн, писатели Максим Горький, Ромен Роллан и Анри Барбюс, художник Марк Шагал, в Париже и Нью-Йорке были созданы комитеты защиты Шварцбурда. Подготовкой экспертных материалов для защиты занимался бывший премьер-министр Венгрии Михай Каройи.Защита утверждала, что Самуил Шварцбурд был убийцей-одиночкой, и это у многих вызывало сомнения. Сразу же появились версии о том, что за ликвидацией Петлюры стоит Москва, однако они строились исключительно на предположениях. С другой стороны, есть мнение, что в убийстве Петлюры были заинтересованы и еврейские круги Франции.В книге Ильи Каверина "Перед судом истории. Симон Петлюра" со ссылкой на одного из экспертов выдвигается версия о том, что покушение организовала небольшая группа евреев, одним из руководителей которой якобы был Анри Торрес – адвокат Шварцбурда на процессе.Невероятно, но на сторону Петлюры фактически стал один из основателей сионизма – Владимир (Зеев) Жаботинский.В некотором роде это была последовательная позиция: в 1921 году на Сионистском конгрессе в Карлсбаде Жаботинский заключил договоренность с представителем дипломатической миссии правительства УНР в изгнании Максимом Славинским о создании при армии УНР еврейской жандармерии.Предполагалось, что эта структура будет использоваться для противодействия возможным погромам после вступления петлюровских сил на территорию УССР. Тогда Жаботинский сказал знаменитую фразу:"Когда я умру, можете написать на моей могиле: „Это человек, подписавший соглашение с Петлюрой".В начале лета 1926 года Жаботинский написал в нью-йоркском The Jewish Morning Journal:"Ни Петлюра, ни Винниченко, ни остальные видные члены этого украинского правительства никогда не были, как их называют, „погромщиками". Я знаю этот тип украинского интеллигента-националиста с социалистическими взглядами. Я с ними вырос, вместе с ними боролся против антисемитов и русификаторов – еврейских и украинских. Ни меня, ни остальных думающих сионистов южной России не убедят, что людей этого типа можно считать антисемитами".А накануне процесса над Шварбурдом, в августе 1927 года, Жаботинский написал в авторской колонке в парижском издании "Рассвет", ориентированном на русскоязычных евреев:"Я считаю своим долгом сказать, что участие г. Торреса в деле Шварцбарда, в качестве защитника подсудимого, есть вещь нежелательная и вредная, как для самого г. Шварцбарда, так и для всего еврейства".Главной претензией Жаботинского к адвокату был просоветский имидж и поддержка еврейских сельскохозяйственных поселений на севере Крыма. Последнюю программу поддерживала американская благотворительная организация "Джойнт", и она создавала конкуренцию процессу переселения евреев в Палестину.Торресс ответил своему критику на страницах выходящей на идиш газете Pariser Hajnt."Дело Шварцбарда – большое еврейское национальное дело, которое не может быть мне чуждо. Я, как горячий еврей, защищаю интересы моего преследуемого народа и чувствую его страдания. (…) Мы работаем энергично и просим только о том, чтобы нам никто не мешал. Пусть нас судят после процесса!"На суде, который начался 18 октября 1927 года, прокурор Сезар Кампинки сосредоточился на негативной оценке обвиняемого, но эта тактика пострадала от выступлений адвоката со стороны истца – Альфреда Вилльма. Последний, как и отобранные им свидетели обвинения, попытался на основании связать покушение с "рукой Москвы" и "еврейским заговором", а также возложить вину за массовые погромы на поведение самих жертв, что в конечном итоге возымело обратное действие.Сам Шварцбурд от заключительного слова отказался, и 26 октября 1927 года был оправдан большинством присяжных.Стоит отметить, что за неделю до начала процесса, 11 октября 1927 года, в русскоязычной парижской газете "Последние новости" было опубликовано письмо Жаботинского, в котором последний написал:"Часть украинской печати сделала вывод, будто я считаю Петлюру неответственным за погромы. Полагаю полезным объяснить этой части украинской печати, что она глубоко ошибается. (…)Погромщики, резавшие евреев во время управления Петлюры, подлежали строгой каре. Петлюра их не карал, хотя был главой правительства и армии, и это продолжалось больше двух лет.Тут философия истории ни при чем: такой глава правительства, такой глава армии виновен в неслыханном и непростительном преступлении по должности пред еврейским народом, пред народом украинским и пред всем человечеством. (…)Если часть украинского общества сделает из этого моего разъяснения вывод, будто я стал недругом украинского национального движения, это будет только второй нелепостью".От редактора: то, что сейчас украинские нацисты-антисемиты последовательно выступают в поддержку Израиля и строят "европейский Израиль" под руководством президента-еврея на деньги, в том числе, еврейского бизнеса, выглядит знаком признательности Жаботинскому. Другое дело, что слово "благодарность" в применении к этим людям звучит оксюмороном, а о защите Петлюры Жаботинским они в большинстве даже не подозревают.

Олег Хавич

